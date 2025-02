Um novo estudo explora a natureza da época, tanto quanto um nível, revelação das informações que contradizem amplamente um relato de um, adiante, movem a seta do tempo. Os pesquisadores examinaram a quantidade mecânica fundamental de sistemas interagindo com o meio ambiente, sugerindo que o tempo não tem certeza de que antes de acreditarem. Quaisquer descobertas, qual da investigação na quantidade aberta de sistemas, indicam equações de governar essas interações permanecem ou se movem temporariamente ou para trás.

Quanto sistemas e tempo reverteu a simetria

De acordo com estudar Publicado em relatórios científicos, a pesquisa se concentrou no intelecto como o tempo surge para o fenômeno direcional. O observador, enquanto os sistemas em larga escala parecem seguir uma maneira de trajetórias leis de governar como mecânica ou impor essa restrição. Durante o ambiente simplificador em torno do quanto o sistema e assumindo que a indústria e as informações se dissipam sem retornar, os pesquisadores demonstraram simetria revertida pelo tempo retida na quantidade aberta de sistemas.

Mecanismos matemáticos após a simetria do tempo

Como assíduo Pelo Dr. Andrea Rocco, professora de Biologia de Física e Matemática da Universidade Surrey, a entrevista ao Phys.org, o tempo parece prosseguir na vida cotidiana por causa dos processos de observação, como líquido por superfície. No entanto, o nível microscópico da física fundamental não distingue entre a ação e o futuro. O pesquisador de pós -doutorado Thomas Guoff, que trouxe cálculos de um estudo, estrutura ilustrada e matemática inerente ao tempo de simetria. Um componente crítico no “kernel da memória” identificado como função de reprodução para manter esse equilíbrio.

Implicações são física e cosmologia

O estudo recebe novas idéias em uma das físicas mais disputadas. Os resultados podem ter um efeito significativo nos campos, tanto quanto mecânicos e cosmologia, oferecendo nova perspectiva na natureza e suas propriedades fundamentais. Os cientistas continuam investigando como essa descoberta pode remodelar o tempo atual de entendimento e aplicações na física teórica e experimental.