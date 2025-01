Proibição do TikTok mantida pela Suprema Corte, não influenciada pelas reivindicações da Primeira Emenda

A Suprema Corte dos EUA manteve na sexta-feira uma lei que pode abrir caminho para que a proibição do TikTok nos EUA entre em vigor no domingo.

A lei, assinada pelo presidente Joe Biden no ano passado, proibiria efetivamente o aplicativo nos EUA se a empresa-mãe da TikTok com sede na China, ByteDance, não o vendesse a um comprador considerado adequado pelas autoridades americanas até 19 de janeiro. a lei, alegando que violava as garantias de liberdade de expressão da Primeira Emenda para a empresa e os 170 milhões de usuários do TikTok nos EUA.

Os juízes não foram persuadidos por esse argumento. em seu decisão, disse o Supremo Tribunal que embora o TikTok seja “um meio de expressão distinto e expansivo, um meio de envolvimento e uma fonte de comunidade”, o Congresso determinou que uma venda é necessária para “abordar suas preocupações bem fundamentadas de segurança nacional em relação às práticas de coleta de dados do TikTok e sua relação com um adversário estrangeiro.”

“Pelas razões anteriores, concluímos que as disposições contestadas não violam os direitos da Primeira Emenda dos peticionários”, disse o tribunal.

O TikTok não respondeu imediatamente a um e-mail solicitando comentários.

O procurador-geral Merrick Garland disse que a decisão do tribunal permitirá ao Departamento de Justiça impedir o governo chinês de “armar o TikTok para minar a segurança nacional dos Estados Unidos”.

“Os regimes autoritários não deveriam ter acesso irrestrito aos dados sensíveis de milhões de americanos”, disse Garland num comunicado do Departamento de Justiça.

Os advogados do TikTok e do governo dos EUA apresentaram seus casos em argumentos orais perante o tribunal no final da semana passada, opondo as perspectivas da Primeira Emenda às preocupações de segurança nacional. Com base nas perguntas e comentários feitos pelos juízes durante as mais de duas horas de audiência, eles pareciam concordar mais com o argumento do governo de que o caso não é sobre liberdade de expressão, mas sim sobre os perigos representados. por adversários estrangeiros, neste caso a China.

Os legisladores de ambos os partidos políticos há muito expressam preocupações de que o TikTok possa ser uma ameaça à segurança nacional e possa ser usado pelo governo chinês para espionar os americanos ou espalhar desinformação para promover a agenda da China.

A TikTok continua a negar essas acusações. Antes das votações no Congresso no ano passado, TikTok reuniu seus usuários americanospedindo-lhes que exortem os seus representantes no Capitólio a rejeitarem a proibição. Mas a medida acabou sendo aprovada por ampla margem em ambas as câmaras do Congresso.

Ainda não está claro o que acontecerá com o TikTok nos próximos dias ou no longo prazo.

A vice-procuradora-geral Lisa Monaco disse no comunicado do Departamento de Justiça que a próxima fase dos esforços do departamento para cortar as conexões do TikTok com a China, que envolverá a implementação e aplicação da lei depois que ela entrar em vigor no domingo, “”Será um processo que irá desenvolver ao longo do tempo.”

a casa branca emitiu um comunicado na sexta-feira dizendo que a posição de Biden no TikTok não mudou. Ele ainda acredita que o TikTok deveria continuar disponível para os americanos, mas sob uma propriedade que atenda às preocupações de segurança nacional do governo.

“Dado o simples facto do momento, esta administração reconhece que as ações para implementar a lei devem simplesmente caber à próxima administração, que tomará posse na segunda-feira”, afirma o comunicado.

Na quinta-feira, um Oficial da administração Biden disse ABC News que a Casa Branca não planeja fazer cumprir a lei nos dias restantes antes de Donald Trump tomar posse como presidente na segunda-feira, 20 de janeiro.

Trump, que pressionou pela proibição durante o seu primeiro mandato, agora diz que já não é a favor dela. No final de dezembro, os advogados de Trump apresentou um pedido de amicus curiae no caso. Eles não tomaram partido, mas em vez disso pediram ao tribunal que adiasse a proibição para dar tempo a Trump para chegar a uma “resolução política”.