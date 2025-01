Quando assistir ao final da sétima temporada de ‘Outlander’

Assista no Starz Assista Outlander Temporada 7, Parte 2 nos EUA. estrela Ver no Binge Assista Outlander Temporada 7, Parte 2 na Austrália Foxtel e binge-watch

O tempo voou para o épico Outlander da viagem no tempo nesta temporada, certo?

Esta temporada viu Jamie (Sam Heughan) e Claire Fraser (Caitriona Balfe) retornarem à sua bela terra natal, a Escócia, depois de deixarem a Guerra Revolucionária Americana para trás. Enquanto seu casamento era testado nesta edição, sua filha Brianna e seu marido Roger (Sophie Skelton e Richard Rankin) enfrentaram seus próprios desafios ao longo do tempo que colocaram sua família em perigo.

Veja como você pode sintonizar o final da 7ª temporada de Outlander, parte 2, e aprender como uma rede privada virtual pode ser útil durante a transmissão.

Hora de lançamento do final da 7ª temporada de Outlander

A segunda parte da 7ª temporada consiste em oito episódios e o fim chega. Sexta-feira, 17 de janeiro à meia-noite ET no aplicativo Starz. Os espectadores que assistem no canal a cabo Starz podem assisti-lo em 20h ET/PT na noite de sexta-feira. Você pode assistir a temporada inteira no serviço de streaming Starz.

Como assistir a 7ª temporada de Outlander com VPN

E se você estiver viajando para fora do seu país e quiser aproveitar o show ou quiser uma camada extra de privacidade para transmissão? Existe uma opção que dispensa a busca na Internet por um site incompleto: você pode usar um VPNou rede privada virtual.

Com uma VPN, você pode alterar virtualmente sua localização em seu telefone, tablet ou laptop para acessar o programa. Se você não conseguir assistir localmente, uma VPN pode ser útil. Além disso, é uma ótima ideia quando você está viajando e conectado a uma rede Wi-Fi e deseja adicionar uma camada extra de privacidade para seus dispositivos e logins.

A maioria das VPNs, como Escolha dos editores da CNET, ExpressVPNfacilita a mudança virtual de localização. Procurando outras opções? Não deixe de conferir alguns dos outros fantásticos Ofertas VPN.

James Martin/CNET ExpressVPN é nossa principal escolha de VPN atual para pessoas que desejam uma VPN confiável e segura e funciona em uma variedade de dispositivos. Normalmente custa US $ 13 por mês. Mas você pode economizar dinheiro se adquirir uma assinatura anual. Observe que ExpressVPN oferece uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias.

Como assistir Outlander 7ª temporada, parte 2 em todo o mundo

Uma assinatura Starz custa atualmente US $ 11 por mês, mas você pode conseguir um acordo. O serviço de streaming oferece uma ampla variedade de programas de primeira linha, incluindo Party Down, Power Book II, P-Valley e The Serpent Queen.

Logotipo da rede W A W Network está disponível na maioria dos provedores canadenses de televisão a cabo. Se já fizer parte da sua lista de canais, você pode simplesmente fazer login com os detalhes do seu provedor de TV no Site da Rede W para transmitir o programa ao vivo. Enquanto isso, os cortadores de cabo têm a opção de Canal complementar STACKTV como parte de uma assinatura do Prime Video que custa 13 dólares canadenses por mês, além de 13 dólares canadenses por mês para a assinatura Prime. O plugin oferece um teste gratuito de 14 dias.

Após o fechamento do Lionsgate Plus, os telespectadores do Reino Unido que desejam assistir a 7ª temporada de Outlander devem recorrer ao MGM Plus para transmitir o programa. O serviço está disponível através Principais canais de vídeo.

Embriaguez O final da 7ª temporada de Outlander irá ao ar na Fox One em 18 de janeiro. Caso você não tenha um pacote de TV a cabo que inclua Fox One, uma opção alternativa é o serviço de streaming Binge, que terá a nova temporada sob demanda. Uma assinatura obrigatória a partir de AU$ 10 por mês.

