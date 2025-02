Prime Video: 12 filmes de ficção científica que você deve adicionar à sua lista de relógios agora

Escrito e dirigido por Leigh Whannell (atualização, Wolf Man) e, com base na história original de HG Wells, o lançamento de 2020 do invisível Man of Blumhouse gira o roteiro no icônico filme de monstro universal. As questões de abuso, privilégio e iluminação a gás permeiam este filme apertado e aterrorizante. Uma performance de estrela do elenco, dirigida pelo sempre Greaty Elisabeth Moss, faz disso uma obrigação.