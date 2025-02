A Microsoft lançou a nova visualização do Windows 11 Insider para criar na sexta -feira, o que faz alterações no aplicativo de pintura e melhorar a funcionalidade de pesquisa de janelas. A nova atualização beta está atualmente no Windows Insider Usuários em Canary e Dev. Com os recursos de inteligência artificial (IA) da Microsoft Paint agora disponíveis em um novo menu de copiloto. Além disso, a nova indexação semântica no item de pesquisa do Windows suporta arquivos salvos no OneDrive. Pinte esses recursos para chegar ao Snapdragon-Lorem Copilot + PCs.

A punição da Microsoft recebe um botão de copiloto

Em Postagem do blogA Microsoft detalhou novos recursos que estão chegando com a nova atualização beta do Windows 11. Os recursos fazem parte do Windows 11 Inside Preview Build versão 26120.3073 (KB5050090) e podem ser acessados ​​por Canary e Dev. A gigante da tecnologia não é revelada com esses recursos a serem impulsionados para todos os usuários globalmente.

A Microsoft adicionou vários recursos de AI-Lorem ao aplicativo de pintura nos últimos dois anos. O recurso Cocreate pode gerar imagens de IA, obtendo a entrada de qualquer usuário rabiscada. Os usuários também têm uma opção para controlar granularmente os níveis de aprimoramento da IA ​​para equipados com a imagem. Da mesma forma, a imagem da ferramenta de imagem de tecido do criador que gera imagens com base no prompt de texto e no estilo de arte escolhido pelo usuário.

Além disso, a Paint também possui uma plumagem generativa que permite que os usuários sejam limpos em objeto indesejado da imagem e substitua o fundo gerador e misturados. Por fim, remova o recurso em segundo plano permite que os usuários removam o plano de fundo de qualquer imagem com um clique.

Menu de copiloto com dor na Microsoft

Crédito da foto: Microsoft

Uma nova atualização todas as fotos agora são colocadas dentro do menu copiloto que depende da barra de ferramentas do lado direito. Quando o menu suspenso for clicado, todos os recursos disponíveis com uma descrição curta serão visíveis. Pintura em um recurso COCRETELE DISPONÍVEL NO COPILOT + PCS.

Além disso, a Microsoft também expandiu o recurso de indexação semântica no Windows Search. Mês introduzido pela primeira vez na pré -visualização, a natureza do recurso de pesquisa de idiomas agora também suporta fotos e arquivos salvos no armazenamento em nuvem do OneDrive. Esse recurso também estará disponível para apenas copilot + usuários de PC.