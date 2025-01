Recentemente, o mesmo processo que ocorre nas profundezas do oceano levou os investigadores a enviar uma missão para compreender melhor os seus efeitos. Relatórios revelam que nódulos metálicos no fundo do mar gerariam oxigênio na ausência de luz solar. Esta descoberta inesperada pode ter implicações significativas para a compreensão da vida em ambientes extremos, tanto na Terra como noutros planetas. Espera-se que a investigação explore como a dor sustenta a vida em condições anteriormente consideradas inóspitas.

Resultados do estudo do fundo marinho

Segundo Descobertas publicado na Nature Geoscience, sensores no fundo do mar a profundidades de cerca de 5 km entre o Havaí e o México registraram níveis crescentes de oxigênio. A descoberta desafia a crença de longa data de que a produção de oxigénio ocorre apenas através da fotossíntese. Pesquisador principal, Prof. Andrew Sweetman da Sociedade Escocesa de Ciências Marinhas; ele explicou De acordo com a BBC News, nódulos metálicos são capazes de gerar correntes elétricas que são divididas em oxigênio e hidrogênio.

Impacto potencial na pesquisa de vida extraterrestre

Os relatórios indicam que esta violação chamou a atenção dos especialistas da NASA. O professor Sweetman afirmou em conferência de imprensa que pretende colaborar com a NASA para explorar como o processo pode trazer vida microbiana em outros planetas ou nas luas. Ele observou que a compreensão deste fenômeno poderia reformar a abordagem científica para a compreensão da vida fora da Terra.

Palestras sobre mineração em alto mar

As descobertas concentrarão as discussões sobre os perigos da mineração de nódulos metálicos em águas profundas. Os críticos, incluindo organizações de ciências ambientais e marinhas, argumentam que a descoberta exige a mineração de corais marinhos. Uma petição assinada por mais de 900 cientistas apela a uma pausa nas operações mineiras para evitar potenciais danos ao ecossistema marinho.

O professor Sweetman, ao se dirigir a empresas de mineração como a Sociedade de Metais do Canadá, disse que os próximos experimentos forneceriam evidências conclusivas. Uma abordagem cautelosa destacou a importância de compreender o ecossistema antes de prosseguir com actividades industriais em grande escala.