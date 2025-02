Quando é o Puppy Bowl 2025? Como ver o confronto super fofo

61% de desconto com um plano de 2 anos (+4 meses grátis) Veja mais detalhes



O Super Bowl ocorre mais tarde hoje e, se você também gosta de eventos esportivos com raios de cauda, ​​tintas de brinquedos e membros em miniatura, poderá ver boas crianças enfrentando a 21ª tigela de filhotes.

O Puppy Bowl XXI exibirá 142 filhotes de resgate de 80 abrigos, a maior coorte canina até agora, antes de o Super Bowl ser transmitido às 18h30 ET/15h30 PT. Os concorrentes agressivamente fofos competirão pelo troféu Lombarky como parte do cotão da equipe ou do cotão da equipe. O show de três horas incluirá comentários de jogo dos Sports -Scasters Steve Levy e Taylor Rooks e uma pausa para o ronco durante o show de tempo de gatinho.

Pela primeira vez, haverá um show antes da combinação de filhotes, onde 10 cães participarão de exercícios práticos com a esperança de ser a melhor escolha no rascunho da tigela. A tigela incluirá 11 filhotes com necessidades especiais, incluindo uma mistura de pastor australiano cego e deficiências auditivas e uma mistura de pit bull terrier que participa de uma cadeira de rodas. Também destacará viagens de adoção e trabalho de abrigos e resgates.

Os espectadores podem dar uma olhada no próximo filme do Super -Homem de James Gunn e uma mensagem do escritor e diretor e seu companheiro peludo. Se os detalhes deste cão Palooza te venceram, aqui mostramos como ver o Puppy Bowl 2025.

Onde transmitir a tigela de filhotes 2025

Ele Tigela de filhote Vai começar 14:00 / 11 am Pt em Domingo, 9 de fevereiro e será transmitido simultaneamente através do Max, Discovery Plus, Discovery, Animal Planet, TBS e TRUTV. O show antes do jogo de combinação de filhotes será transmitido às 13:00 ET/10 AM PT em Animal Planet.

James Martin/CNET Max mudou recentemente os nomes de seus planos, mas as características permanecem as mesmas. Existem três versões: básico com anúncios, que custam US $ 10 por mês ou US $ 100 por ano; Padrão, que custa US $ 17 por mês ou US $ 170 por ano; e Prima, que custa US $ 21 por mês ou US $ 210 por ano. Você pode optar por um pacote Max, Hulu e Disney Plus ou um desconto para os alunos do Max. Leia nossa revisão do serviço de transmissão aqui.

CNET/Discovery Plus Fora do Max, o Discovery Plus é uma maneira de transmitir conteúdo de marca como HGTV, Food Network, TLC, ID, Animal Planet e Discovery Channel. Após um aumento no preço no mês passado, o serviço custa US $ 6 por mês com anúncios e US $ 10 por mês sem.

Borda Philo é um serviço de transmissão de televisão ao vivo que permite que você assista à descoberta e ao Animal Planet, que terá a tigela de filhotes. Embora não carregue tantos canais tão caros quanto os rivais do YouTube, ele possui Lifetime, TLC, Game Show Network, Hallmark Channel, A&E, AMC e muito mais. Um teste gratuito também está disponível.

Sarah Tew/Cnet A Sling TV no Live TV Streamer fornecerá acesso a TBS, independentemente de ter o plano laranja, que custa US $ 46 ou o plano azul, que custa entre US $ 46 e US $ 51, dependendo de onde você mora. O Blue também inclui a descoberta de canais que tinham filhotes e filhotes de TRUTV.

Como ver a tigela de filhote com uma VPN

Talvez viaje para o exterior e você deseja transmitir a tigela de filhotes enquanto estiver fora. Com uma VPN, você pode alterar praticamente sua localização no telefone, tablet ou laptop para acessar o programa de qualquer lugar do mundo. Também existem outros bons motivos para usar uma VPN para transmissão.

Uma VPN é a melhor maneira de criptografar seu tráfego para impedir que seu provedor de serviços de Internet estrangula suas velocidades. O uso de uma VPN também é uma ótima idéia se você viajar e desejar adicionar uma camada adicional de privacidade para seus dispositivos e registros quando conectada às redes Wi-Fi. A transmissão da TV pode ser um pouco mais suave com uma VPN de qualidade confiável que passou nossos testes e atende aos nossos padrões de segurança.

Você pode usar uma VPN para transmitir legalmente conteúdo sempre que a VPN for permitida em seu país e possui uma assinatura válida no serviço de transmissão que você está usando. Os Estados Unidos e o Canadá estão entre os países onde as VPNs são legais, mas aconselhamos contra a transmissão ou quitação de conteúdo em torrentes ilegais. Recomendamos o ExpressVPN, mas você pode optar por outro provedor de nossa melhor lista, como Surfshark ou NordVPN.

James Martin/CNET Preço US $ 13 por mês, US $ 100 nos primeiros 15 meses (depois US $ 117 por ano) ou US $ 140 nos primeiros 28 meses (depois US $ 150 por ano)Últimos testes Vazamentos de DNS detectados, perda de velocidade de 35% nos testes de 2025Grade 3.000 mais servidores em 105 paísesJurisdição Ilhas Virgens Britânicas Se você está procurando uma VPN segura e confiável, consulte a escolha de nossos editores: ExpressVPN. É rápido, funciona em vários dispositivos e fornece transmissões estáveis. Normalmente custa US $ 13 por mês, mas atualmente custa menos em uma assinatura de 15 meses, onde a cada mês é agitada em US $ 6,67. O ExpressVPN oferece uma garantia de devolução em dinheiro de 30 dias. Leia nossa revisão ExpressVPN. 61% de desconto com um plano de 2 anos (+4 meses grátis)

Siga as instruções do fornecedor da VPN para a instalação e escolha um país onde a tigela de filhote será transmitida em um serviço como o máximo. Antes de abrir o aplicativo de transmissão, certifique -se de estar conectado à sua VPN usando a região selecionada. Se você deseja transmitir a tigela de filhotes em mais de um dispositivo, pode ser necessário configurar cada um para garantir que você tenha registrado. Vá para a configuração e verifique suas conexões de rede para verificar se você está conectado e conectado à sua conta VPN.

Se você enfrentar problemas com a transmissão, primeiro verifique se sua VPN está em operação no seu endereço IP criptografado. Verifique se você seguiu as instruções de instalação corretamente e escolheu a área geográfica correta para visualização. Se você ainda encontrar problemas de conexão, talvez seja necessário reiniciar seu dispositivo. Feche todos os aplicativos e janelas, reinicie o dispositivo e conecte -se primeiro à sua VPN. Observe que alguns serviços de transmissão restringirão o acesso à VPN.