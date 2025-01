Recursos estranhos vistos em Marte não são como nada na terra

Embora seja um planeta frio e morto, Marte sempre tem sua própria beleza natural sobre esse assunto. Esta imagem nos mostra algo que nunca veremos na Terra.

Marte tem apenas uma atmosfera fina e tênue, e a maioria (95%) é dióxido de carbono. Quando o inverno marciano chega, co 2 Congela e forma um revestimento espesso no chão nas regiões polares. Ele está dormindo lá por meses.





À medida que a primavera se aproxima, as temperaturas estão gradualmente se aquecendo. A luz solar atravessa a camada translúcida congelada de CO 2 Rega o chão abaixo.

O sublimado solo de aquecimento congelado 2 vapor que se acumula sob o Solin Co 2 .





Finalmente, o gás escapa através de pontos fracos do gelo. Ele pode explodir em gêiseres que distribuem o material mais escuro na superfície congelada.

A impressão dos gêiseres do artista na Icecap Marciano South Porar no início do sul da Primavera. (NASA / JPL-Caltech / Arizona State University / Ron Miller)

O Contratar Câmera na NASA Orbitador de reconhecimento de Marte capturou esta imagem desses gêiseres em março em outubro de 2018.





Ele também capturou outras imagens da Marcian Co 2 GEYSERS.

Esta imagem de hrise mostra diferentes formas escuras e pontos de luz nas dunas de areia na região do pólo norte de Marte. Os pontos de luz são onde o CO2 congelado sublimado em gás e se rompeu, reparando um material mais escuro na superfície. (Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas da Universidade de Harvard)

Alguns de março ‘co 2 Os gêiseres estouraram e criam manchas escuras de até 1 km de diâmetro. Eles são alimentados por potência considerável e podem surgir em velocidades de até 160 km / h.





Às vezes, as erupções criam regiões escuras sob o gelo que se assemelham a aranhas.

Esta imagem do Orbiter de Reconhecimento da NASA Mars, adquirida em 13 de maio de 2018, durante o inverno no Pólo Sul de Marte, mostra uma caixa de gelo de dióxido de carbono cobrindo a região e, quando o sol retorna na primavera, “Mars Spiders” começa a emergir Da paisagem. (NASA)

Os cientistas chamam essas características do terreno araneiforme ou do terreno da aranha. Eles são encontrados em aglomerados que dão à superfície uma aparência enrugada. Cientistas da NASA recriaram Esses modelos Em testes de laboratório para entender os processos por trás de seu treinamento.





“As aranhas são características geológicas estranhas e belas e completas”, disse Lauren McKeown, da propulsão do jato do laboratório da NASA, no sul da Califórnia.

O processo que explica como o CO 2 O ciclo cria esses recursos é chamado de modelo Keiffer.





Hugh Keiffer estava conosco Geological Survey quando ele e seus colegas publicaram um artigo explicando o modelo em 2006 Natureza intitulado “Co 2 Jatos formados de sublimação sob uma laje translúcida no gelo da camisa de gelo sazonal de março. “”





“Propomos que a tampa de gelo sazonal forma uma translúcida e translúcida da laje CO 2 Gelo que sublima da base, criando gases de alta pressão sob a laje “, escreveu Keiffer e seus co-autores em seu jornal.





“Este gás levita o gelo, que acaba quebrando, produzindo CO em alta velocidade 2 Sentidos que explodem grãos do tamanho de uma areia nos jatos para formar manchas e corroer os canais.

Esta ilustração simples mostra o que está acontecendo quando a primavera está chegando e o CO2 congelado é aquecido por insolação solar. Enquanto o CO2 sublima o gás, a pressão é construída e quebra por fraquezas no limite sazonal, transportando poeira que cria manchas escuras na superfície. (Por bateria, o domínio público / público))

Talvez os seres humanos sejam tendenciosos, mas não há nada tão bonito e bonito quanto a terra. As gerações de poetas aclamaram sua beleza até o ponto em que ele faz fronteira com o espiritual.





No entanto, quando se trata de CO 2 Gêiseres e os modelos naturais que eles criam, Marte tem algo que a Terra não faz.





“Esses processos são diferentes de todas as observações na Terra”, disse os autores do artigo de 2006.

Este artigo foi publicado inicialmente por Universo hoje. Leia Artigo original.