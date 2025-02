A série Reino P3 confirmou o lançamento na Índia rapidamente. Em linha e estréia, acompanhar o Reino das séries P2 e P1 e inclui o Standard Kingdom P3 e o Reino P3 para modelos. O Realme começou a provocar novos telefones com suas alças de mídia social e a esperar o público revelar, o modelo de baunilha parece estar listado no site de benchmarking geekbench com a chave. O reino de P3 está listado com o chipset Snapdragon sob o capô.

Realme P3 Geekbench Listing mostra as especificações

Um telefone imenso de Realme é QUEBRAR O banco de dados Geekbench com o número do modelo RMX5070 provavelmente será o protótipo reino do P3. Na listagem, o telefone celular recebeu uma pontuação de um núcleo de 1,10 e pontuação multi-núcleo de 3,116. Possui 11,73 GB de RAM e isso pode se traduzir em 12 GB no papel. Foi listado com o sistema operacional Android 15.

No RealMe, no telefone, no problema tem um chipset oitavo núcleo com o primeiro núcleo da CPU com um clock de 2,30 GHz. Este é um CORS de desempenho 3x com relação a 2,21 GHz e 4x de eficiência do xale coberto em 1,8 GHz. Essas velocidades da CPU indicam que o telefone do cliente não pode ser executado em uma versão com um Snapdragon 7s Gen. 3 Chipses ou SoC totalmente novo. O Snapdragon 7s Gen. regular 3 O chipset tem o primeiro núcleo da CPU com o Clock a 2,5 GHz.

Quando o reino começou o jogo na série Ventura Realme P3 antes desta semana. Confirmado estar disponível em Flipkart. Enquanto isso, e o reino de P3 para o modelo é confirmado para apresentar a tecnologia de jogo de impulso GT movido a IA.

O reino de P3 é inclinado para chegar a 8 GB de RAM e máximo de 256 GB de armazenamento. Eu poderia embalar a câmera principal de 50 megapixels e uma bateria de 6000mAh com ajuda de carregamento com fio de 45W. O chocolate pode estar disponível no CEECT GRINHA, os tons de névoa rosa e prata.

Os links de afiliados podem ser gerados automaticamente – consulte nossas declarações éticas para obter detalhes.