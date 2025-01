Procurando uma chamada recente específica? Experimente este truque do iOS 18

Pode ser frustrante percorrer a guia Chamadas recentes para encontrar a chamada certa no seu iPhone. mas com isso iOS 18 hack, você pode encontrar essa chamada mais rapidamente em seu histórico de chamadas recentes.

A Apple lançou o iOS 18 em setembro e a atualização incluiu muitos recursos novos, como tela inicial personalizável e mensagens RCS. Ele também introduziu uma barra de pesquisa no aplicativo Phone do seu iPhone que permite pesquisar facilmente seu histórico de chamadas e mensagens de voz. Antes do iOS 18, a guia Chamadas recentes no aplicativo Telefone era uma lista atualizada de todas as chamadas feitas de e para o seu iPhone. Mas agora você pode pesquisar facilmente a lista, para não precisar percorrê-la desnecessariamente.

Leia mais: O que você precisa saber sobre iOS 18.2.1

Aqui está o que você deve saber sobre o recurso de pesquisa na guia Recentes do seu iPhone.

Posso pesquisar chamadas recentes no meu iPhone?

Explicar por que minha esposa está salva no meu iPhone como “The Hoppo” é uma longa história. Captura de tela da Apple/CNET

Com iOS 18, sim. Para encontrar suas chamadas recentes, acesse o aplicativo Telefone e toque em Recente na parte inferior do menu. Toque na barra de pesquisa na parte superior da página para abrir um novo menu mostrando as seções. chamadas e mensagens de voz. Ambas as opções também têm a opção de Ver tudo.

Você pode usar a barra de pesquisa para pesquisar nome, número de contato ou datas de um contato específico. Por exemplo, digitar “mãe” ou “pai” exibe todas as ligações e mensagens de voz de sua mãe ou pai, bem como seus cartões de contato. Da mesma forma, digitar “agosto” ou “julho” na barra de pesquisa traz todas as chamadas e mensagens de voz daquele mês.

Você também pode digitar uma data específica, como “5 de julho”, e isso mostrará chamadas e mensagens de voz dessa data específica.

