Prévia da Pirate Yakuza Hawaii: combate estilo bandeira negra em alto mar

Contra todas as probabilidades, o próximo jogo da amada série de jogos Yakuza, Like A Dragon: Pirate Yakuza In Hawaii, parece que fará jus ao seu nome extravagante. Em um evento temático de pré-visualização em Buena Park, Califórnia, nos arredores de Knotts Berry Farm, outros jornalistas e eu testamos partes nunca antes vistas do jogo, e o combate no mar parece que será um destaque divertido entre os muitos. .

Pirate Yakuza In Hawaii é uma nova aventura do estúdio da Sega Ryu Ga Gotoku estrelada pelo favorito da série Goro “Mad Dog” Majima, um gangster selvagem que usa tapa-olho que passa de companheiro maníaco em Yakuza 0 e Like A Dragon: Infinite Wealth para ser o principal personagem. Retomando seis meses após a Riqueza Infinita, Majima aparece na costa de uma ilha sem nenhuma memória de suas (más) ações passadas. Depois de dar uma olhada no jogo pela primeira vez no ano passado, esta nova prévia me apresentou um trio de atividades mostradas nos trailers: combate marítimo entre navios, brigas no coliseu e o retorno do minijogo Dragon Kart.

Mais importante ainda, tive uma noção do fluxo do jogo, já que a primeira sessão de pré-visualização me levou ao segundo capítulo do jogo. Embora lhe faltassem muitas habilidades e atualizações, ele ainda podia alternar entre os dois estilos de luta de Majima. O primeiro, o estilo Sea Dog com tema pirata, me fez agitar empunhando facões gêmeos (ou atirando-os como bumerangues), disparando minha pistola de pederneira e usando um chicote de corrente para me lançar contra os inimigos. O segundo, no estilo Mad Dog, será mais familiar aos fãs de Yakuza que lutaram contra Majima em jogos anteriores: ele ataca com uma faca como um lutador de rua e até convoca duplas para equilibrar as chances contra massas de inimigos.

Ambos os estilos são divertidos e, embora eu sobrevivesse apertando botões, fui forçado a usar meu pequeno conjunto de habilidades e ferramentas quando grupos inimigos apontaram armas para mim (e com armas modernas que envergonharam minha pequena pistola de pederneira). Embora o jogo esteja incluído na subsérie Like A Dragon, ele abandonou sabiamente o combate RPG baseado em turnos em favor da luta em tempo real, como a série principal da Yakuza, e é melhor para isso; Agitando-se com facões de bumerangue em traje de pirata é o tipo de ação estranha que pode ser realizada em movimento contínuo (que pode desmoronar se os jogadores tiverem um momento para pensar).

Naquela primeira seção de jogo livre, enfrentei gangues de caras durões na ilha, mas principalmente corri aprendendo os cantos estranhos e divertidos do jogo: plantar ervas para colher mais tarde, preparar refeições para aumentar as estatísticas, ganhar o favor de amigos animais e estocar itens saudáveis ​​e bebidas energéticas. Até nas ilhas compro mantimentos para a próxima luta desigual.

A próxima sessão de jogo trouxe coisas boas, nomeadamente as batalhas de navios mostradas nos trailers anteriores. Enquanto os jogadores anseiam pelos dias dos leões marinhos de Assassin’s Creed IV: Black Flag, desfrutam de Sea of ​​​​Thieves e lamentam o que Skull and Bones poderia ter sido, as águas açoitadas por balas de canhão do Pirata Yakuza no Havaí certamente os agradarão. será atraente.

RGG/Sega

Combates navais, confrontos no coliseu e muito mais

A segunda sessão de jogo começou na terra dos sonhos piratas maravilhosamente suja de Madlantis, a grande adição do jogo ao cenário da Yakuza. Scalliwags rondam as passarelas de metal enferrujadas, prontas para brigas, e letreiros de néon marcam bares, lojas e um cassino (onde você pode jogar pôquer e blackjack). Mas a peça central é o Pirates Coliseum, que permite participar de quatro tipos diferentes de lutas com dificuldade crescente.

O primeiro, Quick Clash, coloca seu navio no coliseu inundado para enfrentar os inimigos em uma luta rápida. Nas categorias mais baixas, você enfrentará navios individuais, mas lutas mais difíceis o colocarão contra vários navios de tamanhos diferentes. O combate marítimo é um pouco mais estilo arcade em Assassin’s Creed IV: Black Flag do que no mais realista Sea of ​​​​Thieves, pois você navegará com uma vista aérea enquanto retículos de ataque aparecem para suas três armas com fenda: metralhadoras que disparam para frente. bem como um conjunto de canhões para bombordo e estibordo. Eles podem ser armas tradicionais que disparam balas de canhão, lança-chamas de curto alcance ou até mesmo canhões de laser (continue incrível, Yakuza).

Embora você deslize principalmente entre os navios para obter o melhor ângulo para sua próxima salva de canhão e deslize para fora do alcance da resposta do seu oponente, existem alguns motivos para se afastar do leme e rondar o convés do Goromaru (como seu enviar). . é chamado). Em particular, você terá que fazer isso se o seu navio pegar fogo, pois apagar o fogo não causará mais danos, pois quanto menos saúde o seu navio tiver, menos danos ele causará. Ao caminhar pelo seu navio, você também pode manejar uma metralhadora montada no convés ou correr disparando lançadores de foguetes contra navios inimigos (nunca troque, Yakuza). Tenha em mente que você rastejará até parar longe do leme, então tome cuidado com os inimigos atacando seu navio parado.

RGG/Sega

Depois de derrotar o navio inimigo, é hora de embarcar e você automaticamente entrará em combate corpo a corpo com sua tripulação contra o capitão e companheiros do outro navio. É um final divertido para a luta, especialmente no segundo modo Pirates Coliseum, Tournament of Captains, onde os seus adversários irão ostentar temas cada vez mais estranhos; Joguei contra os Biker Pirates, por exemplo, que não apenas se vestiram como figurantes em Grease ou The Outsiders, mas, após o embarque, cruzaram seu convés em motocicletas.

O terceiro modo Pirates Coliseum, Madlantis Mania, foi uma série de batalhas de deck contra tripulações inimigas e um pouco menos emocionante que os outros. Mas o quarto modo, Swashbuckler Showdown, foi um combate corpo a corpo alegre em uma arena insular onde você e sua tripulação enfrentavam dezenas de inimigos, um pouco como Dynasty Warriors lutando contra multidões de bandidos com alguns campeões espalhados. Foi aqui que lutei o suficiente para carregar o medidor de loucura estilo Sea Dog e invocar um dos quatro deuses sombrios do mar (tubarão, papagaio, macaco ou água-viva) para derrotar meus inimigos. bastante.

A propósito, sua tripulação vem de uma grande variedade de excêntricos que você aprenderá enquanto joga, alguns com habilidades diferentes, adequadas para tripular os canhões, ser líderes de esquadrão ou ser seu primeiro oficial. De chefs a madames de bordéis, de contadores a gangsters, você preencherá sua equipe com quem é quem e quem é aquele. Durante uma luta, minha tripulação pré-combinada veio comigo para o convés do navio inimigo, incluindo um cara vestindo uma cabeça de carneiro por cima do terno enquanto outro lutava de cueca.

RGG/Sega

Gangster, pirata, qual é a diferença?

Infelizmente, não nos foi mostrado muito sobre a história, embora saibamos que o amnésico Majima no início do jogo irá deleitar-se com a sua liberdade e carinho pelos amigos que encontra. No entanto, isso se torna complicado à medida que suas memórias do chefe do crime que ele era no final do último jogo, Like A Dragon: Infinite Wealth, retornam.

Esta prévia foi mais para nos expor às vibrações dos piratas yakuza que aguardam os jogadores, e as vibrações mal ficam ridículas. A série Yakuza equilibra melodrama e travessuras bizarras de maneiras que são de alguma forma complementares, e amplificar os aspectos mais selvagens de Pirate Yakuza no Havaí funciona para Mad Dog Majima. Ele está ultrapassando os limites do que os jogadores podem levar a sério, mas com muitos recursos familiares retornando dos jogos principais para fundamentar isso.

Um desses benefícios recorrentes é o querido Dragon Kart, que pudemos jogar na prévia. Embora eu não fosse um mestre na versão RGG do minijogo básico de corrida de kart, foi muito divertido carregar Majima em um miniveículo e enfrentar as curvas, e há até um modo de duelo semelhante ao Battle Royale (que parece muito parecido com o modo de batalha Mario Kart). Claro, nenhum jogo da Yakuza estaria completo sem o karaokê, que você pode cantar em seu navio.

Mas foram os novos toques divertidos com tema de pirata que chamaram minha atenção, desde adornar os 10 dedos de Majima com diferentes anéis exóticos (para aumentar estatísticas e habilidades) até dominar o minijogo de culinária para que você possa preparar um banquete barulhento para minha tripulação aumentar seu moral. e força. Posso navegar pelas águas entre as quatro principais áreas terrestres do jogo para lutar contra navios saqueadores e encontrar tesouros secretos em ilhas remotas.

Os temas do jogo, liberdade das regras e apoio à sua tripulação, reproduzem perfeitamente a mesma dinâmica em muitos outros jogos da Yakuza, tornando a tolice séria mais charmosa do que alienante. Com combate ágil em terra e no mar, Pirate Yakuza no Havaí se transforma em uma excursão divertida que expande o mundo da série sem se desviar de sua mensagem central de permanecer fiel à família escolhida (por meio da violência).