Quais são as categorias de correio da Apple e como desligá -las no iPhone?

A Apple foi lançada iOS 18.3 Em janeiro, e essa atualização trouxe alguns Correções de erro Para o seu iPhone. Mas quando a Apple lançou o iOS 18.2 em dezembro, trouxe um punhado de características de inteligência da Apple, como Genmoji e PLATETE DE IMAGEMPara pessoas com o iPhone 15 Pro e Pro Max ou um dispositivo da linha 16 do iPhone. Essa atualização também introduziu categorias de email em cada iPhone.

“A categorização de correio classifica suas mensagens para ajudá -lo a priorizar as mensagens mais importantes”, escreveu a Apple nas notas da versão iOS 18.2. Mas se você não gostar de como as categorias funcionam pelo correio, não se preocupe, poderá reverter seu aplicativo para ver como foi antes da atualização.

É isso que você precisa saber sobre as categorias de email e como eliminar as categorias para que seu aplicativo pareça antes da atualização.

O que são categorias de correio?

As categorias pelo correio são semelhantes às categorias que encontraria no Gmail. O aplicativo filtra seus e -mails em uma das quatro categorias: primário, transações, atualizações e promoções.

Captura da tela Apple/CNET

Os e -mails com recibos, bem como as informações de ordem e entrega, preenchem a categoria de transações e as notícias, os e -mails da assinatura social e outros são destinados às atualizações. E -mails eletrônicos com ofertas e ofertas especiais vão para promoções, como você pode imaginar.

A categoria principal é um pouco mais difícil de especificar. A Apple escreve no aplicativo que a escola primária é para “mensagens que mais importam”. Eu usei o aplicativo redesenhado desde que foi lançado na versão beta e, naquela época, minha categoria principal estava cheia de e -mails de minha esposa, atendimento ao cliente e até informações de reembolso. É uma categoria algumas de captura.

Posso alterar a categoria de um email?

Você pode para a maioria das mensagens, mas não para todos. Aqui está como.

1. Toque no correio.

2. Toque em transações, atualizações ou guias de promoções na parte superior do correio, mas não primário, e toque em uma mensagem.

3. Toque os três pontos (…) No canto superior direito.

4. Tocar Categorização.

Em seguida, você pode classificar manualmente as mensagens de um remetente específico em outra categoria. Infelizmente, todas as mensagens de um remetente serão destinadas à nova categoria, o que pode ser irritante.

Uma vez, pedi ingressos para um show em um teatro local, e o email vazou para as promoções. Mudei o e -mail com esses ingressos para o Primary, mas agora todos os e -mails neste teatro, incluindo ofertas e vendas, acessem minha categoria principal. Não ser capaz de mudar essa categorização é irritante.

É importante ter em mente que você pode recategorizar um email de promoções para ofertas e depois retornar às promoções sem problemas. Os únicos e -mails que não podem ser recategorizados são primários.

Como me livrei de categorias por correio?

Captura da tela Apple/CNET

Se você não gosta de categorias de e -mail, pode excluí -las para que o e -mail pareça antes da atualização. Aqui está como.

1. Toque no correio.

2. Toque os três pontos (…) no canto superior direito do aplicativo.

3. Tocar Visualização da lista.

Agora, seus e -mails serão preenchidos por e -mail de cima para baixo quando atingem sua bandeja de entrada.

