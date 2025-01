Por que o Tratado Climático de Paris é importante em 5 gráficos

Uma das primeiras ordens executivas do presidente Trump retira os Estados Unidos do acordo climático de Paris. Estes gráficos mostram por que o pacto é crucial para conter os piores efeitos do aquecimento global.

Horas depois de tomar posse, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva – entre uma série de ordens executivas semelhantes – para retirar mais uma vez os Estados Unidos do Acordo de Paris, o acordo internacional que visa reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, a fim de evitar as suas emissões. piores impactos. sobre o clima da Terra.

A mudança ocorre logo depois de o planeta ter registado o seu primeiro ano recorde, em que a temperatura média global excedeu 1,5 graus Celsius (2,7 graus Fahrenheit) acima dos tempos pré-industriais. Ao abrigo do histórico acordo climático de Paris de 2015, os países concordaram em tentar limitar o aquecimento a menos de 1,5 graus C e “bem abaixo” de dois graus C (3,6 graus F).

A ordem executiva de Trump, intitulada “Colocar a América em primeiro lugar nos acordos ambientais internacionais”- pede a informação imediata das Nações Unidas sobre a retirada dos EUA e afirma que a retirada entra em vigor “imediatamente”. Nos termos do acordo, os países só podem retirar-se totalmente um ano após a notificação. Trump também retirou os Estados Unidos do acordo durante o seu primeiro mandato, e esta saída entrou em vigor em novembro de 2020. O ex-presidente Joe Biden voltou a aderir aos Estados Unidos no acordo em fevereiro de 2021.

Devido à discrepância entre o cronograma da ordem de Trump e os termos do acordo, ainda não está claro como exatamente a retirada ocorrerá. No entanto, a ordem também apela ao fim das contribuições dos EUA para o financiamento climático internacional – e fica claro nesta directiva e em outras ordens emitidas por Trump que a nova administração está a tentar desfazer grande parte do trabalho de Biden sobre a acção climática e outras medidas. incentivar um aumento já vertiginoso. níveis de produção de petróleo e gás nos Estados Unidos.

Muitos cientistas climáticos e defensores do clima denunciaram a retirada do Acordo de Paris e alertaram para as terríveis consequências da inacção na crise climática. “Esta decisão míope demonstra um desrespeito pela ciência e pelo bem-estar das pessoas em todo o mundo, incluindo os americanos, que já estão a perder as suas casas, meios de subsistência e entes queridos devido às alterações climáticas”, disse Jonathan Foley, diretor executivo da associação. . diretor do Project Drawdown, uma organização sem fins lucrativos focada em soluções climáticas, em um comunicado de imprensa recente.

Abaixo estão cinco gráficos que mostram porque o Acordo de Paris e seus objetivos são importantes.

Amanda Montañez; Fonte: Serviço Copernicus para as Alterações Climáticas (dados)

O ano de 2024 foi o primeiro ano em que as temperaturas globais registaram 1,5°C acima do período pré-industrial (geralmente definido como a segunda metade do século XIX). Isto mostra como as temperaturas aumentaram à medida que os humanos continuaram a queimar combustíveis fósseis, enviando para a atmosfera gases com efeito de estufa que retêm o calor. E mostra quão perto o mundo está de violar o objectivo do acordo climático de Paris. No entanto, este limite ainda não foi oficialmente ultrapassado, porque o acordo tem em conta a temperatura média do planeta ao longo de vários anos. Portanto, ainda há tempo para limitar o aquecimento tanto quanto possível, se os países e as indústrias puderem agir de forma rápida e ambiciosa.

Já estamos a sentir as consequências das alterações climáticas devido ao calor que se acumulou na atmosfera terrestre, e isto é visto mais claramente em eventos de calor extremo. Só nos Estados Unidos, os residentes passaram de duas ondas de calor todos os verões na década de 1960 para mais de seis hoje – e essas ondas de calor têm agora uma média de quatro dias em vez de três. A temporada de ondas de calor também se prolongou, passando de 20 dias na década de 1960 para mais de 70 dias hoje.

O calor extremo é o evento climático mais mortal nos Estados Unidos, e a ameaça à saúde pública só aumentará à medida que as temperaturas globais aumentarem. Portanto, cada aquecimento adicional que o planeta consegue evitar tem um efeito tangível.

Outras catástrofes, como furacões, inundações e incêndios florestais, também são agravadas pelas alterações climáticas. Combinados com as mudanças no local onde as pessoas vivem e na forma como as infra-estruturas são construídas, os custos das catástrofes estão a aumentar constantemente e a contribuir para uma crise de seguros.

Quando a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica começou a rastrear dados de custos de desastres na década de 1980, um desastre que causou pelo menos mil milhões de dólares em danos ocorreu aproximadamente a cada três meses nos Estados Unidos. Hoje, esse desastre ocorre aproximadamente a cada três semanas. E o valor monetário dos custos destes acontecimentos está quase certamente subestimado, sublinhando a forma como o discurso político enfatiza frequentemente o preço da transição para uma energia mais limpa, ignorando ao mesmo tempo os custos crescentes da inacção.

Amanda Montañez; Fonte: “Desigualdades intergeracionais na exposição a extremos climáticos”, de Wim Thiery et al., em CiênciaVoo. 374; 26 de setembro de 2021 (dados)

Estes custos, bem como a dor das catástrofes que os causam, serão suportados pelas gerações mais jovens de hoje, que sofrerão muito mais ondas de calor, secas, inundações, incêndios florestais e outras catástrofes mortais e destrutivas do que os seus pais. ou avós. Mas a magnitude deste risco depende, em grande medida, do aquecimento das sociedades. Alcançar os objetivos do Acordo de Paris reduziria claramente os riscos.

O envolvimento dos EUA nas negociações internacionais sobre o clima – o Acordo de Paris em particular – tem sido visto há muito tempo como crucial, tanto porque leva outros países a serem mais ambiciosos como porque os estados – os Estados Unidos – “gastaram demasiado” a sua parte do orçamento global de carbono. Juntamente com outros países que lideraram a revolução industrial, os Estados Unidos adquiriram uma riqueza substancial, mas são responsáveis ​​por uma parte mais do que justa da quantidade de carbono que os humanos podem libertar na atmosfera, ao mesmo tempo que alcançam os objectivos do Acordo de Paris. Resta saber como a saída dos Estados Unidos do acordo de Paris afectará as acções e objectivos de outros países.