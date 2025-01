‘Produtos químicos para sempre’ na água potável dos EUA estão ligados ao câncer, dizem cientistas

Um novo estudo descobriu que as comunidades dos EUA expostas à água potável contaminada com “produtos químicos para sempre” têm até 33 por cento taxas mais altas de certos tipos de câncer.

Os cientistas têm boas razões para acreditar que vários compostos chamados PFAS (por- e substâncias polifluoroalquil) estão ligados ao câncer: já estiveram envolvidos nos rins, câncer de mama e testículocom pelo menos um dos produtos químicos, PFOA, rotulado como cancerígeno pelo Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer.





Estes produtos químicos foram utilizados pela primeira vez em produtos de consumo e industriais na década de 1940 e, embora muitos tenham sido substituídos, os PFAS infelizmente têm um legado duradouro graças à sua fora do comum testabilidade térmica e química.





Eles estão em NOSSO capas de chuva e tecidos para decoraçãoembalagens de alimentos, panelas e frigideiras antiaderentes e espumas anti-incêndio. À medida que estes elementos se decompõem e se espalham pelo nosso ambiente, eles também acabam nos nossos alimentos, água potável e corpos.





A nova pesquisa baseia-se em dados recolhidos entre 2016 e 2021 em 1.080 condados dos Estados Unidos, o que equivale a cerca de 156,1 milhões de pessoas, ou cerca de metade da população do país.





A equipe estima que os PFAS da água potável podem contribuir para entre 4.000 e 7.000 casos de câncer todos os anos.





Eles descobriram quatro tipos de câncer aumentados em locais onde um certo tipo de PFAS foi detectado em um nível de contaminação preocupante: estes eram o sistema digestivo, cânceres do sistema endócrino, orofaringe e sistema respiratório.





“Estes resultados permitem-nos tirar uma primeira conclusão sobre a ligação entre certos cancros raros e PFAS,” disse Shiwen Li, pesquisador da Keck School of Medicine. “Isso sugere que vale a pena estudar cada um desses elos de forma mais individualizada e precisa.”





Facilmente dissolvidos em água, os produtos químicos PFAS entram no corpo através da pele e dos pulmões, mas especialmente através dos tecidos que revestem o sistema digestivo, antes de serem transportados para outros tecidos através da corrente sanguínea.

“Alimentos e água potável são as principais vias de exposição ao PFAS, levando ao contato direto com o PFAS na boca e faringe”, disse a equipe. escrever. Em quase todos os lugares em que esses produtos químicos entram no corpo, eles podem causar danos potenciais.





Por exemplo, pesquisa anterior mostraram como o rim, que desempenha um papel fundamental na eliminação desses produtos químicos, pode ser danificado com exposição prolongada, podendo levar ao câncer renal.





O maior efeito observado no novo estudo é entre o produto químico PBS (pág.ácido erfluorobutano sulfônico) – um material introduzido como substituto de outro tipo de produto químico eterno – e câncer de boca e garganta. A taxa de incidência destes cancros foi 33 por cento maior na presença de PFBS.





Até agora, a investigação sobre os efeitos do PFBS na saúde é limitada, mas A EPA considerou menos tóxico do que seus primos químicos mais notórios, PFOA, um conhecido agente cancerígeno, e PFOS, que ainda está sob investigação.





É importante notar que a toxicidade potencial de um produto químico é apenas um factor que as autoridades de saúde devem considerar ao avaliar os riscos de uma substância preocupante. O grau de exposição, por exemplo, também pode precisar ser avaliado.

Se um tipo de PFAS, como o PFBS, causar câncer de boca e garganta, isso pode ser devido ao dano oxidativo causado em suas paredes frágeis. Este mecanismo poderia explicar por que a detecção de certos PFAS está ligada a cânceres endócrinos ou de tireoide, e por que outros estão positivamente associados a cânceres do sistema digestivo.





Mas estas não são questões que um estudo observacional como este possa responder: para isso, precisaremos de estudos clínicos que nos possam dar causalidade. Os investigadores dizem, no entanto, que já temos provas suficientes para regular o PFAS de forma mais rigorosa.





“Alguns PFAS que foram menos estudados precisam ser mais monitorados, e os reguladores precisam pensar em outros PFAS que ainda podem não ser estritamente regulamentados.” Li disse.

Esta pesquisa foi publicada no Jornal de Ciência de Exposição e Epidemiologia Ambiental.