Primeira olhada: este novo aspirador robô pega meias e roupas íntimas durante a limpeza

Com o lançamento no domingo do Saros Z70 da Roborock, o primeiro aspirador robô mecânico do mercado de massa, seu próximo ajudante doméstico poderá coletar pedaços de lixo espalhados pela sala em vez de simplesmente limpá-los. Fui convidado para uma prévia do Saros Z70 em Nova York no mês passado, antes do lançamento desta semana na CES. Os cerca de 10 repórteres de tecnologia locais presentes fizeram ooh e aah enquanto o braço robótico removia as meias amassadas do palco e as empilhava ordenadamente de lado, mesmo que a demonstração não tenha saído exatamente como planejado (mais sobre isso). mais tarde).

O Saros Z70 da Roborock, apresentado no domingo antes da CES em Las Vegas, apresenta um braço robótico de cinco eixos, o primeiro de seu tipo, chamado OmniGrip, que emerge do robô quando ele encontra objetos. Levanta quaisquer itens com peso inferior a 10,5 onças e os coloca em uma única pilha ou cesta designada para que você possa continuar a limpeza sem obstáculos.

O novo aspirador Roborock possui um braço mecânico para limpar quaisquer detritos em seu caminho. Tara Brown/CNET

Um começo fracassado deu lugar a uma exibição impressionante

Fazendo sua estreia no palco do clube de membros da Soho House, no centro de Manhattan, o protótipo Saros Z70 de Roborock inicialmente se recusou a deixar sua câmara (quem entre nós não sofreu de medo do palco?), uma falha mecânica que nos preocupa. foi resolvido. a versão comercial. Depois de algumas tentativas fracassadas, o braço foi liberado de sua cabine a bordo, momento em que o fino aspirador circular se aproximou de uma meia amassada, fazendo com que seu braço girasse para fora e para baixo para capturá-la, muito parecido com aqueles jogos de máquinas de garras infernais encontrados em fliperamas. .

Uma vez lançado, o braço robótico pegou várias meias. Ele ocasionalmente largava um caminhão, mas não desistia até tê-lo em suas mãos, e então obedientemente levava cada um para uma área única no palco designada por um representante da marca por meio do aplicativo móvel. O representante nos disse que a versão atual reconhece melhor as meias pretas do que as brancas.

Depois de algumas falsas partidas, o aspirador Robotrock começou a recolher meias espalhadas pelo palco. David Watsky/CNET

Embora a demonstração tenha sido principalmente controlada, a versão final do aspirador irá procurar e remover detritos por conta própria durante os ciclos regulares de limpeza. Durante uma varredura inicial, o Saros Z70 deve realizar tarefas normais, mas também detectar e marcar objetos que você possa pegar. Em teoria, você voltará a itens como meias, lenços de papel e toalhas pequenas para separar durante uma segunda rodada de limpeza.

O Saros Z70 é capaz de detectar até 108 obstáculos diferentes. Embora a lista de objetos que o OmniGrip pode realmente levantar seja muito menor, mais itens serão suportados em futuras atualizações de software, de acordo com o comunicado oficial da Roborock. Quem adquirir o modelo de primeira geração pode esperar melhorias remotas no OmniGrip sem ter que desembolsar mais dinheiro.

Não pegará seu filho ou gato por acidente.

E para aqueles preocupados com o braço agarrando um gato inocente ou uma mecha de cabelo de uma criança, Roborock diz que o aperto do braço não é forte o suficiente para causar qualquer dano. Por precaução, o aspirador inclui uma trava para crianças e um botão de parada de segurança, permitindo o desligamento imediato em qualquer situação.

Existem também recursos adequados para animais de estimação que permitem aos usuários monitorar seus animais, capturar fotos e agendar cruzeiros sob demanda. O aspirador sai do caminho ao se aproximar dos animais de estimação para evitar assustá-los.

Novo reconhecimento avançado de objetos

O braço mecânico é baseado na navegação StarSight de próxima geração e no reconhecimento de objetos da Roborock. roborock

Embora o braço de agarrar receba a maior parte da glória, nenhum de seus desempenhos seria possível sem sensores de precisão, uma câmera e uma luz LED anexada à estrutura fina do robô, todos controlados pelo sistema de reconhecimento de mão do robô de próxima geração. Objetos StarSight e navegação. .

“Em vez de usar um módulo de torre LDS (LIDAR) tradicional para navegação, o sistema integra sensores de tempo de voo 3D de luz dupla de última geração e câmeras RGB alimentadas por IA para determinar sua posição, seu entorno e se o objeto que ele está acima do peso”, disse Roborock em comunicado.

Além disso, este é um aspirador robô de primeira linha.

Além de seu novo apêndice chamativo, o Roborock Saros Z70 possui o básico do robovac. Possui 22.000 Pa de potência de sucção, combinado com um sistema duplo anti-emaranhado, que é acionado para evitar que os cabelos se enrosquem no aspirador. Os esfregões de dupla torção da máquina podem ser elevados até 2,2 centímetros (pouco menos de uma polegada), permitindo maior circulação de ar e secagem mais rápida e evitando que o aspirador arraste a sujeira pelas superfícies limpas. Tudo isso vem embalado em um dos aspiradores robóticos mais finos do mercado, com apenas 7,98 cm (3,14 polegadas) de altura.

O Saros Z70 estará disponível ainda este ano, segundo um porta-voz da marca. O preço ainda não foi anunciado.