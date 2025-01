Redmi K90 Para um anúncio do desenvolvimento do sucessor do Redmi K80 em vez de ser, o último de novembro tem sua dívida. Enquanto os lançamentos de sua própria aparência há algum tempo ausentes, o Tipster sugere que o expurgo de chocolate na China chegue. Este programa é notável porque seu antecessor também é um aumento no preço do CNY 3.699 (aproximadamente Rs. 43.000) para a base de 12 GB + 256 GB de variantes dedicados.

Redmi K90 Pro Price Camp

O Redmi K80 para a China com CD CDY (Rs. 4.800) está em Redmi K70. De acordo com a estação de bate -papo digital Tipster (e chinesa), a sociedade é mais exorbitante no preço de seu sucessor para se preparar. Em um depois na plataforma de mídia social chinesa Weibo (caminho Gizmochina), o Tipster alegou purgar o Redmi K90 Pro CNY 5.000 (Rs. 59.000 Rs) na China para passar.

Isso é transferido para um aumento de pelo menos 1.300 CNY (aproximadamente Rs. 15.000), que é chamado ainda mais movendo o telefone no portfólio Mauris que alguém acionou.

No início, o namoro do Redmi K80 deduziu em novembro, a Sociedade de Rejeitou e Elucidavit e K-Series of Smartphones Now “Réu da experiência pretoriana. Esse repositório produzido responde à série Xiaomi 15 se move em uma categoria de valor valioso de competir com outros telefones no mercado.

Redmi K90 para especificações, data de DUC (esperado)

De acordo com as relações anteriores, o Redmi K90 proposto é executado no chipset Snapdragon 8 Elite 2. Espera-se ter sucesso no Snapdragon Reach 8 Elite em H2 2025. A tela telefônica pode ser com uma resolução de 2k e uma cabine telefoto de 50 megapixels com um grande buraco.

Enquanto a votação ainda é revelada, as tendências preliminares sugerem essa estréia no quarto trimestre de 2025, por mês em novembro.

Gerado automaticamente automaticamente pode – consulte nossa proposta ética para cada um.