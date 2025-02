A Organização de Pesquisa Espacial Indiana (ISR) divulgou relatórios sugerindo questões em uma missão de encaixe no espaço da Virgem, Spadex. 8 de fevereiro, Presidente e Secretário da ISRO, Departamento de Espaço, 5 Narayanan, glorificou que não foram encontrados vícios técnicos no processo de ancoragem. E é a missão de experimentos sistematicamente e ainda planejados. As observações foram feitas durante a 15ª edição bienal do Seminário Internacional da Aero Índia em Bengaluru, agendado de 10 a 14 de fevereiro. O encaixe de satélites sob Spadex foi realizado com sucesso em 16 de janeiro, com o controle pós-Docking permitindo que os satélites funcionem como um ser.

Detalhes bem -sucedidos de encaixe e missão

Como relatado No Indian Express, de acordo com a ISRO, o efeito spadex a partir de um marco significativo, encaixando dois satélites em órbita, com precisão de encaixe confirmada por uma decida. A agência relatou que a estabilidade após a disputa foi alcançada com um satélites operando como uma única estrutura. A missão também envolveu a injeção de satélite de navegação NVS-2 na órbita de transferência geossíncrona (GTO).

Procedimento de encaixe detalhado da ISRO Equilíbrio Após 10 (anteriormente Twitter), os satélites são meneuverados de 15 metros aos 3 metros para manter o ponto antes da captura inicial. O processo de acoplamento concluiu a retração e rigidização à estabilidade estrutural. Com esse desenvolvimento, a Índia é um quarto do país em todo o mundo para alcançar o encaixe do espaço.

Desafios nas operações de criação de órbitas

Apesar de um processo bem -sucedido, a ISRO emitiu uma atualização em 2 de fevereiro, apontando o esforço de evidência para aumentar a órbita do satélite foi encontrada com dificuldades. A agência explicou que as válvulas oxidantes, cruciais para a ignição por mais, quando não abriram, impedem o reposicionamento orbital. A saída permanece sob uma análise, pois o ISRO avalia como soluções.

Na missão Mission, foi lançada em 30 de dezembro de 2024, usando o foguete PSLV C60, que implantou dois pequenos satélites, SDX01 e SDX02 em órbita de 475 quilômetros. A Missão serve como uma demonstração de recursos de acoplamento no espaço, com a intenção de promover a tecnologia espacial econômica para aplicações futuras.