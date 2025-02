O piloto do RBI, Sanjay Malhotra, afirmou que a futura discussão do artigo na criptografia e desenvolvida sob o serviço econômico é uma inspeção, fornece glória no futuro da virtude no país. Falando ao Gadgets 360, os membros da comunidade Web3 da Índia ilustrados, desde que outras pessoas sejam compostas por criptografia, a Índia é um patches em US $ 3,23 trilhões (Rs. 2.80.42.682 crore).

É isso que o RBI parabéns diz:

Por uma mídia em um evento recente, o piloto do RBI Sanjay Malhotra perguntou sobre a substância da Índia em criptomoedas. Dado o aviso repetido do RBI sobre o risco de criptografia e pedidos de proibição, e perguntou se no banco central ainda possui uma situação anti-cristão ou se sua própria substância é evoluída.

Em resposta a Malhotra afirmou que não é necessário que ela comente sobre esse tempo.

Explicando sua resposta, Malhro, “agora já é a aprovação do governo e ministro das Finanças, Nirmala. Está analisando todas essas coisas. Nossa discussão está planejada para ser publicada”.

O líder do RBI não especificou uma linha do tempo para lançar o documento de discussão.

O Banco Central da Índia se opôs constantemente à integração dos ativos CYPTO nos sistemas financeiros tradicionais. O RBI adverte o anonimato de Crypto em transações pode ser um erro para atividades ilegais no poder de ameaçar a segurança nacional e a estabilidade financeira.

Em 2024, o RBI é o ex -líder que Shaktikanta faz uma reiteração da Índia em torno da cripta no mercado econômico mundial. Em março, o site da FM e disse que a posição da Índia na criptografia é o que você pode ser moedas.

Embora a Índia seja cautelosa à adoção da adoção em comparação com as nações como EUA e Emirados Árabes Unidos, no Relatório de Estabilidade Financeira de 2024 do RBI, Radis Cognoschin Expandi Systems Digital e o efeito significativo da blockchain imaginou no setor financeiro.

Insiders de criptografia compartilham dois centavos

Jagdish Pandya, Bloco de Investimentos Focados em Dare, relatou Gadgets 360 na Índia em um atraso há muito tempo no exame ativo da criptografia e moderado ou permanecem o espectador de adoção e moderado ou permaneça na adoção ou moderado ou permaneça os espectadores de adoção e moderados Ou mantenha -se a adoção do Spectatori e moderado ou mantenha uma adoção de espectadores e moderado ou permaneça com uma adoção e adoção é a adotada lentamente, o que está atrasando o progresso.

“Na época da Índia, determina a sua em criptografia, a indústria da Web3 será convergida com a Web da AI”, disse Pandya.

Arjun Vijay, co-fundador da Indian Crypto Exchange Giottus, reconheceu a abordagem cautelosa do governo, mas alertou que os atrasos poderiam levar a um talento significativo para drenar o setor da Web3 do país.

Falando no documento de discussão da criptografia, Vijay disse que “para uma indústria, devemos ter trabalhado com a FIU para mapear dinheiro e investimentos em ecossistema. Esperamos ansiosamente o desconto dos investimentos, sua avaliação. A Índia tem uma chance de estar na frente do Cursor neste campo em expansão.

Enquanto isso, algumas vozes da indústria expressas pela ausência de qualquer menção à criptografia no recente endereço de orçamento do ministro das Finanças.

Detalhes do documento de discussão criptográfico

Em julho de 2024, o secretário de Negócios Econômicos Ajay Seth disse que a Índia está desenvolvendo uma discussão de um artigo para dirigir o país da região de criptomoeda. O artigo explorará as medições regulatórias, incluindo as consequências das violações legais relacionadas a criptografia, com a incorporação de informações energéticas ao crescimento do setor de equilíbrio com a segurança nacional e financeira de.

Nenhum detalhe adicional no documento de discussão criptográfico foi detectado com Seth antes do julho de 2024.

No entanto, em fevereiro de 2025, Seth disse à Reuters e a Índia está reavaliando sua própria substância em criptomoeda nos anúncios policicamente da luz do presidente do presidente Trump.

Exposto no acesso da Índia não pode ser unilateral, Seth foi “mais de duas jurisdições mudou sua substância contra a criptomoeda em termos de uso, sua aceitação, onde eles vêem a importância dos ativos da criptografia. Nessa série, temos uma olhada na discussão Papel mais uma vez.

Como agora, há uma linha do tempo para lançar o documento de discussão. O controle não finalizou um prazo para a introdução, incluindo regulamentos para governar os ativos digitais virtuais (VDAs), Ministro do Estado (Custom) para Finanças Pankaj Chaudhary em Lok Sabha em dezembro de 2024.