Preocupado com violações de dados? Aqui mostramos como congelar seu crédito agora

Eu fui de um lugar para outro para congelar meu crédito por semanas antes de fazê -lo. Como editor de finanças pessoais que cobre roubo de identidade, eu sabia que seria Torne mais difícil para os cibercriminosos Para abrir uma nova conta de crédito em meu nome, mas eu também adicionaria algumas etapas adicionais para fazer o mesmo.

Ao congelar seu crédito, você deve descongelar manualmente ou “descongelar” com cada um dos Três escritórios de crédito importantes Sempre que você quiser solicitar um novo cartão de crédito, automóvel ou empréstimo hipotecário.

O processo de congelamento do seu crédito também não é tão simples. Isso implica registrar -se em contas individuais com Equifax, transunidade e experiências e congelar seu crédito manualmente on -line ou por telefone ou correio.

Mas há dois benefícios que me venderam. Primeiro, congelar seu crédito é absolutamente gratuito. E segundo, você tem a paz de espírito para saber que neutralizou uma ferramenta importante no Play Book da Identity Thrie.

Por que eu congelei meus relatórios de crédito

As violações de dados ocorrem com mais frequência do que ele pensa, em vários setores da indústria. E provavelmente seus dados foram comprometidos pelo menos uma vez.

Em 2024, a Ticketmaster e a AT&T relataram violações de dados que afetaram milhões de clientes. E os hacks da empresa de pesquisa de segundo plano da empresa nacional de dados públicos e a subsidiária do UnitedHealth Change Healthcare Group também comprometeram os dados pessoais de centenas de milhões de pessoas. Mas se você estiver preocupado que novas contas de crédito sejam abertas ao seu nome, um congelamento de crédito pode oferecer alguma tranquilidade.

Percebi um aumento na quantidade de mensagens de fraude que recebo no meu telefone e na minha bandeja de entrada de e -mail durante o ano passado. A maioria é muito fácil de cheirar, mas alguns foram muito bem investigados.

Recebi uma variedade de mensagens que me pedem costelas e até me ofereceram novas oportunidades de emprego. A enxurrada de mensagens, telefonemas e e -mails me faz pensar que, a qualquer momento, enquanto está distraído ou apressado para voltar à minha mesa para a minha próxima reunião, posso ser vítima de uma farsa que pode levar a roubo de identidade.

Congelar meu crédito é uma das melhores maneiras de proteger seus dados e dinheiro, mas não é infalível. Os golpistas e os ladrões de identidade ainda podem obter acesso às minhas informações pessoais por meio de contas existentes. No entanto, posso limitar o dano.

Como eu congelei meu crédito com TransUnion, Equifax e Experian

Ao congelar seu crédito, você deve fazê -lo com cada um dos três principais escritórios de crédito. Isso requer a configuração de contas com cada uma, um processo que levou cerca de 30 minutos online. Em geral, as mesmas informações são solicitadas: seu nome, aniversário e os últimos quatro dígitos do seu número de Seguro Social. Então você deve concluir a autenticação de dois fatores por texto ou email.

A TransUnion e o Equifax têm guias dedicadas disponíveis em sua placa para congelar seu crédito após criar uma conta. Alguns cliques, e tudo estava pronto.

Experian torna essa opção um pouco mais difícil de encontrar. Depois de clicar, encontrei duas maneiras de ativar um congelamento de segurança gratuito.

Você pode passar o “crédito” em sua placa e clicar Bloqueio de crédito Experian – A oferta paga da Experian que funciona semelhante a um congelamento de crédito, mas bloqueia seu relatório de crédito instantaneamente, entre outras características. Nessa página, você verá a opção gratuita de “congelamento de segurança”.

Captura de tela Experian /CNET

Você também pode descer para a parte inferior da página enquanto assinou e clicar em Bloqueio de crédito Experian para chegar à mesma página. Os três escritórios de crédito confirmarão seu congelamento de email.

Se você não deseja configurar contas on -line, ligue para cada escritório de crédito para congelar seu crédito. Aqui estão os números para cada um:

Transunidade: 800-916-8800

Equifax: 888-298-0045

Experian: 888-397-3742

Depois de solicitar um congelamento de crédito, cada escritório deve congelar seu crédito dentro de um dia útil. Quando você precisar descongelar seu crédito, experimentar, transunidade e equifax, seu crédito deve ser descongelado em uma hora. Por correio, pode levar até três dias úteis para congelar e desvendar seu crédito.

Congelar seu crédito não resolverá todas as suas preocupações de roubo de identidade

Definir o congelamento de crédito foi bastante simples. Mas não vou dizer a ele que ter seu crédito congelado é conveniente. Aqui estão algumas desvantagens a serem consideradas.

Você terá que descongelar seu crédito toda vez que abrir uma nova conta

O congelamento do seu crédito impede que os cibercriminosos ou os ladrões de identidade abrem novas contas de crédito em seu nome. Mas também o impede. Para abrir uma nova conta de crédito, você deve fazer login em suas contas ou se comunicar com cada um dos três escritórios de crédito e desvendar temporariamente seu crédito.

Se você está pensando em solicitar um novo cartão de crédito, procurando sua primeira casa ou pensar em transportar um novo empréstimo de carro, provavelmente é melhor esperar até que você tenha aberto a conta antes de congelar seu crédito.

Falsa Sensação de Segurança

Congelar seu crédito é um bom passo para proteger sua identidade, mas ainda pode ser roubada.

Você pode considerar o registro em uma proteção de roubo de identidade. Os planos individuais geralmente começam de US $ 7 a US $ 15, dependendo do nível de monitoramento financeiro e de identidade que você deseja. Com um plano de proteção contra roubo de identidade, você pode monitorar seu crédito, contas bancárias e o site escuro para os dados de identificação pessoal de sua família.

Como alternativa, você pode aproveitar as ferramentas gratuitas à sua disposição. Verifique seu cartão de crédito mensal e extratos bancários. Veja também suas reivindicações médicas on -line e em seu relatório de crédito. Você pode baixar seu relatório de crédito gratuito em CreditReport.com anual.

Você não vai parar as mensagens de spam

Se os golpistas tiverem seu número de telefone ou e -mail, você não poderá interromper as tentativas de enganá -lo em suas contas existentes.

É melhor bloquear os números de telefone e os endereços de email dos remetentes não reconhecidos toda vez que você receber uma mensagem estranha. Além disso, reserve um minuto para ler as mensagens cuidadosamente antes de clicar em um link.

Não terminará as novas ofertas de crédito

O congelamento do seu crédito também eliminará correio indesejado e ofertas prescritas que você recebe. O congelamento de crédito tem como objetivo evitar consultas difíceis sobre seu crédito, como solicitações de arrendamento ou solicitar um empréstimo para estudantes. Você ainda pode esperar receber ofertas de empresas de cartão de crédito, companhias de seguros e muito mais.

As instituições financeiras com as quais já têm um relacionamento e os cobradores de dívidas também podem ver seu crédito. Em circunstâncias especiais, também o governo federal, estadual e local.

Empresas de monitoramento de crédito, como Karma de crédito e gergelim de crédito, ainda podem fornecer suas pontuações de crédito atualizadas.

Você ainda precisará de uma boa senha de higiene

Mesmo que seu crédito esteja congelado, você ainda deverá ter boas senhas. Certifique -se de não usar as mesmas informações de login em vários sites: o uso do mesmo login é uma tática comum dos cibercriminosos.

Se você rastrear suas senhas, ficará esmagador, considere pagar por um administrador de senha. A CNET recomenda Bitwarden.

Não protegerá as informações da sua conta bancária

Mesmo se você congelar seu crédito, ainda é sua responsabilidade proteger as informações da sua conta bancária dos golpistas.

Se você errar qualquer número de conta ou informações de login nos cibercriminosos, entre em contato com o banco imediatamente e altere sua senha.

No final, fico feliz por ter congelado meu crédito

Existem vantagens e desvantagens para congelar seu crédito. Mas sem planos de abrir uma nova conta no curto prazo, valeu a pena para mim. Eu também me sinto mais seguro depois de fazê -lo. É bom saber que joguei uma chave para os planos de qualquer criminal cibernética.

Obviamente, as mensagens de spam continuam chegando. Mas estou bem em ser o guardião das minhas contas financeiras. Tenho o hábito de revisar meus extratos bancários e cartões de crédito regularmente.

