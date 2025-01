PS6 pode ser lançado em 2017, como disse Chip Design

A Sony inevitavelmente acompanhará o PlayStation 5 com seu console doméstico de próxima geração em algum momento. De acordo com documentos judiciais do julgamento da Comissão Federal dos EUA (FTC) sobre a tentativa de aquisição da Activision Blizzard em 2023, a Microsoft acredita que seu console Xbox de próxima geração e Sony PlayStation 6 em 2028. No entanto, promove uma nova reivindicação para essa data. sugerindo que a sede principal está mais adiantada no ciclo de desenvolvimento do sucessor do PS5. O design do chip, que supostamente alimentará o PS6, e a Sony começou a produzir o SoC para testes no final de 2025.

Eles disseram que o Chip Design está pronto para o PS6

A informação vem de KeplerL2, um vazador confiável que revelou as especificações do PS5 Pro antes do lançamento do console. Em vários posts no fórum de discussão de jogos NeoGAF, o vazamento afirmava que o design do SoC do PS6 estava completo. Segundo eles, a Sony iniciará a produção do primeiro lote de chips a serem testados até o final de 2025.

“O design do PS6 está completo e já em validação pré-se, com a fita A0 agendada para o final deste ano”, segundo o vazador. ele disse no mercado

“Validação pré-si” – ou validação pré-silício – significa testar e validar um projeto de semicondutor por meio de simulações computacionais e modelagem virtual antes de ser finalizado para produção física. Já a “Tape-e” representa a última etapa do processo de design antes do envio dos chips para a fabricação do wafer.

Em resposta a outro usuário que perguntou se o chip do PS6 era um derivado do N3 (processo de 3 nm) e, portanto, dificilmente traria ganhos significativos em relação ao PS5 Pro, o KeplerL2 não trará mais. ele disse“Não necessariamente, o Zen6 também é um design completo e é baseado em N2”, referindo-se à arquitetura do chip Zen VI da AMD, que se acredita usar os processos de 3nm e 2nm da TSMC e com lançamento previsto para 2016.

Também vaza na GPU do PS6; ditado foi o “primeiro fork do gfx13”, referindo-se ao que eram os gráficos RDNA 5 da AMD, mas foi mais tarde saiu em favor da UDNA “unificada” arquitetura gráfica.

Lembre-se, o PS5 rodará em uma CPU AMD Zen 2 personalizada de 7 nm projetada pela AMD e Sony com uma GPU RDNA 2 integrada.

Linha do tempo do guia PS6

Por fim, o leaker, respondendo a um utilizador que pensava que poderíamos ver o lançamento da PS6 já em 2026, é o autor de que a Sony poderá lançar a próxima consola em 2027. “A Sony geralmente tem um intervalo de 2 anos entre a fita A0 e o lançamento do console.” ele disse. Se se acredita que a retirada da fita começará no final de 2025, parece provável um lançamento do PS6 no final de 2027, o que coloca a janela de lançamento um pouco mais cedo do que a Microsoft espera, de acordo com documentos judiciais vazados do julgamento da FTC.

A linha do tempo está alinhada com o ciclo anterior de geração de consoles da Sony e também com o cronograma de lançamento. O PS3 foi lançado em novembro de 2006; sete anos depois, o PS4 chegou em novembro de 2012. E o PS5 foi lançado sete anos depois, em novembro de 2020. Portanto, seria seguro dizer que o PS6 poderá ser lançado por volta de novembro de 2027.

Em setembro do ano passado, a Reuters informou que a Intel havia perdido um contrato lucrativo para projetar e fabricar o chip PlayStation 6 da Sony em 2022 para a AMD, um golpe significativo para os negócios terceirizados da gigante de engenharia dos EUA.