Puzzle matemático: siga as pistas da calculadora

A última figura do produto deve ser 7. Como os últimos números dos dois fatores podem ser apenas 2, 3, 5, 6, 8 ou 9, um fator deve terminar com 3 e o outro em 9. A figura dezenas do O primeiro fator pode ser apenas 4. Assim, o produto pode ser 49 × 3 = 147 ou 43 × 9 = 387. Mas a primeira possibilidade é excluída porque as centenas e os números do produto podem ser apenas 2, 3, 5, 6 , 8 ou 9 – deixando -nos com a segunda solução.

Os três números ainda podem ter um líder 1 que seria invisível. Com um máximo de 1 a 1 número por número, existem três outras soluções possíveis: 143 × 9 = 1 287, 49 × 13 = 637 e 149 × 13 = 1 937. É fácil verificar isso para todos os fatores com mais de de Um primeiro 1, o produto não consiste inteiramente em 1 fora dos últimos três dígitos.