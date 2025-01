Respostas às mini palavras cruzadas do NYT de hoje, 9 de janeiro

Procurando o mais recente Resposta de mini palavras cruzadas? Clique aqui para obter as mini dicas de palavras cruzadas de hoje, bem como nossas respostas e dicas diárias para os quebra-cabeças Wordle, Strands e Connections do New York Times.

As mini palavras cruzadas de hoje não foram muito difíceis. Como um membro da Geração X que cresceu na Vila Sésamo, É CLARO que sei quem é o dono do Slimey. Continue lendo se estiver travado e precisar de algumas respostas. E se precisar de algumas dicas e orientações para resolver o dia a dia, confira nossas mini dicas de palavras cruzadas.

Mini Crossword é apenas um dos muitos jogos da coleção de jogos do Times. Se você está procurando as respostas de Wordle, Connections e Strands de hoje, pode visitar a página NYT Puzzle Tips da CNET.

Vamos às dicas e respostas das Mini palavras cruzadas.

As Mini palavras cruzadas completas do NYT para 9 de janeiro de 2025. Captura de tela do NYT/CNET

Mini através de pistas e respostas.

1Dica: A tradução desta palavra em inglês é “sinistro” em latim

Resposta: ESQUERDA

5Uma pista: Breve papel para uma grande estrela

Resposta: CAMEO

6 Uma pista: Muppet com um verme de estimação chamado Slimey

Resposta: Óscar

7Uma dica: detalhes, jargão

Resposta: DETALHES

8 Uma pista: a resposta do Playground para “Não sou!”

Resposta: ARESO

Mini pistas e respostas

Pista 1D: Feixe de alta tecnologia

Resposta: LASER

Faixa 2D: Host com microfone

Resposta: EMCEE

Trilha 3D: Conquistas Extraordinárias

Resposta: HAZAS

Pista 4D: Onde está localizada a maioria dos órgãos do corpo

Resposta: TORSO

Faixa 5D: final musical

Resposta: CODA

Como jogar mais Mini palavras cruzadas

Ele Seção de jogos do New York Times Oferece um grande número de jogos online, mas apenas alguns deles são gratuitos para todos jogarem. Você pode jogar as Mini Crossword atuais gratuitamente, mas precisará de uma assinatura da seção Times Games para jogar quebra-cabeças mais antigos dos arquivos.