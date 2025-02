Previsões de hipotecas: que afeta as taxas na semana de 17 a 23 de fevereiro

À medida que os mercados financeiros estão sendo abalados pelos impactos precários do governo Trump e de outras políticas fiscais, as taxas de hipoteca continuam a derrubar a tempestade, mantendo cerca de 7%.

A maioria das previsões econômicas exige uma diminuição gradual nas taxas de hipoteca este ano, mas os compradores de moradias não devem esperar milagres. Fannie Mae Espera -se que as taxas médias de hipoteca fixa de 30 anos permaneçam acima de 6,5% durante a maior parte do ano.

As previsões para taxas de hipoteca ligeiramente mais baixas no final de 2025 são baseadas em Expectativas mais frias da inflaçãoUm mercado de trabalho mais fraco e mais taxas cortes pelo Federal Reserve. No entanto, nada disso parece ser iminente.

Na semana passada, o índice de preços ao consumidor de janeiro mostrou A inflação aumenta em 3% Nos últimos 12 meses, afastando -se do objetivo dos 2%alimentados. Se o banco central retomar as taxas de juros, não é provável que ele até o verão ou o outono.

Além disso, a perspectiva das guerras comerciais, deportações em massa e um déficit fiscal federal de globo causam incerteza no mercado de títulos, onde as taxas de hipoteca estão intimamente ligadas. A taxa de hipoteca fixada a 30 anos (o período mais popular de empréstimo hipotecário) é comparado à nota de tesouro de 10 anos, portanto os rendimentos mais altos de títulos se traduzem em taxas de hipoteca mais altas.

Especialistas alertam que a ameaça contínua de tarifas também pode afetar negativamente a acessibilidade da moradia, exercendo pressão ascendente nas taxas de endividamento e o custo dos materiais de construção, como madeira, usados ​​para construir novas casas.

O mercado imobiliário imobiliário de hoje é causado por uma combinação de altas taxas de hipoteca, uma moradia de namoro curta, preços caros e perda de energia de compra devido à inflação.

Para onde as taxas de hipoteca chegarão em fevereiro?

Além das flutuações diárias, as taxas de hipoteca devem permanecer cerca de 7% por um tempo. Essas taxas parecem altas em comparação com 2% das taxas da era da pandemia, mas os especialistas dizem que as taxas de fundo são improváveis ​​sem uma recessão econômica grave. Desde a década de 1970, a taxa média para uma hipoteca fixa de 30 anos tem sido de cerca de 7%.

Estes são alguns dos fatores que afetam as taxas de hipoteca hoje:

Políticas econômicas de Trump: Os possíveis cortes de impostos e taxas de impostos do presidente Donald Trump ainda são um curinga para as taxas de hipoteca. Especialistas dizem que esses movimentos podem estimular a demanda, aumentar os déficits e acelerar a inflação. As taxas de hipoteca são altamente sensíveis à política fiscal e ao crescimento econômico.

Fed Taxas Redoubts: Embora o Banco Central não estabeleça diretamente as taxas de empréstimos hipotecários, as taxas de hipoteca são indiretamente influenciadas pelas decisões políticas do Fed. que, por sua vez, manteria altos empréstimos hipotecários.

Tesouro produz aos 10 anos: As taxas médias de hipoteca fixa rastreiam de perto os rendimentos dos títulos, especificamente os rendimentos do tesouro de 10 anos. Se os dados de inflação e trabalho continuarem fortes, os rendimentos de títulos e taxas de hipoteca aumentarão. O oposto acontecerá se o desemprego aumentar ou a inflação esfriar e o Fed retoma as taxas de corte.

Expectativas dos investidores: Os investidores em títulos agem antes do que eles acham que acontecerá na economia. A perspectiva do Fed para a política monetária futura determina a estratégia comercial do investidor e a avaliação de riscos; portanto, as taxas de hipoteca geralmente saltam ou diminuem antes que as taxas de juros sejam ajustadas.

Situações geopolíticas: As taxas de hipoteca são afetadas por eventos geopolíticos, incluindo conflitos e eleições militares. A instabilidade política pode levar à incerteza econômica, o que pode resultar em maior volatilidade com os rendimentos de títulos e taxas de hipoteca.

Aconselhamento especializado para compradores de moradia

Nunca é uma boa idéia se apressar em comprar uma casa sem saber o que você pode pagar, portanto, estabeleça um orçamento claro de compra em casa. É isso que os especialistas recomendam antes de comprar uma casa:

💰 Construa sua pontuação de crédito. Sua pontuação de crédito ajudará a determinar se deve se qualificar para uma hipoteca e qual taxa de juros. Uma pontuação de 740 ou mais de crédito ajudará você a se qualificar para uma taxa mais baixa.

💰 Economize por um pagamento inicial maior. Um pagamento inicial maior permite que você obtenha uma hipoteca menor e obtenha uma taxa de juros menor do seu credor. Se você puder pagar, um pagamento inicial de pelo menos 20% também eliminará o seguro de hipoteca privada.

💰 Compre para credores hipotecários. Comparar os empréstimos de vários credores hipotecários pode ajudá -lo a negociar uma taxa melhor. Os especialistas recomendam a obtenção de pelo menos duas ou três estimativas de empréstimos de diferentes credores.

💰 Considere alugar. Escolher alugar ou comprar uma casa não está apenas comparando o aluguel mensal com um pagamento de hipoteca. O aluguel oferece menor flexibilidade e custos iniciais, mas a compra permite gerar riqueza e ter mais controle sobre os custos de sua casa.

💰 Considere os pontos de hipoteca. Você pode obter uma menor taxa de hipoteca de compra de pontos de hipoteca e cada ponto custa 1% do valor total do empréstimo. Um ponto de hipoteca é equivalente a uma queda de 0,25% na sua taxa de hipoteca.

