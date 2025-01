Previsões de hipotecas para a semana de 27 de janeiro a 2 de fevereiro de 2025

As taxas de hipoteca estão sempre em fluxo, mas os compradores de moradias devem esperar mais turbulência do que o habitual nos próximos meses.

Desde que seu segundo mandato começou, o presidente Donald Trump está avançando em algumas de suas políticas sobre imigração e comércio, que muitos especialistas consideram inflacionários.

“Taxas mais altas e políticas restritivas de imigração aumentariam os custos para os compradores de moradias em um momento em que a acessibilidade é próxima de um mínimo de quatro décadas”, disse ele Matt WalshEconomista habitacional no Moody’s Analytics.

As taxas médias de hipoteca fixa permaneceram em torno de 7% de íngreme por várias semanas. Embora Trump tenha declarado repetidamente que reduzirá 3% de taxas de hipoteca (o que indicaria uma crise econômica grave), o presidente não estabelece taxas nos empréstimos hipotecários.

Até o Federal Reserve, que estabelece uma taxa de juros de referência de curto prazo para os credores, afeta indiretamente o mercado de hipotecas. Entre setembro e dezembro, o banco central reduziu as taxas de juros três vezes, mas as taxas de hipoteca não caíram.

Isso ocorre porque as taxas são impulsionadas principalmente pelo movimento no mercado de títulos, especificamente no rendimento do tesouro de 10 anos. Os rendimentos de títulos e as taxas de juros aumentam e diminuem, dependendo de como novos dados econômicos e mudanças nas políticas mudam a especulação do mercado e a avaliação de riscos.

No momento, as taxas de hipoteca permanecem altas devido a uma combinação de fatores: crescimento econômico “forte”; políticas potencialmente inflacionárias sob o novo governo Trump; e o caminho menos agressivo de redução da taxa do Fed em 2025. Em sua primeira reunião política do ano 28-29 de janeiroO banco central deve manter as taxas de juros.

As taxas de hipoteca continuarão a flutuar à medida que os investidores especulam o que se segue. Se a inflação permanecer alta ou começar a se recuperar, as taxas de hipoteca aumentarão, independentemente da promessa do presidente de reduzir os custos endividados.

“Nas taxas de hipoteca, dependemos dos dados mais do que nunca”, disse ele Greg SherTorna -se um leding direto e NFM.

A reunião do Fed mudará a perspectiva das taxas de hipoteca?

Dado o lento progresso na inflação e preocupações sobre o reaquecimento dela, espera -se que o Fed deixe as taxas de juros sem alterações em suas próximas reuniões de políticas.

“As primeiras tarifas possíveis serão em março, e essa é uma queda convincente (inflação) nos dois relatórios de tempos em tempos”, disse ele Matt Graham De Mortgage News diariamente. De agora em diante, no entanto, a maioria Os investidores estão apostando Outra redução da taxa não ocorrerá até o final da primavera ou o início do verão.

É provável que o Fed enfrente a pressão do novo presidente se não forem feitos cortes adicionais. Durante uma aparição virtual no Fórum Econômico Mundial de Davos na quinta -feira, Trump disse que faria As taxas de juros exigem que elas diminuam imediatamente.

“Acho que conheço as taxas de juros muito melhores que elas, e acho que certamente a conheço muito melhor do que a que é principalmente responsável por tomar essa decisão”, disse Trump, provavelmente se referindo ao presidente do Fed, Jerome Powell , para os repórteres no Salão Oval na quinta -feira. “Se eu não concordar, deixe -o saber.”

Mas há muito o que Trump pode fazer em relação ao Banco Central. Além de expressar suas opiniões, o poder mais direto do presidente sobre o Banco Central é pela nomeação dos nomeados para preencher vagas no Conselho de Governadores.

Semelhante a empilhar a Suprema Corte, o presidente poderia nomear membros do Conselho do Fed cujas opiniões sobre política monetária estão alinhadas com a dele. No entanto, o primeiro Trump será capaz de marcar qualquer novo compromisso no início de 2026.

As taxas de hipoteca diminuirão o tempo para a temporada de compra de casas de primavera?

No início do ano passado, muitos economistas previram otimistas que as taxas de juros diminuiriam abaixo de 6% no início de 2025. Mas como a re -eleição de Trump e a declaração do Fed de políticas menos frequentes diminuem em 2025, a previsão das taxas de hipoteca mudou acima.

Fannie Mae Agora ele espera que as taxas médias de hipoteca fixa de 30 anos sejam mantidas acima de 6,5% até o início de 2025. Enquanto isso, a Moody’s Walsh prevê que as taxas de hipoteca em média abaixo de 7% ao longo do ano.

No entanto, os dados econômicos do próximo mês sempre podem alterar a equação. “Se os dados econômicos começarem a enfraquecer, talvez já tenha visto as taxas máximas do ano”, disse ele Logan MohtashamiAnalista principal da Housingwire.

Na previsão de hipoteca de 2025 da CNET, Mohtashami disse que as taxas na faixa baixa de 6% ainda são possíveis em 2025. Mas será difícil conseguir isso, particularmente a tempo da estação da compra de moradia de primavera, se a nova Recarga de Economia de Políticas inflação ou aumento do déficit de dívida do governo.

Uma olhada no mercado imobiliário de 2025

O mercado imobiliário não especificável de hoje é altas taxas de hipoteca, uma curta moradia de namoro, preços caros de moradia e perda de energia de compra devido à inflação.

🏠 Inventário de moradia baixa: Um mercado imobiliário equilibrado geralmente tem cinco a seis meses de oferta. Hoje, a maioria dos mercados tem uma média de cerca da metade desse valor. De acordo com Freddie MacAinda temos uma escassez de cerca de 3,7 milhões de casas.

🏠 Hipoteca alta Taxas: No início de 2022, as taxas de hipoteca atingiram mínimos históricos de cerca de 3%. À medida que a inflação aumentava e o alimentado aumentou as taxas de juros para domar, as taxas de hipoteca dobraram. Em 2025, as taxas de hipoteca permanecem altas, estabelecendo milhões de possíveis compradores fora do mercado imobiliário.

🏠 Efeito de bloqueio da taxa: Como a maioria dos proprietários de moradias está bloqueada em taxas de hipoteca abaixo de 5%, relutam em desistir de suas baixas taxas de hipoteca e têm poucos incentivos para enumerar suas casas à venda, deixando a escassez de inventário de revenda.

🏠 Altos preços da habitação: Embora a demanda de compra de moradias tenha sido limitada nos últimos anos, os preços da habitação permanecem altos devido à falta de estoque. O preço médio da moradia americana era $ 427.179 Em dezembro, 6,2% mais anuais, de acordo com Redfin.

🏠 Empinou a inflação: A inflação significa um aumento no custo de bens e serviços básicos, reduzindo o poder de compra. Também afeta as taxas de hipoteca: quando a inflação é alta, os credores geralmente aumentam as taxas de juros nos empréstimos de consumo para garantir o ganho.

O que os compradores de moradias devem saber

Nunca é uma boa idéia se apressar em comprar uma casa sem saber o que você pode pagar, portanto, estabeleça um orçamento claro de compra em casa. É isso que os especialistas recomendam antes de comprar uma casa:

💰 Construa sua pontuação de crédito. Sua pontuação de crédito ajudará a determinar se deve se qualificar para uma hipoteca e qual taxa de juros. Uma pontuação de 740 ou mais de crédito ajudará você a se qualificar para uma taxa mais baixa.

💰 Economize por um pagamento inicial maior. Um pagamento inicial maior permite que você obtenha uma hipoteca menor e obtenha uma taxa de juros menor do seu credor. Se você puder pagar, um pagamento inicial de pelo menos 20% também eliminará o seguro de hipoteca privada.

💰 Compre para credores hipotecários. Comparar os empréstimos de vários credores hipotecários pode ajudá -lo a negociar uma taxa melhor. Os especialistas recomendam a obtenção de pelo menos duas ou três estimativas de empréstimos de diferentes credores.

💰 Considere alugar. Escolher alugar ou comprar uma casa não está apenas comparando o aluguel mensal com um pagamento de hipoteca. O aluguel oferece menor flexibilidade e custos iniciais, mas a compra permite gerar riqueza e ter mais controle sobre os custos de sua casa.

💰 Considere os pontos de hipoteca. Você pode obter uma menor taxa de hipoteca de compra de pontos de hipoteca e cada ponto custa 1% do valor total do empréstimo. Um ponto de hipoteca é equivalente a uma queda de 0,25% na sua taxa de hipoteca.

Mais sobre o mercado imobiliário atual