Respondendo a todas as suas perguntas frequentes sobre o sono

Se você está tendo problemas para dormir, você não está sozinho. Estima-se que 50 a 70 milhões de americanos sofrem atualmente de distúrbios do sono e mais de um terço dos adultos não dormem o suficiente. Já é um problema suficiente que cerca de um em cada três adultos cochile diariamente para ajudar a compensar a diferença.

Os adultos devem ser colocados entre sete e nove horas de sono todas as noites, mas com o estresse da vida, pode ser difícil encontrar o descanso que seu corpo precisa. No entanto, com essas dicas e truques, você poderá contar ovelhas muito mais rápido e dormir por mais tempo.

Quanto sono eu preciso?

Os adultos deveriam durma entre sete e nove horas todas as noites. A quantidade certa de sono para as crianças varia de acordo com a idade, e os especialistas recomendam cochilos para menores de 7 anos. Se você está preocupado com o quanto pode estar dormindo (ou não), pode usar um rastreador de sono para monitorar seu horário de sono.

Sono recomendado por idade

Idade Sono recomendado Bebês (menores de 4 meses) Varia Bebês (4 meses a 1 ano) 12 às 16 horas Crianças pequenas (1 a 2 anos) 11h às 14h Crianças de meia idade (3 a 5 anos) 10h às 13h Crianças mais velhas (6 a 12 anos) 9 às 12 horas Adolescentes (13 a 18 anos) 8 a 10 horas Adultos (19 anos ou mais) 7 a 9 horas

Fonte: Instituto Nacional do Coração, Pulmão e Sangue

Como posso melhorar a qualidade do meu sono?

É importante considerar não apenas a quantidade de sono, mas também a qualidade do sono para conseguir um descanso verdadeiramente reparador. Mude seus hábitos de sono antes de dormir, incorporando atividades relaxantes como ler um livro, tomar banho, meditar ou tomar uma xícara de chá. Evite eletrônicos e luz artificial e tome magnésio antes de dormir.

Como posso dormir melhor à noite?

Imagens de ponto médio/Getty Images

Considere como seu quarto está preparado para dormir. Por exemplo, cortinas que escurecem o ambiente podem bloquear a luz extra para que você possa dormir até tarde naqueles sábados preguiçosos. Se o seu colchão for irregular, considere atualizar para um de nossos colchões favoritos para ter uma noite de sono mais tranquila, sem ter que se virar e se virar. Também há muitas tecnologias de sono para ajudá-lo a adormecer mais rápido e por mais tempo, como fones de ouvido, aplicativos de sono, máscaras de sono inteligentes e máquinas de ruído branco.

Como a idade afeta o sono?

À medida que envelhecemos, tendemos a dormir menos. Ele sono médio diminui para 6,5 ​​a 7 horas por noite e torna-se mais difícil adormecer e permanecer dormindo, com os idosos acordando em média três a quatro vezes por noite. Isso pode ser devido à micção frequente, ansiedade, insônia e desconforto causado por doenças crônicas.

O que posso fazer se tiver problemas para adormecer ou continuar dormindo?

Prepare seu quarto para dormir diminuindo as luzes, adicionando cortinas que bloqueiem a luz e diminuindo a temperatura. Tente fazer exercícios durante o dia e limite o consumo de cafeína e álcool antes de dormir. Nossos editores de bem-estar também sugerem seus produtos favoritos para dormir, como a Drowsy Sleep Mask ou o Hatch Restore 2 Sunrise Alarm Clock. Você também pode usar dicas eficazes para dormir, como o truque do sono 10-3-2-1-0, para adormecer mais rápido e desfrutar de um sono mais reparador.

Uma soneca é benéfica?

Há vários benefícios em tirar uma soneca, incluindo menos fadiga, maior estado de alerta e melhor desempenho. Você também pode se beneficiar com uma memória melhor e um tempo de reação mais rápido aos estímulos. No entanto, os cochilos diurnos podem afetar o sono noturno. Algumas pesquisas também associam cochilos de mais de uma hora à hipertensão, diabetes e doenças cardíacas.

Como a comida afeta o sono?

O álcool é conhecido dissuasor do sonoMas existem outros alimentos e bebidas que podem impedir o sono. Alimentos picantes e ácidos devem ser evitados, pois podem causar azia à noite. Alimentos ricos em gordura e proteínas podem deixar você sonolento durante o dia, mas carboidratos complexos podem ser uma ótima opção antes de dormir.

Dmytro Betsenko/Getty Images

Quais são os sinais de um distúrbio do sono?

A Clínica Mayo lista vários sintomas de distúrbios do sonoque incluem fadiga excessiva durante o dia e dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo à noite. Você pode sentir sensações de formigamento nos braços ou nas pernas, ou pode se movimentar muito durante o sono e ranger os dentes. Anormalidades respiratórias, como ronco, bufo ou respiração ofegante, também podem indicar um distúrbio do sono. Se você acha que pode estar apresentando sintomas de um distúrbio do sono, peça ajuda ao seu médico.

O que acontece se eu não dormir o suficiente?

Se você não dormir o suficiente, você pode impactar seu sistema imunológicoaumentando o risco de ficar doente. Você pode até resultar em doenças crônicascomo pressão alta, diabetes e doenças cardíacas, diminuindo sua expectativa de vida. Em vez de arriscar sua saúde, considere estas dicas para controlar seus hábitos de sono.

O que posso fazer se acordar muito durante a noite para urinar?

A noctúria, ou micção frequente durante a noite, pode atrapalhar a qualidade do seu sono. Para ajudar, tente Evite comer e beber antes de dormir. e limitar o álcool e a cafeína. Tome qualquer medicamento no início do dia, quando possível, e não se esqueça de ir ao banheiro antes de dormir. Se você está preocupado com a noctúria, entre em contato com seu médico, pois pode precisar de medicação.

De que lado é melhor dormir?

Se você dorme de lado, o melhor lado para dormir dependerá de alguns fatores. Por exemplo, dormir sobre o lado esquerdo pode ser melhor para pessoas com refluxo ácido ou se você estiver grávida. Enquanto isso, dormir do lado direito pode ser melhor para doenças cardíacas.

Por que me sinto tão cansado?

É fácil sentir-se exausto pelos estressores diários. Problemas de estilo de vida, falta de exercício e certos medicamentos podem dificultar durma profundamente à noite. Você também pode ter maus hábitos de sono, o que pode interferir na qualidade do sono. É por isso que WebMD recomenda Você mantém os três pilares da saúde: sono, dieta e exercícios. Ao manter uma dieta saudável e praticar exercícios regularmente, foi demonstrado que você pode desfrutar de um melhor horário de sono.

Por que sonhamos?

Ainda há muito a estudar sobre por que sonhamos, e os especialistas defendem diferentes teorias à medida que os estudos continuam. Alguns especialistas acreditam que é uma importante função cognitiva que fortalece a memória, enquanto outros acreditam que é uma forma de gestão emocional. Pode ser a maneira do cérebro processar os acontecimentos do dia e eliminar informações desnecessárias. Alguns especialistas acreditam que os sonhos não têm significado e são simplesmente uma parte natural do sono que não tem um significado mais profundo.