Preocupado com o destino do alívio da dívida estudantil? 6 insights de um especialista em empréstimos estudantis

é um momento estressante para ter empréstimos estudantis. Entre pausas nos pagamentos e tribunais contestando a legalidade do plano de pagamentos SAVE da administração Biden, há muitas questões sobre o que acontecerá a seguir.

Elaine Rubin, especialista em políticas de ensino superior

Como especialista em empréstimos estudantis com mais de 15 anos de experiência no setor, entendo a confusão. Já vi muitas mudanças nos programas, mas nunca passei por um período mais complicado e tumultuado do que o cabo de guerra político que vimos nos últimos dois anos.

Com tantos fatores em aberto, como você deveria Aborde sua estratégia de reembolso de empréstimos estudantis?

Você não pode controlar o destino dos programas de alívio de dívidas ou dos planos de reembolso baseados em renda, mas existem etapas que você pode seguir para recuperar o controle de seus empréstimos estudantis. Aqui estão cinco coisas que você pode fazer agora e uma que não deve fazer.

💻 Verifique o saldo do seu empréstimo estudantil

Você sabe quanto deve no total em seus empréstimos estudantis? Você pode ter uma ideia (ou pensa que tem), mas é importante testá-la.

Muitos mutuários com quem trabalhei ficam surpresos ao descobrir que devem mais do que pediram inicialmente quando chega a hora de começar a pagar. Isto porque a maioria dos empréstimos, excepto os subsidiados, começam a acumular juros a partir do momento em que são desembolsados. Os juros pendentes, que não foram capitalizados ou adicionados ao seu empréstimo, são listados separadamente do saldo principal. Para compreender totalmente o saldo do seu empréstimo, é importante revisar cuidadosamente os extratos da sua conta.

Se você sabe quem é o seu gestor de empréstimos estudantis, pode fazer login na sua conta online para verificar seu saldo. Se não tiver certeza, você pode descobrir Faça login em sua conta do Federal Student Aid e visitando a página Minha Ajuda.

🗓️ Prepare-se agora para reiniciar os pagamentos

Se você estiver inscrito no Plano Saving on a Valuable Education, seu Os empréstimos estão com suspensão de pagamentos. desde este verão devido a desafios legais ao plano. Você não conseguiu efetuar pagamentos e sua taxa de juros foi definida como zero. Esta retenção de pagamento é temporária e espero que termine em breve.

Se ainda não o fez, reavalie seu orçamento mensal para acomodar os pagamentos do empréstimo estudantil.

💰Compare planos de pagamento baseados em renda

Se você está preocupado com o fim do SAVE ou deseja ajustar seu orçamento para incluir os pagamentos mensais do empréstimo, é uma boa ideia explorar todos os planos de pagamento disponíveis. Você pode usar o Simulador de Empréstimo do Departamento de Educação dos EUA para estimar seus pagamentos e verificar a elegibilidade para planos específicos. Esta ferramenta permitirá que você explore as opções de pagamento disponíveis com base na renda.

Atualizar: O departamento recentemente opções de pagamento repartidas e contingentes à renda restabelecidasdois planos de IDR que foram anteriormente eliminados. Agora você pode se inscrever on-line (se for elegível).

👩‍🏫 Considere o programa de recompra PSLF

Ele Programa de perdão de empréstimos de serviço público oferece cancelamento de dívidas para professores, enfermeiros e outros funcionários do serviço público que trabalham em empregos qualificados por 10 anos e fazem 120 pagamentos de seus empréstimos. Se você está inscrito no SAVE e estava perto de atingir o total de 120 pagamentos, a recente pausa no pagamento pode ter atrasado seu perdão. Neste caso, você poderia se beneficiar do Programa de recompra PSLF.

O programa de recompra PSLF permite “recomprar” meses em que seus empréstimos estavam suspensos durante um período de tolerância, mas somente se isso atingir um total de 120 pagamentos.

Por exemplo, digamos que você já tenha feito 115 pagamentos qualificados antes de seu empréstimo entrar na tolerância do Plano SAVE. Você pode se inscrever no programa de recompra PSLF para recomprar cinco dos meses em que seus empréstimos estavam inadimplentes para atender ao requisito de pagamento de 120. Você se inscreverá no programa online e, uma vez aprovado, terá 90 dias para pagar o que deve pelo número de meses que recomprar. Portanto, se o seu pagamento mensal foi de US$ 100, você precisará pagar US$ 500 para receber o perdão.

Você também precisará atender a todos os outros critérios de elegibilidade do PSLF, como trabalhar para um empregador qualificado e ter o tipo certo de empréstimo. Se você acha que é elegível e deseja confirmar sua contagem de pagamentos, você pode encontrar os valores de pagamento qualificados em seu Conta StudentAid.gov.

🎓 Se você está na escola, comece a pagar juros

Se você ainda está na faculdade, é provável que seus empréstimos estudantis ainda não tenham sido pagos. Embora seja difícil prever quais opções de pagamento estarão disponíveis no futuro, existem medidas proativas que você pode tomar agora.

Uma recomendação é pagar quaisquer juros acumulados enquanto você ainda estiver na escola. Mesmo pequenas contribuições podem ajudar a reduzir o custo global dos seus empréstimos a longo prazo.

Se o seu empréstimo federal para estudantes ainda não tiver sido reembolsado, você ainda não será elegível para se inscrever em um plano de reembolso. O pagamento começa seis meses após a formatura ou se sua matrícula ficar abaixo do meio período, a menos que você se inscreva em outro programa, como pós-graduação, antes do término do período de carência.

❌ Não pense no perdão como uma opção

Muitos mutuários recorreram a planos de reembolso baseados na renda para reduzir seus pagamentos mensais e potencialmente se qualificarem para perdão de empréstimo estudantil. Contudo, o perdão não é garantido, especialmente porque os desafios legais continuam a ameaçar o plano de pagamento da SAVE. Programas como o PSLF e o perdão ao abrigo do Plano de Reembolso Baseado no Rendimento apresentam menos riscos, pois exigiriam que a acção do Congresso fosse modificada ou eliminada.

Dito isso, é sempre aconselhável planejar o pagamento integral de seus empréstimos estudantis, independentemente das oportunidades potenciais de perdão atuais.