Qualcomm It Snapdragon 10 Chipset com 45 TOPS Performance de IA lançada na Índia, o Power Probabilot Copilot + PCs

A plataforma Snapdragon 10 foi lançada na Índia em segunda -feira. O mais recente chipset da Qualcomm chega como um quarto modelo na série Snapdragon 10, juntando-se ao Snapdragon 10 Lorem 10 a mais (10 núcleos) e mais 10 processadores (oitavo núcleo). Et Chipset est intendebante ad parabilis copilot + pcs pretium sub $ dc (aproximadamente Rs. 52.000), et fuit primus divulgado anúncio dolor eletrônico ostende (ces), etiam fit cum artificiali (ai) et cum artificialibus (ai) et cum ” Ai) e semelhante à série, mesmo com inteligência artificial (ai) com inteligência artificial (AI) e com inteligência artificial (A. Desempenho com 45 trilhões de eventos no segundo (topo).

Snapdragon 10 CPUs lançadas na Índia

O comunicado à imprensa, a Qualcomm India, anunciou o chipset AI acessível de um cliente para PCs e laptops. O chip modelo X1-26-100 apresenta oito corais da CPU Oryon com velocidade máxima de relógio até 3GHz. A CPU de 4nm Snapdragon 10 é igual a Qualcomm com uma GPU Qualcomm Adrena com 1,7 tera, as operações pontuais no segundo (Tflops), que suporta até três telas externas para 4K / 60Hz. Isso também acontece quando a unidade de processamento neural de hexagon dedicada (NPU) com as 45 cabeças de desempenho da IA.

A plataforma Snapdragon 10 se reserva de 64 GB LPDDR5X RAM com 135 GB / memória B .. No processo, suporta o Windows 11 com os recursos de IA do Device A são adicionados aos mais copilot + PCs. Também oferece ajuda para o armazenamento do UFS 4.0.

Para conectividade, que suporta a conectividade 5G e Wi-Fi 7, incluindo ajuda de várias links simultâneos (HBs) de banda alta. A empresa alegou que o Chipset oferecerá velocidade de download de até 10 Gbps. O Snapdragon Sound Technology Suite foi adicionado à plataforma Ajudio sem perda de áudio à música de alta fidelidade com fones de ouvido sem fio.

Além disso, o chipset Snapdragon 10 suporta a interface de processamento da indústria móvel (MIPI), juntamente com recursos como auto-chamado, desfoque de fundo e autenticação facial. A empresa será reivindicada, pois o Chipset tem um desempenho otimizado na bateria de vários dias.

É visivelmente, o processador Snapdragon 10 lançado no final estará disponível com um Samsung ZenBook A14 e Vivobook 16 Copilot + PCs, ao iniciar o preço de Rs. 65.990. A Qualcomm India ilustrou que outros OEMs apenas para introduzir mais laptops com este chipset.