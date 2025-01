Radio-galáxia gigante pode conter 30 pistas leiteiras, dizem astrônomos

Os gigantes-galáxias são megaestruturas cósmicas que podem se expandir em milhões de anos-luz, tornando-os algumas das estruturas mais conhecidas do universo.

No entanto, o espaço é grande e, apesar de seu tamanho, a gigantesca balaxias gigantes pode ser difícil de encontrar. Descobrir um é um grande problema, especialmente se também for colossal – e particular – como um recentemente encontrado por astrônomos que usam o telescópio Meerkat na África do Sul.





A galáxia recém -descoberta mede mais de 3 milhões de anos -luz do início ao fim, incluindo os enormes jatos de plasma quentes que se expande no espaço intergaláctico, relatam astrônomos em um novo estudo.





Isso significa que é mais de 30 vezes o tamanho de nossa própria galáxia da Via Láctea.





Também é enigmático, dizem os pesquisadores, com qualidades incomuns que desafiam uma explicação simples. Eles decidiram nomear isso após essa natureza embaraçosa, escolhendo uma palavra de duas línguas Bantu nativas da África Austral.





“Nós apelidamos de esta galáxia gigante” Inkathazo “, que significa” problemas “em Isizulu e Isixhosa, porque era um pouco difícil entender a física por trás do que está acontecendo aqui”, ” disse Primeiro autor Kathleen Charlton, aluno de mestre da Universidade da Cidade do Cabo.





As rádios já possuem física dobrável, com orifícios pretos supermassivos que acumulam material para o núcleo galáctico e enviando grandes jatos de plasma que brilham nas frequências de rádio. Os maiores que aproximadamente 2 milhões de anos -luz podem ser classificados como rádio gigante ou GRG.





No entanto, mesmo de acordo com os padrões de Radio-Winner, o Inkathazo é confuso.





“Ele não tem as mesmas características que muitas outras giaxias gigantes”, Charlton disse. “Por exemplo, os jatos de plasma têm uma forma incomum: em vez de se estender diretamente do início ao fim, um dos jatos é dobrado.”

E embora o tamanho de Inkathazo seja impressionante em todos os lugares, é particularmente surpreendente, dada a localização da galáxia. Inkathazo está situado no meio de um grupo de outras galáxias, Charlton e seus colegas relatam, onde as condições devem desencorajar o crescimento desses jatos gigantescos.





“É uma descoberta emocionante e inesperada”, ” disse O co-autor Kshitij Thurat, astrônomo da Universidade de Pretória, na África do Sul. “Encontrar um GRG em um ambiente de cluster levanta questões sobre o papel das interações ambientais no treinamento e na evolução dessas galáxias gigantes”.





Na esperança de esclarecer os mistérios de Inkathazo, os pesquisadores usaram o Meerkat para criar cartões espectrais de alta resolução da galáxia. Isso pode revelar a era do plasma em diferentes regiões de uma galáxia, potencialmente oferecendo pistas sobre o que está acontecendo exatamente lá.





Os cartões mostraram peculiaridades surpreendentes nos jatos Inkathazo, de acordo com os pesquisadores, onde algo deu aumentos de energia enigmática a certos elétrons.





Isso pode refletir os efeitos do distrito cósmico mais amplo, sugerem os autores. Em vez de puxar seu plasma em um espaço relativamente vazio, os jatos de Inkathazo explodiram em vazio intergalático em seu grupo de galáxias, onde sua interação com gases quentes poderia explicar a estranha energia aumenta.

“Essa descoberta nos deu uma oportunidade única de estudar a física GRG em detalhes extraordinários”, Thorat disse. “Os resultados questionam os modelos existentes e sugerem que ainda não entendemos muito a física do plasma complicado em jogo nessas galáxias extremas”.





Anteriormente considerado raro, a gigantesca galaxies gigantes começou a provar ser com mais frequência nos últimos anos, observe que os pesquisadores, em grande parte graças a uma nova geração de apostas de rádio mais sofisticadas como a Meerkat.





“O número de descobertas GRG explodiu absolutamente nos últimos cinco anos, graças a novos telescópios poderosos como Meerkat”, Charlton disse. “A pesquisa sobre GRGs está se desenvolvendo tão rapidamente que se torna difícil de seguir”.





A maioria dos GRGs encontrados até agora foi identificada por meio de telescópios no hemisfério norte da Terra, mas algumas descobertas recentes destacaram os tesouros em potencial escondidos no céu sul.





Inkathazo é um dos três GRGs identificados recentemente de uma única faixa de céu, todos usando o telescópio Meerkat na África do Sul, observe os autores. Ele segue duas descobertas anteriores descritas em um Artigo 2021.





“O fato de termos revelado três GRGs apontando Meerkat em um único pacote de céu mostra que provavelmente há um enorme tesouro de GRG desconhecido no céu sul”, ” disse O co-autor Jacinta Delhize, pesquisador da Universidade de Cap.





“O Meerkat é incrivelmente poderoso e em um lugar perfeito, por isso está muito bem pronto para descobrir e aprender mais sobre eles”.

O estudo foi publicado em Opinião mensal da Royal Astronomical Society.