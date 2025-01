Regnum Neo 7 SE localizado no site de certificação 3C da China com o Volo fornecido antes de sua estreia

Espera-se que o Kingdom Neo 7 SE seja lançado na China em breve. Isto foi relatado pelo Reino dos Smartphones de acordo com o site da Certificação Compulsória (3C) da China. A lista sugere algumas das especificações do próximo telefone. Ele poderia funcionar com um robusto MediaTek Dimensity 8400 e chegar com uma bateria de 7000mAh. O Kingdom Neo 7 SE provavelmente será uma atualização do Kingdom GT Neo 6 SE existente.

O smartphone com o número do modelo era RMX5080 estão listados no site 3C da China (caminho Gizmochina) que se acredita ser o reino de Neo 7 SE. A listagem mostra que o pacote de arquivos de cabeçalho inclui o número de cópia VCB8OACH. Isso indica que os próximos telefones suportarão carregamento de até 80W, como o Kingdom Neo 7.

Especificações do Realme Neo 7 SE (rumores)

Um vazamento anterior sugeria uma bateria de 7000mAh no Kingdom Neo 7 SE. Espera-se que ele rode em Kingdom UI 6.0 baseado em Android 15 e possua uma tela OLED de 1,5K com taxa de atualização de 120Hz. Diz-se que o MediaTek 8400 é enorme, emparelhado com até 16 GB de RAM LPDDR5x e até 512 GB de armazenamento UFS 4.0.

Diz-se que o Kingdom Neo 7 SE apresenta uma unidade de câmera traseira dupla composta por uma câmera primária de 50 megapixels e uma câmera ultra grande angular de 8 megapixels. Na frente, ele poderia ostentar um sensor selfie de 16 megapixels.

A empresa provavelmente revelará o Kingdom Neo 7 SE como o irmão topo de linha do Neo-Eonic 7. Este último será lançado na China em dezembro de 2024, com preço inicial de CNY 2.099 (cerca de Rs. 24.000). Ele roda no chipset MediaTek 9300+ e possui uma configuração de câmera traseira dupla com um sensor principal de 50 megapixels. Ele tem uma tela 8T LTPO de 6,78 polegadas de 1,5K (1.264 x 2.780 pixels) e classificação IP68 + IP69 para resistência à poeira e água.