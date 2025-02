Redes de acesso aberto explicadas: Uma nova maneira de obter a Internet

Os símbolos coloridos pintados decoram as ruas a poucos quarteirões da minha casa Albuquerque, Novo México. As setas e verificações brilhantes marcam as linhas ocultas de água e gás. Caminhões grandes com máquinas chatas e vastos pipelines de laranja estão estacionados ao longo das calçadas. Estão aqui para instalar fibra para GigapaUma rede de acesso aberto.

Quando a Gigapower chegar à minha casa, não será meu provedor de serviços de Internet. Gigapower representa um modelo de fibra diferente. É isso que os clientes da Internet em casa precisam saber sobre redes de acesso aberto.

O que é uma rede de acesso aberto e como funciona?

Provavelmente, sua casa é coberta por um ou mais fornecedores da Internet, cada um com sua própria infraestrutura, seja cabo, fibra, DSL ou 5G, como minha Internet na casa da T-Mobile. As redes de acesso aberto transformam esse conceito em sua cabeça.

Uma empresa de fibra de acesso aberto é instalado por uma empresa que vende acesso a ISPs. Isso significa que você pode ter vários fornecedores que oferecem planos para sua casa. Eles usam a mesma infraestrutura, mas podem ter preços, serviços e pacotes diferentes.

Não se surpreenda se você nunca ouviu falar de redes de acesso aberto antes. “Acesso aberto não é convencional”, diz Gary Bolton, presidente e CEO do Associação de banda larga de fibra. “É um tipo de caso de borda nos Estados Unidos”.

Bolton diz que o conceito é mais difundido em países onde regulamentos e participação do governo significam que o acesso aberto é comum.

Você está prestes a ouvir mais sobre redes de acesso aberto, graças aos ambiciosos planos da Gigapower de expandir a fibra para comunidades previamente negligenciadas. “Do ponto de vista de um operador, é óbvio porque alguém tem o custo de construção da rede”, diz Bolton.

Tipos de redes de acesso aberto: versus comunidade comercial

Você encontrará dois tipos de redes de acesso aberto nos EUA. Empresas privadas têm redes comerciais. Ambos funcionam da mesma forma, geralmente com vários ISPs competindo pelos clientes.

Ele Agência de infraestrutura de telecomunicações abertas de Utah (Utopia Fiber) é uma rede de fibras de propriedade da comunidade que cobre casas em 21 cidades de Utah, incluindo Brigham City, Orem, Payson e Woodland Hills.

As comunidades de utopia não estavam satisfeitas com as opções existentes na Internet em casa. Eles queriam fibra rápida. “Se os operadores regulares não estiverem dispostos a fazer o investimento, a comunidade leva em suas mãos porque precisa dele para o desenvolvimento econômico”, diz Bolton.

GigaPower é um exemplo de uma rede comercial de acesso aberto. A empresa é um negócio conjunto entre a gigante da AT&T Telecommunications e a BlackRock Investment Company. Em Albuquerque, a AT&T Fiber está inscrita como inquilino de âncora, mas isso ainda deixa espaço para o ISP pular a bordo e competir para oferecer internet de fibra aos clientes.

Como as redes de acesso aberto afetam os custos da Internet

Quando o ISP compartilha a mesma rede, eles querem se destacar entre a multidão. Isso pode ser traduzido em uma dança complexa de promoções, preços e opções de transmissão ou pacote telefônico. A implantação de gigapower ainda é jovem, por isso ainda não vimos como isso pode se desenvolver a longo prazo, mas podemos procurar pistas de utopia.

Imagens Kummeleon/Getty

Com o Modelo de utopiaOs consumidores cobrem duas taxas. Um é o preço mensal pago ao ISP e o outro é o custo de conexão de fibra para a utopia, que geralmente custa US $ 30 mensalmente. Coloque os dois para obter o total. Por exemplo, ele pode ser registrado no plano de 1 Gbps de XMision por US $ 54. A adição da taxa de utopia tem seu total mensal a cerca de US $ 85.

Bolton diz que é bastante típico para os preços dos gigabits em uma rede de acesso aberto. “Você começa a ver que há muito grupo”, diz Bolton. “Os fornecedores geralmente tentam encontrar outras coisas de valor que podem adicionar para adoçar o tratamento”. Se você estiver comprando entre o ISP em uma rede de acesso aberto, observe as promoções, pacotes, acessórios e a reputação do atendimento ao cliente do fornecedor.

Digitalize os preços dos fornecedores de utopia e você não verá grandes balanços nos níveis de plano de 250 Mbps, Gigabit ou 2,5 Gbps. Mas há uma área em que o preço varia amplamente. Nem todo o ISP oferece planos de 10 Gbps, mas aqueles que têm preços variam de US $ 110 a US $ 200 por mês. Isso provavelmente não afetará muitos clientes. Aqui mostramos como descobrir quanta velocidade da Internet você realmente precisa.

O que se segue para redes de acesso aberto?

Utopia e gigapower são dois grandes nomes em redes de acesso aberto, mas outros existem. Os utilitários de Colorado Springs, por exemplo, estão sendo construídos com a Internet Ting como seu inquilino inicial de âncora. Outras comunidades espalhadas por todo o país, incluindo Ammon, Idaho e Ashland, Oregon, também têm redes de acesso aberto.

No lado comercial, Onipresença Está se expandindo com uma abordagem no Arizona, Califórnia, Nebraska e Texas. Redes SIFI É especialista em fibras de acesso aberto em toda a cidade, com redes em construção na Califórnia, Wisconsin, Illinois, Michigan e Nova York.

As cidades que se sentem passadas pela banda larga larga -fibra continuarão a considerar as redes de acesso aberto. Enquanto isso, a rápida expansão da Gigapower poderia levar mais empresas comerciais para o reclamação. “Acho que é um ótimo modelo e não ficaria surpreso se outras pessoas se aproveitassem”, diz Bolton.

Embora as velocidades do Gigabit sejam comuns em redes de fibras, a maioria pode oferecer serviços domésticos mais rápidos. Utopia, por exemplo, sobe 10 Gbps com alguns ISP. A AT&T Fiber geralmente oferece até 5 Gbps. Redes de acesso aberto que entram em todo o país podem ser expandidas para lidar com as demandas do futuro. “Esta é a rede final para pelo menos as próximas duas gerações”, diz Bolton.

Há fome de fibra. Albuquerque é um cabo e uma cidade DSL há muito tempo. Gigapower não é o único jogador de fibra na cidade. Fibra Ezee, fibra Vexus e fibra quântica estão arquivando partes da cidade em redes tradicionais, mas a Gigapower está em calor.

Notarei gigapower quando aparecer na minha rua para instalar os tubos laranja brilhantes para executar fibras. Depois disso, provavelmente não pensei muito nisso. Vou lidar com a AT&T Fiber como meu ISP e, talvez um dia, compararei a AT&T com um concorrente que usa a mesma rede.

Por fim, a coisa mais importante para mim como cliente não é como a fibra chega aqui, apenas que vem aqui. Se isso significa que o ISP compete nos preços e agrupa a linha, muito melhor.

Perguntas frequentes de acessórios abertos perguntas frequentes

O que é uma rede de acesso aberto? Uma rede de acesso aberto é instalado e operado por uma empresa que aluga o acesso aos ISPs. Isso significa que vários fornecedores podem oferecer planos aos clientes que usam a mesma rede de fibras.

Quais são os benefícios de uma rede de acesso aberto? Uma rede de acesso aberto é uma maneira pela qual uma comunidade negligenciada para fibras pode acessar serviços rápidos de banda larga simétrica. Se as empresas privadas não estiverem dispostas a investir, as cidades podem usar um modelo municipal. No lado comercial, as redes de acesso aberto eliminam a carga de instalação e operação do ISP, que pode aproveitar a rede para alcançar os clientes. Além disso, os clientes podem se beneficiar da concorrência entre ISPs que buscam se diferenciar através de preços, atendimento ao cliente, vantagens ou pacotes.