Resenha de livro: Pequenas ameaças aerotransportadas e a relutância humana em enfrentá-las

Não ficção

Air-Borne: a história oculta da vida que respiramos

por Carl Zimmer.

Dutton, 2025 (US$ 32)

O ar ao nosso redor está mais vivo do que imaginamos. O que parece ser um vazio intermédio é, na realidade, um vasto ecossistema povoado por células geradoras de vida, desde esporos de fungos a pólen de plantas, até mesmo aos organismos de menor escala. Inspiramos e expiramos rios de ser, e até que a devastação da COVID-19 nos lembrasse da complexa intimidade entre a humanidade e algo chamado aerobioma, muitas vezes o fazíamos sem estar realmente conscientes.

A dificuldade de observar diretamente a vida no ar há muito tempo envolve seu estudo em mistério e mantém a inércia de seu corpo de conhecimento, explica o jornalista Carl Zimmer em seu último livro, Air-Borne: a história oculta da vida que respiramos. Os aerobiólogos que consideram o ambiente atmosférico como um habitat por vezes deploram a invisibilidade da sua biodiversidade. Mas esta área nem sempre foi tão subestimada.

O ar já dominou a ciência ocidental. Zimmer traça os caprichos do conhecimento biológico e médico, onde crenças selvagens e divergentes podem tornar-se factos científicos aceites e depois regressar à obscuridade. A teoria do miasma, que data dos textos de Hipócrates no século V a.C., sobreviveu através do trabalho de preservação dos monges siríacos para se tornar a explicação mais difundida para doenças na Europa medieval. O “ar ruim” emanava da podridão fétida para invadir o corpo e perturbar os humores, causando doenças que vão da cólera à tuberculose. A teoria perdurou até ao século XIX, quando os profissionais de saúde, incluindo Florence Nightingale, procuraram prevenir doenças mudando as camas dos hospitais e abrindo janelas para eliminar odores nocivos.

A teoria dos germes, no entanto, estava florescendo. Após as inovações de Antonie van Leeuwenhoek com o microscópio no final dos anos 1600, os cientistas conseguiram observar mais facilmente microorganismos em todos os lugares, inclusive no ar. No final dos anos 1800, Louis Pasteur decidiu mostrar a distância percorrida pelos micróbios; ele até foi aos Alpes para coletar amostras de ar. Os contagionistas emergentes acreditavam que os germes, e não os vapores, causavam doenças.

O desenvolvimento veio para o desgosto de uma instituição médica que ridicularizava os contagionistas como “fé na água limpa” e rejeitava as evidências de que bactérias em forma de vírgula estavam por trás dos surtos de cólera. Zimmer apresenta a longa, acalorada e, em última análise, trágica luta na década de 1880 entre o teórico dos germes Robert Koch e o miasmático Max von Pettenkofer como o confronto que levou ao declínio da aerobiologia na medicina moderna.

Mas a perda de notoriedade não significou o fim dos curiosos cientistas aerotransportados. Com detalhes exaustivos e amplitude impressionante, Zimmer narra o retorno multigeracional de uma ciência quase perdida. No início do século XX, enquanto os agricultores americanos sofriam perdas desastrosas nas colheitas devido à ferrugem do trigo, o governo dos EUA interessou-se em estudar a distribuição aérea dos esporos. O fitopatologista Fred Meier, ex-especialista em melancia, liderou a pesquisa, às vezes colaborando com Charles Lindbergh e Amelia Earhart para capturar amostras de ar com placas de Petri voando alto.

O lugar de Meier no comando seria herdado por William Firth Wells, um ex-cientista de saneamento de água que reutilizou seu método de regeneração de populações de ostras com ovos filtrados para criar uma centrífuga de ar destinada a capturar patógenos. Foi em grande parte o trabalho incansável de Wells e da sua esposa, Mildred, médica e epidemiologista, que impulsionou a ciência da vida aérea ao longo do século XX. Não foi um caminho fácil para os Wells, pois o estabelecimento médico não aceitava a ideia de patógenos viajando longas distâncias pelo ar em condições difíceis de controlar.

Mas, como Zimmer mostra habilmente, um mundo em profunda mudança fez com que o renascimento da aerobiologia parecesse condenado ao fracasso. A Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e o pós-11 de Setembro alimentaram a paranóia de que os inimigos podiam ser encontrados em todo o lado, e o que poderia ser mais assustador do que toxinas e vírus invisíveis transportados pelo ar? Estes receios permitiram a experimentação global de armas biológicas lançadas pelo ar e a criação de “máquinas de infecção” maiores e mais horríveis. Zimmer escreve sobre exposições perturbadoras a patógenos mortais que nem sempre foram intencionais ou voluntárias.

Esta preocupação com a proliferação de armas biológicas fabricadas pelo homem revelou-se menos justificada do que as preocupações com doenças naturais, como os surtos de SARS e H1N1 no início do século XXI. Uma era de rápida globalização económica e social, bem como a expansão de cidades densas e estreitamente dispersas, apenas tornou mais urgente o estudo dos agentes patogénicos transportados pelo ar.

No entanto, mesmo que a disponibilidade de sequenciação de ADN e modelos informáticos melhorados tenham ajudado a confirmar a realidade das vias aéreas, as autoridades muitas vezes pareceram relutantes em abordá-los. Zimmer liga os obstáculos institucionais enfrentados pelos Wells aos desafios enfrentados pelos cientistas rebeldes que se autodenominaram Grupo 36 durante a recente pandemia de COVID: inconsistência e falta de clareza por parte da Organização Mundial da Saúde, bem como por pressões políticas. Aerotransportado mostra como é difícil coexistir harmoniosamente com oceanos de micróbios invisíveis no ar, mas a maior ameaça à nossa existência, argumenta Zimmer, pode vir da nossa própria mente fechada.