Previsões de hipotecas para a semana de 5 a 11 de janeiro de 2025

Ano novo, mercado imobiliário novo? Não exatamente.

No início de 2025, a acessibilidade continua a ser um grande desafio para os potenciais compradores de casas, com as taxas e os preços de listagem a revelarem-se rígidos, disse ele. Joel Bernereconomista sênior da Realtor.com.

A taxa média para uma hipoteca fixa de 30 anos começou em 2025 perto de 7%, um pouco acima de janeiro passado.

“Vários fatores-chave podem fazer com que as taxas de hipotecas subam ou caiam”, disse ele. Valerie Saundersestrategista-chefe executivo da Associação Nacional de Corretores de Hipotecas. O mercado hipotecário é profundamente afectado pela inflação, pelas políticas da Reserva Federal, pelos preços das obrigações, pelo crescimento do PIB e pelos números do emprego, para citar alguns.

De acordo com Saunders, dadas as actuais condições económicas, é improvável uma queda significativa nas taxas hipotecárias antes da época de compra de casas na Primavera.

Além disso, dados os recentes dados económicos fortes e a especulação de que as propostas fiscais, de imigração e tarifárias do presidente eleito Donald Trump irão reacender a inflação, a Reserva Federal projecta um ritmo muito mais lento de cortes nas taxas de juro por parte da agência em 2025.

Com tanta incerteza, a única certeza é que as previsões das taxas hipotecárias sempre mudam. “Os compradores não devem se preocupar com o momento do mercado de taxas hipotecárias e, em vez disso, devem se concentrar em encontrar uma casa que se ajuste ao seu orçamento e fazer o maior pagamento possível”, disse Berner.

Para onde irão as taxas de hipoteca em 2025?

Além das flutuações diárias típicas, espera-se que as taxas hipotecárias permaneçam acima de 6,5% nos próximos meses. Se a inflação continuar a arrefecer e a Reserva Federal conseguir levar a cabo os seus dois cortes projectados de 0,25%, as taxas hipotecárias poderão cair lentamente para perto de 6,25% ainda este ano.

As taxas atuais parecem altas em comparação com as taxas recentes da era pandêmica de 2%. Mas os especialistas dizem que é improvável que fique abaixo dos 3% numa hipoteca fixa de 30 anos sem uma grave crise económica. Desde a década de 1970, a taxa média de uma hipoteca fixa de 30 anos tem sido de cerca de 7%.

Apenas um choque económico súbito, como o início de uma recessão ou um aumento nos preços do petróleo, poderia causar a queda das taxas hipotecárias, disse ele. Keith Gumbingervice-presidente do site de hipotecas HSH.com. “Mudanças drásticas de direção são geralmente o resultado de algum evento significativo que surge em algum lugar e que perturba os mercados financeiros.”

O que afetará as taxas de hipotecas no curto prazo?

A maior incógnita para as taxas hipotecárias são as políticas económicas da nova administração. As propostas de Trump para cortes de impostos e tarifas poderão estimular a procura, aumentar os défices e fazer com que a inflação suba novamente. As taxas de hipoteca são muito sensíveis à inflação.

“Reduções de impostos, tarifas e deportações em massa são medidas inflacionárias que aumentariam indiretamente as taxas de hipotecas, ao mesmo tempo que aumentariam diretamente o custo de construção e compra de casas”, disse Berner. Se estas políticas forem implementadas mais rapidamente do que os mercados esperam, poderão resultar num aumento igualmente rápido das taxas hipotecárias, disse Berner.

Uma inflação mais elevada também levaria a Reserva Federal a adiar futuros cortes nas taxas. Embora a Reserva Federal influencie a direcção das taxas globais de financiamento, não controla directamente o mercado hipotecário.

Ainda assim, os investidores estão preocupados com as perspectivas futuras da Reserva Federal relativamente aos ajustamentos das taxas, porque ela determina a sua estratégia comercial e avaliação de risco. É por isso que as forças de mercado muitas vezes se movem em antecipação às acções políticas da Reserva Federal.

As taxas médias de hipotecas fixas de 30 anos acompanham de perto os rendimentos dos títulos, especificamente os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos. Se se espera que o desemprego aumente, os rendimentos das obrigações e as taxas hipotecárias cairão. Mas se o resultado não corresponder às expectativas do mercado, os rendimentos podem subir ou cair rapidamente.

As taxas hipotecárias também são afetadas por acontecimentos geopolíticos, incluindo conflitos militares e eleições. A instabilidade política pode criar incerteza económica, o que pode resultar num aumento da volatilidade nos rendimentos das obrigações e nas taxas hipotecárias.

Os investidores no mercado obrigacionista teriam de ser convencidos de que a economia está a arrefecer para que as taxas hipotecárias mudassem de rumo. Assim, salvo um novo abrandamento da tendência inflacionista ou um súbito enfraquecimento das condições de trabalho, as taxas hipotecárias permanecerão próximas dos 7% durante algum tempo, disse Gumbinger.

O que afetará o mercado imobiliário em 2025?

O mercado imobiliário inacessível de hoje é o resultado de altas taxas de hipotecas, uma escassez prolongada de habitação, preços elevados das casas e uma perda de poder de compra devido à inflação.

🏠 Baixo estoque de moradias: Um mercado imobiliário equilibrado normalmente tem oferta de cinco a seis meses. A maioria dos mercados hoje tem em média cerca de metade desse valor. De acordo com Freddy MacAinda faltam cerca de 3,7 milhões de moradias.

🏠 Hipoteca alta taxas: No início de 2022, as taxas hipotecárias atingiram mínimos históricos de cerca de 3%. À medida que a inflação aumentava e a Reserva Federal aumentava as taxas de juro para a controlar, as taxas hipotecárias duplicaram. Em 2025, as taxas hipotecárias permanecerão elevadas, mantendo milhões de potenciais compradores fora do mercado imobiliário.

🏠 Efeito de bloqueio de frequência: Uma vez que a maioria dos proprietários está presa a taxas hipotecárias inferiores a 5%, estão relutantes em desistir das suas baixas taxas hipotecárias e têm pouco incentivo para colocar as suas casas à venda, deixando uma escassez de inventário para revenda.

🏠 Altos preços da habitação: Embora a procura de compra de casas tenha sido limitada nos últimos anos, os preços das casas permanecem elevados devido à falta de stocks. O preço médio de uma casa nos Estados Unidos era US$ 429.963 em novembro, um aumento anual de 5,4%, segundo Redfin.

🏠 Inflação pronunciada: A inflação significa um aumento no custo de bens e serviços básicos, reduzindo o poder de compra. Também afecta as taxas hipotecárias: quando a inflação está elevada, os credores normalmente aumentam as taxas de juro dos empréstimos ao consumo para garantir lucro.

É melhor esperar ou comprar?

Nunca é uma boa ideia comprar uma casa sem saber quanto você pode pagar, então defina um orçamento claro para a compra de sua casa. Aqui está o que os especialistas recomendam antes de comprar uma casa:

💰 Construa sua pontuação de crédito. Sua pontuação de crédito ajudará a determinar se você se qualifica para uma hipoteca e a que taxa de juros. Uma pontuação de crédito de 740 ou superior o ajudará a se qualificar para uma taxa mais baixa.

💰Economize para um pagamento inicial maior. Um pagamento inicial maior permite que você obtenha uma hipoteca menor e uma taxa de juros mais baixa do seu credor. Se você puder pagar, um pagamento inicial de pelo menos 20% também eliminará o seguro hipotecário privado.

💰 Pesquise credores hipotecários. Comparar ofertas de empréstimos de vários credores hipotecários pode ajudá-lo a negociar uma taxa melhor. Os especialistas recomendam obter pelo menos duas ou três estimativas de empréstimos de credores diferentes.

💰Considere alugar. Optar por alugar ou comprar casa não é simplesmente comparar a renda mensal com o pagamento da hipoteca. O aluguel oferece flexibilidade e custos iniciais mais baixos, mas a compra permite que você acumule riqueza e tenha mais controle sobre os custos de moradia.

💰Considere os pontos da hipoteca. Você pode obter uma taxa de hipoteca mais baixa comprando pontos de hipoteca, com cada ponto custando 1% do valor total do empréstimo. Um ponto de hipoteca equivale a uma redução de 0,25% na taxa de hipoteca.

