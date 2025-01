Quem é o chefe da FAA de Trump, Chris Rocheleau?

Climatewire | O presidente Donald Trump digitou um gerente de aviação na quinta -feira com décadas de experiência no governo para servir como chefe temporário da Administração Federal de Aviação. Esta decisão foi anunciada algumas horas depois que um jato de passageiros colidiu com um helicóptero do Exército perto do Aeroporto Nacional de Ronald Reagan, matando todos nos dois aviões.

Chris Rocheleau passou quase três anos na National Business Aviation Association, um grupo comercial. Antes, ele trabalhou por mais de duas décadas na FAA e na Administração de Segurança de Transportes, onde esteve envolvido em respostas a outros desastres de alto nível, como ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

Rocheleau permaneceu em grande parte longe dos holofotes, mas nas observações há alguns anos, ele reconheceu a ameaça de aquecimento global e a necessidade de responder aos seus perigos. O ponto de vista poderia colocar Rocheleau em contradição com os outros membros do governo Trump; Muitos deles negaram ou minimizaram a ameaça de um planeta quente.

Sobre o apoio do jornalismo científico

Se você apreciar este artigo, planeje apoiar nosso jornalismo que venceu o prêmio por subscrição. Ao comprar uma assinatura, você ajuda a garantir o futuro das histórias impressionantes sobre descobertas e idéias que moldam nosso mundo hoje.

“O clima não reconhece nenhuma fronteira; portanto, nosso sucesso ou nosso fracasso dependerá de todas as reuniões para explorar soluções globais”, disse ele durante Observações em vídeo Em uma conferência em 2021 em 2021 funcionários da aviação africana.

A National Business Aviation Association, onde Rocheleau é chefe da fazenda, lista várias perguntas como prioridades. Isso inclui segurança e segurança, bem como a reautivação e a modernização da FAA. O grupo também destaca a necessidade de minimizar o impacto ambiental da indústria aeronáutica.

“Embora as emissões de aviação sejam apenas uma pequena fração de todas as emissões de transporte, e as emissões de aeronaves corporativas são uma pequena parte delas, a indústria explorou continuamente a tecnologia para minimizar as emissões, melhorando a segurança e a eficiência”, ” O grupo diz.

Em resposta à seleção de Rocheleau como chefe da FAA em exercício, Ed Bolen, presidente da NBAA, disse em comunicado à imprensa que “a chamada para o serviço público ressoa profundamente com Chris”.

Os grupos da indústria parabenizaram Rocheleau como uma força de estabilização em um momento difícil.

“A sólida experiência de Chris fornecerá liderança inteligente nessa agência vital, especialmente durante esse período crítico para o nosso país”, disse Nicholas Calio, presidente da Airlines for America, em comunicado.

O principal objetivo da FAA é a segurança, mas também está envolvida nos aspectos ambientais da aviação, incluindo o desenvolvimento de combustível de aviação sustentável. Especialistas também disseram que a modernização do sistema de controle de tráfego aéreo do país poderia economizar em combustível E corte as emissões, permitindo que os aviões voem mais diretamente entre os destinos.

Rocheleau assumirá uma agência que ficou tensa por uma escassez de controladores aéreos e sistemas obsoletos, que contribuíram para os atrasos no voo e as restrições de capacidade em certos aeroportos.

Até quarta -feira, a indústria de transporte aéreo americano não sabia um acidente mortal desde 2009, mas havia um SASI-HE Series em grandes aeroportos Nos últimos anos, que, segundo o setor, mostra a necessidade de revisar o sistema.

Rocheleau foi recentemente o chefe do escritório de segurança da FAA, um emprego que ele assumiu em 2021 depois que o chefe do departamento anterior foi forçado a sair da resposta aos acidentes do Boeing 737 Max, relatou a Associated Press na época.

Rocheleau ingressou na FAA em 1996, depois de dez anos na Força Aérea, de acordo com seu perfil do LinkedIn, e se tornou o principal consultor político da TSA em 2002, alguns meses após a criação da Agência de Segurança do Aeroporto na continuação do terrorista de 11 de setembro Ataques.

Após seu retorno à FAA em 2005, ele ocupou uma série de cargos de gerência. Ele estava no escritório da FAA para Relações Exteriores quando a pandemia covvi-19 fechou a aviação em todo o mundo, de acordo com seu perfil do LinkedIn.

Rocheleau possui um bacharelado na Central Connecticut State University e um mestrado pela Universidade da cidade de Seattle. Ele também terminou o Programa Executivo de Segurança Nacional na Harvard Kennedy School of Government.

Reimpresso com E&E News Com a permissão da Politico, LLC. Copyright 2025. A E&E News fornece notícias essenciais aos profissionais de energia e ambientais.