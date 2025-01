Quando ver o episódio 6 de ‘The Traitars’ no pavão

Traição, assassinato, uma lista de estrelas da realidade: depois de ganhar um programa de competição Emmy for Best em 2024, os Traitars of Peacock continuaram sua carreira cruel no início deste mês.

Os cinco primeiros episódios da terceira temporada dividem o grupo em fiéis e traidores e eliminaram oito pessoas da competição. O apresentador vencedor do Emmy, Alan Cumming, estabeleceu a cena dramática. Os competidores que ainda estão na corrida incluem Chrishell Stause da venda de Sunset, Gabby Windey, do The Bachelorette, Rob Mariano (também conhecido como Boston Rob) do Survivor, irmão de Zac Efron, Dylan e muito mais.

A terceira temporada terá um prêmio em dinheiro de até US $ 250.000 dividido entre os vencedores da verdade ou tomado por seus companheiros astutos. Para mais mentiras, facadas das costas e bares nas terras altas escocesas, é quando você pode ver o próximo episódio de traidores em Peacock.

Como ver traidores a terceira temporada

Os três primeiros episódios da terceira temporada chegaram a Peacock em 9 de janeiro, e um novo episódio cai hoje à noite 21:00 / 18:00 PT. Uma nova parcela aparecerá toda quinta a 6 de março. Nessa data, um especial de reunião será divulgado junto com o fim. Aqui está uma olhada nos próximos episódios desta temporada.

Episódio 6: janeiro. 30

Episódio 7: 6 de fevereiro

Episódio 8: 13 de fevereiro

Episódio 9: 20 de fevereiro

Episódio 10: 27 de fevereiro

Episódio 11: 6 de março

Temporada especial de reunião: 6 de março

O Peacock tem dois planos: US $ 8 por mês PAEACOCK Premium e US $ 14 por mês Premium Plus, o que reduz os comerciais, permite baixar títulos e lançar em sua estação local da NBC ao vivo. Você também pode optar por pagar por um ano de qualquer tipo de pavão com antecedência e economizar algum dinheiro: o prêmio é de US $ 80 e o prêmio mais custa US $ 140.

Como ver traidores de qualquer lugar com uma VPN

Talvez viaje para o exterior e queira transmitir o pavão enquanto estiver fora. Com uma VPN, você pode alterar praticamente sua localização no telefone, tablet ou laptop para acessar a série de qualquer lugar do mundo. Também existem outros bons motivos para usar uma VPN para transmissão.

Uma VPN é a melhor maneira de criptografar seu tráfego para impedir que seu provedor de serviços de Internet estrangula suas velocidades. O uso de uma VPN também é uma ótima idéia se você viajar e desejar adicionar uma camada adicional de privacidade para seus dispositivos e registros quando conectada às redes Wi-Fi. A transmissão da TV pode ser um pouco mais suave com uma VPN de qualidade confiável que passou nossos testes e atende aos nossos padrões de segurança.

Você pode usar uma VPN para transmitir legalmente conteúdo sempre que a VPN for permitida em seu país e possui uma assinatura válida no serviço de transmissão que você está usando. Os Estados Unidos e o Canadá estão entre os países onde as VPNs são legais, mas aconselhamos contra a transmissão ou quitação de conteúdo em torrentes ilegais. Recomendamos o ExpressVPN, mas você pode optar por outro provedor de nossa melhor lista, como Surfshark ou NordVPN.

Siga as instruções do fornecedor da VPN para a instalação e escolha um país onde os traidores serão transmitidos em pavão. Antes de abrir o aplicativo de transmissão, certifique -se de estar conectado à sua VPN usando a região selecionada. Se você deseja transmitir traidores em mais de um dispositivo, pode ser necessário configurar cada um para garantir que você inicie. Conta VPN. Agora você está pronto para abrir o pavão para transmitir.

Se você enfrentar problemas com a transmissão, primeiro verifique se sua VPN está em operação no seu endereço IP criptografado. Verifique se você seguiu as instruções de instalação corretamente e escolheu a área geográfica correta para visualização. Se você ainda encontrar problemas de conexão, talvez seja necessário reiniciar seu dispositivo. Feche todos os aplicativos e janelas, reinicie o dispositivo e conecte -se primeiro à sua VPN. Observe que alguns serviços de transmissão restringirão o acesso à VPN.