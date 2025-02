Primeira epidemia de H5N9 altamente patogênico relatado em American Ducks

Um tronco de pássaro flip-flopado visto anteriormente nos Estados Unidos foi detectado de aves em uma fazenda californiana.

O vírus, chamado H5N9 altamente patogênico, é um tipo de gripe aviária, também conhecido como “gripe pássaro”. Não é o mesmo tipo de gripe de ave que já está se espalhando em fazendas leiteiras de vacas e aves nos Estados Unidos, causando pelo menos várias dezenas de infecções em humanos. Este vírus é chamado H5N1.

Então, o que é H5N9? Como ele difere do H5N1 e também devemos nos preocupar?

O que é H5N9?

O H5N9 é um vírus da gripe aviária (ou gripe de aves de aves muito patogênicas que possui certas semelhanças estruturais com H5N1.

Os vírus “baixos patógenos” H5N9 já foram detectados em aves nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, Datado da década de 1960. No entanto, essas infecções são geralmente associado a sintomas menos graves que as cepas “altamente patogênicas”. É a primeira vez que o H5N9 altamente patogênico é visto nos Estados Unidos, e essas cepas mais mortais são Também bastante raro no mundo.

Como surgiu o H5N9?

Novo Subtipos e cepas de influenza podem surgir Se os vírus coletam mutações genéticas aleatórias, multiplicando, bem como vários vírus, trocam informações genéticas entre elas. Este último processo é conhecido como reabastecimento genéticoE isso geralmente acontece quando um organismo é infectado com pelo menos dois vírus diferentes ao mesmo tempo.

Alguns especialistas suspeitam que o H5N9 possa ter surgido entre os patos na Califórnia devido ao reabastecimento genético que ocorre entre os vírus H5N1 circulantes e outros vírus influenza que contêm a proteína N9. (“H5” e “N9” são duas proteínas encontradas na superfície do vírus que dão seu nome à gripe pássaro.)

H5N1 também foi detectado em aves agrícolas, por isso poderia ser plausível, de acordo com um Relatório de 24 de janeiro Da Organização Mundial da Saúde Animal (WOAH), que monitora epidemias de doenças em animais em todo o mundo.

Essa restrição pode levar a “novos vírus imprevisíveis”, ” Angela RasmussenVirologista da Universidade de Saskatchewan, no Canadá, Escrito em x.

Ela acrescentou que os patos podem ser excelentes animais hospedeiros, de modo que o reabastecimento genético ocorre porque, ao contrário das galinhas, eles não estão muito doentes com muitos vírus da gripe aviária. Portanto, enquanto um frango infectado morreria rapidamente, os patos podem sobreviver e continuar espalhando a doença para novos anfitriões.

O que está acontecendo na fazenda onde o H5N9 foi detectado?

No relatório de 24 de janeiro, Woah anunciou que o H5N9 havia sido identificado em uma fazenda de patos em Merced, Califórnia. A epidemia atual, que, de acordo com o relatório, foi confirmada em 13 de janeiro, é monitorada de perto pelos funcionários públicos.

“O serviço de inspeção da saúde animal e vegetal do USDA (APHIS), em colaboração com os gerentes de saúde e fauna animal, conduzem pesquisas epidemiológicas completas e uma vigilância aprimorada em resposta a eventos ligados ao HPAI (gripe aviária altamente patogênica)”, escreveu o relatório.

Para evitar uma nova disseminação da infecção, todas as 119.000 aves agrícolas foram abatidas. Esses vírus da gripe pássaro são conhecidos como “muito patogênicos” porque são Extremamente mortal para certos aves – Como galinhas – e a redução de um rebanho exposto é geralmente considerado a melhor maneira de impedir que os rebanhos adicionais fiquem doentes.

Por que a gripe pássaro está em questão?

Os cientistas expressaram recentemente preocupação Que a cepa de influenza de um pássaro poderia sofrer mutações em uma forma que se espalha facilmente entre os seres humanos, desencadeando um pandemia. Isso aconteceu durante as pandemias históricas, Como “Spanish Flu” em 1918 e “gripe asiática” em 1957.

Os seres humanos podem ser infectados com gripe aviária se o vírus entra nos olhos, nariz ou boca, ou se for inalado na forma de gotículas no ar. No entanto, nem todos os vírus da gripe de aves não estão equipados para infectar efetivamente as pessoas e depois se espalharem. Quando eles têm maior probabilidade de se espalhar para novos animais, é mais provável que os vírus colete essa capacidade e prejudiquem os seres humanos.

Em particular, nos últimos dois anos, o H5N1 se espalhou para novos países, incluindo os Estados Unidos Ele infectou em grande parte pássaros selvagens e aves e também pulou em vários mamíferos, incluindo gado E gatos domésticos. Desde sua descoberta, o H5N1 infectou mais do que 900 pessoas em todo o mundoE no ano passado, pelo menos 67 pessoas nos Estados Unidos foram infectados. Em dezembro de 2024, uma mulher na Louisiana se tornou A primeira pessoa nos Estados Unidos a morrer após uma infecção pelo H5N1.

Como o H5N9 difere do H5N1?

Os vírus da gripe aviária surgem em diferentes subtipos, que são nomeados de acordo com variações sutis na estrutura de Duas proteínas -chave na superfície do vírus: hemaglutinina (H) e neuraminidase (N). O H5N9 e o H5N1 têm, portanto, a mesma proteína hemaglutinina, mas uma proteína neuraminidase diferente.

Combinação específica de um vírus da proteína H e N determina uma variedade de recursos importantesComo é bom se espalhar de um animal para outro, quão fatal é e se for resistente ao tratamento antiviral.

Além da diferença em suas proteínas na neuraminidase, o H5N9 difere do H5N1 de várias outras maneiras.

Por exemplo, infecções por H5N1 são mais comuns entre humanos e seria o O mais mortal de todos os tocos de gripes altamente patogênicos em humanos e galinhas.

O H5N9 apresenta um risco para os seres humanos?

No momento, sabemos pouco a saber se o H5N9 poderia se espalhar para os seres humanos e potencialmente causar uma pandemia.

Em seu site, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) indicam atualmente que o O risco de saúde pública da gripe de pássaros H5 é “fraca” Mas que a agência “analisa cuidadosamente a situação e trabalha com os estados para monitorar pessoas com exposições de animais”. O principal sotaque do CDC nesta página da web é o H5N1, mas a agência monitora amplamente os vírus H5, usando seus sistemas de monitoramento de gripes para monitorar todos os casos em humanos.

Desde 18 de janeiroNão havia evidências da gripe de pássaros H5 propagando de um humano para o outro nos Estados Unidos

“A combinação H5N9 não é nova e outras versões, pois o H5N5 também existe”, ” Florian KrammerProfessor de Vaccinologia na Escola de Medicina de Icahn, em Mount Sinai, em Nova York, disse à CBS News. “Só porque agora foi detectado”, disse ele.

Copyright 2025 MecânicoUm negócio futuro. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído.