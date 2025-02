Reivindicar “ O objetivo de 2 graus morto desencadeia um debate sobre cenários climáticos

Levando o aquecimento global de longo prazo a dois graus Celsius – o objetivo do resgate do acordo climático de Paris – agora é “impossível”, de acordo com uma nova análise brutalmente debatida, publicada pelos principais cientistas.





Dirigido pelo renomado ar condicionado Se o dissidente James Hansen, o jornal aparece no jornal Ambiente: Política de Ciência e Desenvolvimento Sustentável E conclui que o clima da terra é mais sensível ao aumento das emissões de gases de efeito estufa do que pensávamos anteriormente.





O composto da crise, argumentou que Hansen e seus colegas, é uma recente queda na poluição do aerossol, bloqueando a luz solar na indústria de transporte marítimo, que atenuou parte do aquecimento.





Um cenário ambicioso das mudanças climáticas descritas pelo painel climático da ONU, que oferece ao planeta 50% de chance de aquecer sob 2 ° C por 2100 “, é um cenário incrível”, disse Hansen em terça -feira.





“Esse cenário agora é impossível”, disse Hansen, anteriormente um melhor climatologista da NASA que anunciou ao Congresso Americano em 1988 que o aquecimento global estava em andamento, mas se tornou uma voz cada vez mais isolada na comunidade científica.





“O objetivo de dois graus está morto.”





Em vez disso, ele e os co-autores argumentaram que a quantidade de gases de efeito estufa já bombeada para a atmosfera ao ardendo combustíveis fósseis significava que o aumento do aquecimento agora é garantido.

As temperaturas permanecerão a 1,5 ° C ou acima nos próximos anos – devastadores recifes de coral e suprirem tempestades mais intensas – antes de ir para cerca de 2,0 ° C até 2045, eles fornecem.





No entanto, outros especialistas desafiaram a análise do jornal, com Valerie Masson-Delmotte, ex-co-presidente do grupo de trabalho climático da ONU sobre climatologia, dizendo que “requer grande vigilância”.





“Ele não é publicado em uma revisão de ciências climáticas e formula uma série de hipóteses que não cumprem todas as observações disponíveis”, disse ela na quarta -feira à AFP.





Não é útil

Hansen Paper acredita que o ferro fundido do gelo polar e a injeção de água fresca no Atlântico Norte desencadeiam a parada do tráfego do Meridiano do Sul do Atlântico (AMOC) nos próximos 20 a 30 anos.





A corrente traz calor em várias partes do mundo e também transporta os nutrientes necessários para manter a vida oceânica.

Seu fim “bloqueará grandes problemas, incluindo um aumento no nível do mar de vários metros – por isso descrevemos a parada do AMOC como o” ponto sem retorno “”, argumentou o jornal.





As nações mundiais concordaram durante o Acordo de Paris Paris em 2015 para tentar manter o aquecimento desde o final do século a 1,5 ° C acima dos níveis pré-industriais.





Os cientistas identificaram o limiar como essencial para impedir a degradação dos principais sistemas de circulação do oceano, o degelo súbito e o colapso dos recifes de coral tropical.





O objetivo de 1,5 ° C já foi violado nos últimos dois anos, de acordo com dados do sistema de monitoramento climático copernico da UE, embora o acordo de Paris tenha se referido a um longo prazo de tendência ao longo das décadas.





A 2 ° C, os impactos seriam ainda maiores, em particular uma perda irreversível para as tampas glaciais da terra, geleiras da montanha e neve, gelo marinho e permafrost.





Os autores reconheceram que os resultados pareciam sombrios, mas argumentaram que a honestidade é um ingrediente necessário para a mudança.





“Não ser realista na avaliação climática e não chamar a ausência de políticas atuais para conter o aquecimento global não é útil para os jovens”, disseram eles.





“Hoje, com crises crescentes, incluindo mudanças climáticas globais, chegamos a um ponto em que precisamos resolver o problema de interesses particulares”, acrescentou, enfatizando que estavam “otimistas” para o futuro.





Outros cientistas, no entanto, permaneceram cautelosos sobre as conclusões de Hansen.





“Ainda há muita especulação envolvida … continuo permanecendo cético em relação às declarações deles”, disse Karsten Haustein, climatologista da Universidade de Leipzig.

