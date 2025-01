Renove seu espaço com a gigantesca TV LG de 86 polegadas por menos de US$ 1.200

Se você está adiando a atualização de sua TV, agora é um ótimo momento para conseguir negócios sólidos nos modelos do ano passado. Isso inclui até as telas grandes que são uma excelente peça central em um home theater. Agora você pode ligar o TV LG QNED80T 4K de 86 polegadas por apenas US$ 1.197. Esse é o mesmo preço do 75 polegadas modelo e abaixo do preço anterior de US $ 1.700. Apenas certifique-se de garantir esse preço com antecedência, pois os negócios da Amazon tendem a ser voláteis.

Este modelo 2024 possui um poderoso processador AI a8 Gen7 para garantir imagem sólida e qualidade de som. Também possui som Dolby Atmos e HDR10 Pro. Além disso, existe um modo cineasta para viver aquela experiência teatral em casa. E os jogadores podem aproveitar as vantagens do FreeSync, VRR e GeForce Now desta TV para jogos em nuvem, bem como do otimizador de jogos, game pad e quatro portas HDMI da LG para seus consoles favoritos. Este modelo também vem com Alexa integrada e é compatível com AirPlay, HomeKit e Google Assistant.

Não é o caminho certo para o seu espaço? Sem problemas. Reunimos muitas ofertas de TV para que você possa encontrar uma que atenda às suas necessidades e orçamento.

Esta TV 2024 foi listada anteriormente por cerca de US$ 1.700, então esse desconto de quase US$ 500 é uma ótima maneira de conseguir uma por muito menos. Se você está procurando algo grande, agora é um ótimo momento para comprar, já que alguns varejistas estão começando a dar descontos no estoque do ano passado.