Respostas às mini palavras cruzadas do NYT de hoje, 6 de janeiro

Procurando o mais recente Resposta de mini palavras cruzadas? Clique aqui para obter as mini dicas de palavras cruzadas de hoje, bem como nossas respostas e dicas diárias para os quebra-cabeças Wordle, Strands e Connections do New York Times.

As mini palavras cruzadas do NYT de hoje não foram muito difíceis, mas uma resposta que sobrou do Natal (5 Across) me deixou perplexo por um tempo, até que preenchi mais cartas. Claro, parece óbvio agora, mas na época eu estava pensando em um objeto pequeno, não no Grande Homem de Terno Vermelho. Precisa de ajuda com as mini palavras cruzadas de hoje? Continue lendo. E se precisar de algumas dicas e orientações para resolver o dia a dia, confira nossas Mini Dicas de Palavras Cruzadas.

Mini Crossword é apenas um dos muitos jogos da coleção de jogos do Times. Se você está procurando as respostas de Wordle, Connections e Strands de hoje, pode visitar a página NYT Puzzle Tips da CNET.

Leia mais: Dicas e truques para resolver as mini palavras cruzadas do New York Times

Vamos às dicas e respostas das Mini palavras cruzadas.

As Mini palavras cruzadas completas do NYT para 6 de janeiro de 2025. Captura de tela do NYT/CNET

Mini através de pistas e respostas.

1A dica: ___ notificação (alerta na tela do telefone)

Resposta: EMPURRAR

5Dica: Meia Stuffer?

Resposta: PAPAI NOEL

6Uma pista: Caçador com um famoso “cinto”

Resposta: ÓRION

7Dica: gás usado para infundir cerveja e café, para resumir

Resposta: NITRO

8 Uma pista: 18 Wheeler

Resposta: SEMI

Mini pistas e respostas

Pista 1D: Casa da Catedral de Notre-Dame

Resposta: PARIS

Pista 2D: Unir forças

Resposta: JUNTE-SE

Trilha 3D: Tempestade

Resposta: TEMPESTADE

Pista 4D: Capital mundial cujo nome significa “entre dois rios” em vietnamita

Resposta: HANÓI

Pista 5D: Menino com algarismo romano depois do nome, talvez

Resposta: FILHO

Como jogar mais Mini Palavras Cruzadas

Ele Seção de jogos do New York Times Oferece um grande número de jogos online, mas apenas alguns deles são gratuitos para todos jogarem. Você pode jogar as Mini Crossword atuais gratuitamente, mas precisará de uma assinatura da seção Times Games para jogar quebra-cabeças mais antigos dos arquivos.