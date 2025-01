Próximo mapa de Black Ops 6 Zombies, The Tomb, ganha novo trailer

Os jogadores de Black Ops 6 Zombies estão tendo um bom começo de ano, como disse o desenvolvedor Treyarch na sexta-feira revelou um novo trailer Para o próximo mapa de Zumbis, o Tomb, que será lançado no início da segunda temporada do jogo na terça-feira, 28 de janeiro.

A sepultura foi Revelado pela primeira vez em 115 diasCelebração anual de zumbis do Call of Duty. Quando a nova temporada for ao ar, Black Ops 6 terá quatro mapas de zumbis disponíveis quatro meses após o lançamento do jogo, um cronograma de lançamento sem precedentes para a franquia de tiro.

Além de informações sobre o novo mapa, a Treyarch recentemente abriu as cortinas sobre o funcionamento do modo liderado por zumbis e compartilhou detalhes sobre melhorias na qualidade de vida que serão duplicadas no lançamento da 2ª temporada.

Aqui está tudo o que sabemos até agora sobre o próximo lançamento de conteúdo em 28 de janeiro.

O que sabemos sobre o próximo mapa de zumbis do Black Ops 6

Os jogadores de Black Ops 6 viram pela primeira vez algumas fotos das Catacumbas da Tumba hoje. Activisão

Após os eventos de Citadelle des Morts, a tumba fará com que Weaver, Maya, Carver e Gray mergulhem no coração de uma antiga catacumba para redescobrir um poderoso artefato capaz de ajudá-los a lidar com a ameaça dos mortos-vivos.

O novo mapa foi construído do zero para zumbis. Você não está reutilizando nenhum local da campanha ou dos modos do Warzone.

A Tumba será menor que mapas como Terminus e Citadelle des Morts, forçando compromissos em áreas de jogo mais restritas. Black Ops 4 Death Perception de Black Ops 4 tem como objetivo ajudar os jogadores a lidar com essa ameaça crescente, oferecendo mais informações sobre onde os zumbis próximos estão localizados. Além disso, novas armadilhas, como a Armadilha de Flecha e as Lanternas Estéticas, farão chover raios de energia prejudiciais sobre os perseguidores mortos-vivos em caso de emergência.

A Treyarch citou Liberty Falls como um contribuidor chave para a filosofia de design do novo mapa, explicando que o mapa de lançamento de Black Ops 6 foi a experiência de zumbis mais jogada nos últimos anos.

As armas favoritas dos fãs retornarão, incluindo o PPSH-41 SMG e uma “arma maravilhosa reimaginada inspirada no passado (da Treyarch)”. Esta arma maravilhosa é o Cajado de Gelo de Origins, um mapa zumbi frequentemente introduzido em Black Ops 2 e remasterizado para Black Ops 3. O novo ovo de Páscoa recompensará os jogadores com um projeto Janus Skin para a nova arma maravilhosa.

Como de costume, quaisquer armas introduzidas no passe de batalha multijogador ou eventos sazonais serão usadas no carregamento do modo Zumbis. Três novos Gobblegums também estrearão e se tornarão vencedores no Tomb e em outros mapas de Black Ops 6 Zombies após o lançamento da 2ª temporada.

Além do ovo de Páscoa principal, a Tumba terá um forte foco em ovos de Páscoa secundários, como o minijogo de boliche Liberty Falls Bowling Alley e Bank Vault.

Reveladas melhorias na qualidade de vida da 2ª temporada do Black Ops 6

Parece que o início da 2ª temporada se concentrará fortemente em melhorar a experiência do Black Ops 6 Zombies, mas isso não significa que o modo multijogador esteja sendo deixado de lado. Quatro mudanças importantes serão feitas na qualidade de vida dos jogadores no início da 2ª temporada.

Rastreador de desafios multijogador e zumbis: Os jogadores agora poderão acompanhar os desafios separadamente para multijogador e zumbis. Além disso, os jogadores agora podem definir 10 desafios para cada modo a qualquer momento; Se os desafios não forem definidos manualmente, Black Ops 6 mostrará aos jogadores os desafios que estão mais próximos de completar.

Os jogadores agora poderão acompanhar os desafios separadamente para multijogador e zumbis. Além disso, os jogadores agora podem definir 10 desafios para cada modo a qualquer momento; Se os desafios não forem definidos manualmente, Black Ops 6 mostrará aos jogadores os desafios que estão mais próximos de completar. HUD separado para modos multijogador e zumbi: Os jogadores que desejam usar layouts de exibição diferentes para modos diferentes agora poderão fazê-lo sem alternar todas as opções ao alternar entre multijogador e zumbis.

Os jogadores que desejam usar layouts de exibição diferentes para modos diferentes agora poderão fazê-lo sem alternar todas as opções ao alternar entre multijogador e zumbis. Pausa cooperativa: Se todos em um lobby estiverem agrupados em um único grupo cooperativo, pausar no modo Zumbis funcionará exatamente como em uma sessão solo. Crucialmente, esse recurso não funcionará se você não estiver em grupo com todos os jogadores do seu jogo cooperativo.

Se todos em um lobby estiverem agrupados em um único grupo cooperativo, pausar no modo Zumbis funcionará exatamente como em uma sessão solo. Crucialmente, esse recurso não funcionará se você não estiver em grupo com todos os jogadores do seu jogo cooperativo. Recuperação de carga AFK Kick: Se você for expulso de um jogo de Zumbis por muito tempo, agora você pode entrar no lobby e recuperar suas armas, equipamentos, pontuações e vantagens.

Black Ops 6 Zombies Targeted Mode está funcionando conforme planejado

O modo direcionado torna os principais ovos de Páscoa muito mais fáceis, dando aos jogadores tempo suficiente para construir seu carregamento de armas, vantagens, armaduras e muito mais. Activisão

A informação final que recebemos durante 115 dias centra-se no novo modo Zombies introduzido em Black Ops 6: Targeted Mode.

A Treyarch criou este modo para aumentar a participação da comunidade nos principais ovos de Páscoa dos mapas Zumbis: os limites redondos e os objetivos guiados tornam os desafios muito mais fáceis de serem concluídos por jogadores novos e casuais.

Agora, o desenvolvedor revelou que o modo direcionado está funcionando da maneira pretendida. Embora 3,38% dos jogadores de Call of Duty Zombies tenham completado o ovo de Páscoa principal nos mapas antes da introdução do Modo Guiado, esse número mais que dobrou, com 8,23% dos jogadores completando os ovos de Páscoa principais dos mapas Black Ops 6.

A Treyarch pretende Continue procurando maneiras Tornando sua história de Zumbis mais facilmente acessível a todos os jogadores, mas ele está otimista com os resultados até agora.

Talvez mais jogadores consigam vencer os mapas Black Ops 6 Zombies por 115 dias em 2026.