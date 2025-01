Respostas às mini palavras cruzadas do NYT de hoje, 5 de janeiro

Procurando o mais recente Resposta de mini palavras cruzadas? Clique aqui para obter as mini dicas de palavras cruzadas de hoje, bem como nossas respostas e dicas diárias para os quebra-cabeças Wordle, Strands e Connections do New York Times.

Achei que as mini palavras cruzadas do NYT de hoje foram uma das mais fáceis ultimamente. Fiquei um pouco confuso com a pista 8 transversalmente, mas pareceu-me óbvia quando preenchi mais algumas letras. Continue lendo para descobrir todas as respostas. Se precisar de algumas dicas e orientações para soluções diárias, confira nossas dicas de mini palavras cruzadas.

Vamos às dicas e respostas das Mini palavras cruzadas.

As Mini palavras cruzadas completas do NYT para 5 de janeiro de 2025. Captura de tela do NYT/CNET

Mini através de pistas e respostas.

1Uma pista: O que é “verbo” ou “adjetivo”, de forma confusa

Resposta: SUBSTANTIVO

5Uma pista: No ___ (grátis)

Resposta: CASA

6Uma pista: alguém que tem uma escritura

Resposta: PROPRIETÁRIO

7Uma dica: poderosa, como uma lente fotográfica

Resposta: MACRO

8Uma dica: eles estão com raiva

Resposta: OLHOS

Mini pistas e respostas

Pista 1D: “Você deve estar brincando comigo!”

Resposta: AGORA

Faixa 2D: unidade equivalente a aproximadamente 28 gramas

Resposta: ONÇA

Trilha 3D: usuários de aplicativos

Resposta: USUÁRIOS

Faixa 4D: Infame Imperador Romano

Resposta: NERO

Pista 5D: Onde está o coração, diz-se

Resposta: CASA

Como jogar mais Mini Palavras Cruzadas

