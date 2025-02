O dia de Marmota chegou no domingo, 2 de fevereiro, e Punxsutawney Phil, a mais famosa Marmot Pronosticator, viu sua sombra, prevendo assim mais seis semanas de clima de inverno. Boooo, diga que aqueles de nós já farão o frio. Mas há algumas perguntas sobre a precisão de Phil. De fato, um oposto chamado Sand Mountain Sam Em Boaz, o Alabama previu no início da primavera deste ano, quando não viu sua sombra. Quão preciso são esses predichris de animais, afinal?

O Oceano Nacional e a Administração Atmosférica Verificados História de Punxsutawney Phil Historial No ano passado e descobriu que as previsões do embaixador difuso estavam ausentes. Este ano, a NOAA ficou mais imersa nos resultados do dia de Marmota e descreveu o trabalho de 19 marmotas e Marmot substitui para determinar a precisão de suas previsões. Spoiler: Phil chegou em 17º.

Expandir a imagem Uma marmot morde um pouco de vegetação na Virgínia. NPS

O NOAA classifica marmotas

A NOAA estabeleceu algumas regras básicas. Marmootas e “marmotas alternativas” devem estar prevendo há pelo menos 20 anos e também devem ter sido ativas a partir de 2 de fevereiro de 2024. Os concorrentes incluíram 13 marmotas, três marmotas taxidermizadas, uma, uma, uma A criatura nunca vista é presumida como uma marmota, uma estátua de cães do prado e uma tartaruga.

A NOAA usou dados de seus centros nacionais de informações ambientais, que mantêm um arquivo de dados oceânico, climático e climático. A agência comparou os registros de trajetória Marmot com as médias de temperatura de março dos EUA.

Todo mundo cumprimenta Staten Isand Chuck, um chiado no zoológico de Staten Island, na cidade de Nova York. Chuck, também conhecido como Charles G. Hogg, excedeu as classificações com uma precisão de 85%. Ele mordeu o prefeito em 2009, quando Michael Bloomberg tentou convencê -lo de uma cerimônia do Marmot Day.

A próxima melhor marmota foi o general beauregard lee DAUSET TRAILS CENTRO NATURAL Em Jackson, Geórgia, com 80% de precisão. O terceiro lugar pertence a Lander Lil, uma estátua de bronze de um cachorro da pradaria em Lander, Wyoming. Lander Lil atingiu uma precisão de 75%. Marmocos não vivem em Wyoming, mas os cães do prado o fazem. Os princípios do prognóstico são os mesmos. Se Lander Lil “vê” uma sombra no dia da marmota, é esperado mais inverno.

Como foi para Punxsutawney Phil

Expandir a imagem Mojave Max é uma tartaruga deserta como a mostrada aqui em uma imagem do Serviço Nacional de Parques. NPS

Em geral, 14 das marmotas tiveram uma precisão de 50% ou melhor. O punxsutawney fraco alcançou apenas 35% de precisão, o que a pousou perto do fundo da classificação. Pelo menos é mais preciso do que Mojave Max, uma tartaruga deserta na Reserva de Springs em Nevada, que ocupou o último lugar com uma precisão de 25%.

No entanto, a classificação pode não ser justa em Mojave Max. A tartaruga não é exibida no dia da marmota. Suas previsões são baseadas em quando emerge do mais longe (como a hibernação para répteis). Max sobe em algum momento entre fevereiro e abril de cada ano.

“As temperaturas mais quentes, as horas mais longas da luz do dia e seu próprio relógio interno são fatores que contribuem para sua aparência todos os anos”. O programa de conservação do deserto do condado de Clark disse. Sua aparência marca o início não oficial da primavera para o sul de Nevada.

O dia de Marmota tem sido uma tradição no botão Gobbler em Punxsutawney, Pensilvânia desde o final do século XIX, e ainda está sendo fortalecido. A desacreditação da NOAA sobre o prognóstico climático de Woodchuck não reduz a diversão da celebração. O que Phil está faltando em precisão compensa isso na pura fama, ternura e carisma. Então vá em frente e incentive Phil, mas talvez ele baseie seus planos de primavera em um roedor de Staten Island, em vez de Punxsutawney.