Respostas às mini palavras cruzadas do NYT de hoje para 10 de janeiro

Procurando o mais recente Resposta de mini palavras cruzadas? Clique aqui para obter as mini dicas de palavras cruzadas de hoje, bem como nossas respostas e dicas diárias para os quebra-cabeças Wordle, Strands e Connections do New York Times.

OK, eu sabia que iria aproveitar o dia de hoje. Mini palavras cruzadas do New York Times Quando a primeira faixa me fez rir. Tentarei não revelar a resposta, mas é a ferramenta mais divertida de todas… e muito útil também. Precisa de ajuda com as mini palavras cruzadas de hoje? Continue lendo. E se precisar de algumas dicas e orientações para resolver o dia a dia, confira nossas mini dicas de palavras cruzadas.

Mini Crossword é apenas um dos muitos jogos da coleção de jogos do Times. Se você está procurando as respostas de hoje em Wordle, Connections, Connections: Sports Edition e Strands, pode visitar a página NYT Puzzle Tips da CNET.

Leia mais: Dicas e truques para resolver as mini palavras cruzadas do New York Times

Vamos às dicas e respostas das Mini palavras cruzadas.

As Mini palavras cruzadas completas do NYT para 10 de janeiro de 2025. Captura de tela do NYT/CNET

Mini através de pistas e respostas.

1Dica: utensílio híbrido popularizado pelo Kentucky Fried Chicken na década de 1970

Resposta: ESPORCA

6Uma pista: a garra do casuar

Resposta: SALTO

7 Dica: gênero com debate “legendas vs. dublagens” (legendas vs. diálogos dublados)

Resposta: ANIME

8Uma pista: oponente

Resposta: RIVAL

9A Dica: Recurso de um adesivo para arranhar e cheirar

Resposta: AROMA

Mini pistas e respostas

Pista 1D: Há sete na Ursa Maior

Resposta: ESTRELAS

Pista 2D: enlouqueça

Resposta: PÂNICO

Pista 3D: cobertura de pizza preta fatiada

Resposta: OLIVEIRA

Pista 4D: Times New ___ (fonte)

Resposta: ROMANO

Pista 5D: Pronto para propor, talvez

Resposta: JOELHO

Como jogar mais Mini palavras cruzadas

Ele Seção de jogos do New York Times Oferece um grande número de jogos online, mas apenas alguns deles são gratuitos para todos jogarem. Você pode jogar as Mini Crossword atuais gratuitamente, mas precisará de uma assinatura da seção Times Games para jogar quebra-cabeças mais antigos dos arquivos.