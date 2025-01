Prática de Assassin’s Creed Shadows: uma prévia das lutas de ninjas e de samurais

Depois de anos de protestos dos fãs, a amada série Assassin’s Creed finalmente terá uma entrada ambientada no Japão feudal com a edição deste ano, Assassin’s Creed: Shadows. Eu vi uma prévia prática no outono passado na Gamescom na Alemanha, mas o jogo foi adiado de sua data original de lançamento em novembro para 14 de fevereiro (e então adiado novamente para 20 de março) este ano. Tive minha primeira experiência prática com o jogo junto com outros jornalistas, o que marcou um grande momento para um jogo com muita expectativa e emoção.

Minha prévia prática foi dividida em duas partes: uma sessão de uma hora explorando o prólogo do jogo e cerca de mais três horas após o jogo. Embora eu não tenha certeza de quão profundamente envolvido no jogo eu estava, meus personagens estavam agora no nível 25 com algumas armaduras lendárias e muitas outras habilidades desbloqueadas.

Ambientado em 1579, o jogo tem uma abordagem de protagonista duplo, o que é novo na série. Ao contrário de Assassin’s Creed: Odyssey de 2018 e Valhalla de 2020, jogos em que você escolhe um personagem principal entre uma das duas opções de personagem, Shadows permite que você jogue como uma equipe de personagens durante todo o jogo. A Ubisoft se refere a essa dinâmica como uma abordagem de jogo “furtiva e de luta”, na qual diferentes habilidades dos personagens definem como você progredirá nas áreas.

Cada personagem joga de forma diferente, mas pode ser usado para qualquer missão e trocado em vários pontos. O primeiro personagem é Yasuke, um poderoso samurai negro trazido para o Japão como escravo português. Sua grande constituição e armadura pesada fazem dele uma excelente escolha para qualquer missão em que você planeje romper o portão principal e lutar até o fim. Se você prefere matar silenciosamente em telhados e sombras, Naoe é seu protagonista preferido: um ninja japonês que prioriza furtividade e manobrabilidade.

Muitas missões lhe darão a opção de escolher com quem começar e, exceto em alguns casos, você terá que manter essa escolha até completá-las. Isso significa que você não poderá iniciar uma missão jogando como Naoe, se esgueirando e tentando assassinar inimigos, mas então você mudará imediatamente para Yasuke quando for avistado e cercado por inimigos. (Quando você estiver vagando livremente por áreas fora das missões, você pode trocar simplesmente pausando o jogo e segurando X.)

Ubisoft

Dito isto, ambos os personagens podem se defender no estilo de jogo oposto, mas será muito mais difícil. Normalmente, os personagens de Assassin’s Creed do passado podiam jogar ambos os estilos de jogo sem problemas, por isso é uma escolha interessante dividir os pontos fortes do estilo de jogo entre dois protagonistas e forçar o jogador a pesar suas probabilidades em relação ao estilo de jogo que prefere.

Esse contraste entrou fortemente em jogo na missão final que jogamos, onde nossos heróis tiveram que invadir um castelo e lutar contra um senhor corrupto lá dentro. Inicialmente comecei esta missão como Yasuke, mas achei que lutar pelo portão principal era muito desafiador. Depois de uma tentativa fracassada, mudei para Naoe e rapidamente escalei uma parede (algo que Yasuke não pode fazer) e evitei lutar completamente. O que provavelmente teria levado 20 minutos de luta e esgotado todos os meus itens de regeneração de saúde, agora foi contornado sorrateiramente em dois minutos sem problemas.

Ubisoft

No entanto, à medida que a missão avançava, tive que percorrer os corredores internos até chegar ao chefe acima. Em vez de tentar me esgueirar por esses corredores estreitos cheios de inimigos, mudei para Yasuke e lutei contra eles de frente. Foi uma mudança divertida de ritmo.

Neste ponto do jogo, eu tinha duas habilidades de Yasuke desbloqueadas para mim, que são usadas segurando RT e pressionando um dos botões frontais do controlador (semelhante aos jogos de ação de personagens anteriores, como o Homem-Aranha). A primeira habilidade foi um golpe rápido e rápido que deixou a tela preta e branca por um segundo ao fazer contato com o inimigo, enquanto a segunda foi um chute massivo e poderoso que enviaria meu oponente comicamente para longe. o ar. Adorei usar os dois e usei-os frequentemente para passar por grupos de inimigos.

Ambos os personagens também podem pedir ajuda aos aliados durante as missões, que funcionam como auxiliares em um jogo de luta para ajudar em situações difíceis. Esses aliados podem ser gerenciados, equipados e atualizados em sua base e são usados ​​como distrações enquanto você tenta se esgueirar ou até mesmo ajudar ao enfrentar vários inimigos ao mesmo tempo. Havia dois disponíveis para usar: uma mulher poderosa, especializada em empurrar e derrubar seus oponentes, e um cara mais furtivo, que tentava acertar o alvo com um tiro e depois usar uma bomba de fumaça para recuar.

Ataque Charging Dash de Yasuke. Ubisoft

Outra forma de apoio são os Escoteiros, que entram em ação quando você tenta localizar mais informações sobre sua missão. A Ubisoft diz que adotou uma abordagem do tipo “lidere, não conte” para as missões Shadows; Posteriormente, várias de minhas missões não vieram com um marcador no mapa para onde ir. Em vez disso, me daria pistas sobre a área ou edifício que deveria explorar para aprender mais. Durante minha pré-visualização tive acesso a cinco exploradores (e não estava claro como conseguir mais) que eu poderia colocar em qualquer lugar do mapa e eles revelariam pontos de interesse. Combinar as pistas e os Scouts deve revelar o ponto de referência para o qual devo me mover para continuar minha busca.

A partir daí você pode ir até o seu alvo ou pressionar para a esquerda no D-pad para ativar o localizador de rota, uma linha translúcida que irá direcioná-lo como um GPS. Porém, o jogo não irá ajudá-lo em todos os objetivos. Há uma grande ênfase na observação: segurar o gatilho esquerdo colocará seu personagem em foco e a câmera aumentará ligeiramente o zoom. Isso permitirá que você destaque os inimigos (revelando sua saúde e tornando-os visíveis através das paredes) e também indique os itens que você precisa coletar ou os objetivos que você está procurando. É evidente desde o início que correr cegamente por essas missões tornará as coisas muito mais difíceis do que se você encontrar um ponto de vista e examinar a área primeiro (outra razão pela qual muitas vezes preferi começar uma missão com Naoe).

Passe algum tempo criando um pequeno esconderijo para seus samurais e ninjas. Ubisoft

Durante minha prévia, não tive uma boa ideia da história geral pela qual esses personagens passam. O prólogo sugeriu alguma motivação para sua equipe, mas a grande caixa misteriosa foi deixada escondida. No entanto, os fãs de longa data de Assassin’s Creed estarão se perguntando se o Animus, um dispositivo narrativo que permite aos humanos modernos revisitar e jogar como seus heróicos ancestrais do passado nestas eras caprichosas, retornará. Resumindo, sim, em algo chamado Animus Ego. Infelizmente, tivemos muito pouco tempo com esse componente de meta-história, mas posso dizer que, mais uma vez, há hackers, falhas e algo sinistro acontecendo nos bastidores do aparentemente pitoresco projeto Animus.

Estou muito animado para jogar mais Assassin’s Creed Shadows. Como alguém que ama Ghost of Tsushima, o cenário do Japão feudal me entusiasma facilmente. A espera também não é tão longa, já que o jogo será lançado para PlayStation, Xbox e PC no dia 30 de março.