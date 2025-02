Premier League Soccer: Livestressam Brighton vs. Chelsea de qualquer lugar

Veja na Sling TV Veja a Premier League na rede dos EUA a partir de US $ 40 por mês TV Sling 61% de desconto com um plano de 2 anos (+4 meses grátis) Veja mais detalhes

O Chelsea pode reivindicar vingança imediata pela derrota da FA Cup do fim de semana passado, já que eles enfrentam Brighton pela segunda vez em seis dias neste choque da Premier League inglesa.

O confronto da quarta rodada no último sábado terminou em uma vitória por 2-1 para as gaivotas. Os homens de Fabian Hürzeler retornaram de 1 a 0 abaixo, graças aos objetivos de Georginio Rutter e Kaoru Mitoma.

Ambas as equipes precisam de uma vitória para aumentar suas aspirações de qualificação européia. Brighton procura reivindicar uma primeira vitória na liga em casa desde novembro e o Chelsea está lutando para manter um lugar entre os quatro primeiros depois de uma maneira decepcionante do Natal.

Brighton enfrenta o Chelsea na sexta -feira, 14 de fevereiro, no estádio Amex, com o começo pronto para 20:00 GMT hora local. Isso faz um 15:00 ET O 12:00 PT Começar nos Estados Unidos e no Canadá, e um 7 AM AEDT Comece na Austrália nas primeiras horas da manhã de sábado.

Em seguida, vamos descrever o melhor Serviços de transmissão de TV ao vivo Usar para ver o jogo por acaso, onde quer que você esteja no mundo.

Kaoru Mitoma marcou o vencedor na vitória de Brighton por 2 x 1 sobre o Chelsea na FA Cup no último sábado. Steve Bardans/Getty Images

Como ver Brighton vs. Chelsea nos EUA



Brighton vs. A partida do Chelsea na sexta -feira será transmitida na rede dos EUA, que você pode acessar como parte do seu pacote de cabo ou no Site de esportes da NBC Com um login válido. Também pode ser transmitido através da Sling TV e outros serviços de transmissão de TV mais caros.

SLING/CNET O plano de TV Blue inclui a USA Network, por isso é uma excelente opção para os fãs que desejam ver a ação da Premier League. Custa US $ 40 por mês e possui mais de 40 canais, incluindo outros canais esportivos, como ESPN e FS1. Leia nossa revisão da Sling TV.

Como ver a temporada 2024-25 da Premier League de qualquer lugar com uma VPN



Se você não puder ver as coincidências do EPL localmente, pode precisar de uma maneira diferente de ver os jogos, é aí que o uso de uma VPN pode ser útil. Uma VPN também é a melhor maneira de impedir que seu ISP estrangula suas velocidades no dia do jogo, criptografando seu tráfego, e também é uma ótima idéia se você viajar e estiver conectado a uma rede Wi-Fi, e você deseja adicionar uma privacidade adicional camada para seus dispositivos e sessão.

Com uma VPN, você pode alterar praticamente sua localização no telefone, tablet ou laptop para obter acesso ao jogo. A maioria da VPN, como a escolha de nossos editores, a ExpressVPN, torna muito fácil de fazer.

O uso de uma VPN para ver ou transmitir esportes é legal em qualquer país onde as VPNs sejam legais, incluindo os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá, desde que tenha uma assinatura legítima ao serviço que está transmitindo. Você deve garantir que sua VPN esteja configurada corretamente para evitar vazamentos: mesmo quando as VPNs forem legais, o serviço de transmissão pode encerrar a conta de qualquer pessoa que você considerar para evitar as transmissões do blecaute aplicado corretamente.

James Martin/CNET Preço US $ 13 por mês, US $ 100 nos primeiros 15 meses (depois US $ 117 por ano) ou US $ 140 nos primeiros 28 meses (depois US $ 150 por ano)Últimos testes Vazamentos de DNS detectados, perda de velocidade de 35% nos testes de 2025Grade 3.000 mais servidores em 105 paísesJurisdição Ilhas Virgens Britânicas O ExpressVPN é a nossa melhor seleção atual de VPN para pessoas que desejam uma VPN confiável e segura e trabalha em uma variedade de dispositivos. Normalmente, custa US $ 13 por mês, mas é registrado para uma assinatura anual por US $ 100, você receberá três meses gratuitamente e economizará 49%. Esse é o equivalente a US $ 6,67 por mês. Lembre -se de que o ExpressVPN oferece uma garantia de retorno em dinheiro de 30 dias. 61% de desconto com um plano de 2 anos (+4 meses grátis)

Livestressam Brighton vs. Chelsea no Reino Unido

Este início de sexta à noite no Amex é exclusivo da Sky Sports, que é mostrado em seu principal evento da Sky Sports, Premier League e dos canais UHD. Se você já possui Sky Sports como parte do seu pacote de TV, pode transmitir o jogo através do aplicativo Sky Go, mas os cortadores de cordão desejarão configurar com uma conta agora e uma associação ao esporte agora para transmitir o jogo.

Agora televisão A Sky Subidiária agora oferece acesso à transmissão aos canais esportivos da Sky com uma associação de esportes agora. Você pode obter um dia de acesso por £ 15 ou se registrar em um plano mensal a partir de £ 35 por mês no momento.

Livestressam Brighton vs. Chelsea no Canadá

Se você deseja transmitir este jogo EPL ao vivo no Canadá, deve se inscrever no Fubo Canada. O serviço tem direitos exclusivos para todos os jogos da Premier League mais uma vez nesta temporada.

Fubo Fubo é o destino de referência para os canadenses que desejam ver o EPL nesta temporada, com direitos de transmissão exclusivos para cada jogo. Custa CA $ 30 por mês, embora possa economizar algum dinheiro pagando trimestralmente ou anualmente.

Livestressam Brighton vs. Chelsea na Austrália

Os fãs de futebol podem ver partidas ao vivo do EPL no serviço de transmissão Optus Sport, que mostra cada acessório da Premier League da temporada 2024-25 ao vivo na Austrália.

Optus Com direitos exclusivos de transmitir todos os jogos do EPL ao vivo nesta temporada, bem como os jogos alemães da Bundesliga e da Liga espanhola, o serviço de transmissão Optus Sport é uma atração particularmente grande para os fãs de futebol australiano. Se você já é um cliente da Optus Network, pode embolsar o Optus Sport por um pequeno preço, com descontos que reduzem o preço a US $ 7 por mês. Caso contrário, uma assinatura mensal independente do serviço começa em AU $ 25.

