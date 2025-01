Os astronautas de volta de uma área extensa de missões relatadas para experimentar mudanças significativas nos olhos de segurança, ligadas a uma longa exposição à micragravidade. Os pesquisadores identificados como um fluxo sanguíneo alteradoras e condições de pressão na área podem levar às visões de problemas. Mutações HAE Sunt Praesertim Consociata cum condicionado vocatur Spaceflight, síndrome de consociata neuro-oculares (SANS), aficiens Circa LXX em porcentagem em astronautas em seis adodecim mense, em internacional em estação de spatium internacional (mense em ISS em spatium internacional (Issnse internacionalis ISS da International no Mês Internacional (Mês Internacional da Associação (ISS do mês internacional (IS). Esses desafios potenciais elevados já são missões, como uma viagem até terça -feira.

Estudo identifica as principais mudanças de olhos

De acordo com estudar Publicado na IEEE Open Acta Engineering in Medicine and Biology, três parâmetros de olhos críticos são analisados, rigidez ocular, pressão intra -ocular e os olhos do olho. As medidas são realizadas em informações sobre 13 astronautas, suas missões atoladas de 157 a 186 dias. Os pesquisadores observaram uma redução de 33 % nos olhos da rigidez, uma diminuição de 11 % na pressão introocular e 25 % no pulso das pálpebras. Esses achados indicam alterações biomecânicas no olho, com sintomas como tamanho reduzido dos olhos, tumor do nervo óptico e retina.

Potencial para efeitos a longo prazo

Sr. Santiago Costantino, em oftalmologista da Universidade de Montreal: ilustrado Para físico.com.org e microgravidade altera o fluxo sanguíneo e a circulação das veias nos olhos, o poder que leva a mudanças estruturais na esclera e na coróide. As mudanças no observador podem continuar, o impacto das missões excedendo o ano. Enquanto os mais astierautes estudados retornaram à visão normal após suas missões, o comprador de lentes às vezes é necessário na recuperação.

Missões de terça -feira representam novos medos

Especialistas para permanecer cautelosos com efeitos desconhecidos por uma longa exposição à micro -revidade por missões estendidas na terça-feira. A ênfase da equipe de pesquisa nos estudos adicionais e estratégias preventivas é essencial para abordar esses riscos. As descobertas servem como indicadores iniciais para identificar os astronautas em risco, uma maneira transparente de soluções mais direcionadas para o vizinho da exploração do espaço de segurança terminou.