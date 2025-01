Respostas às mini palavras cruzadas do NYT de hoje para 11 de janeiro

Procurando o mais recente Resposta de mini palavras cruzadas? Clique aqui para obter as mini dicas de palavras cruzadas de hoje, bem como nossas respostas e dicas diárias para os quebra-cabeças Wordle, Strands e Connections do New York Times.

Teria sido ótimo nas Mini Palavras Cruzadas de hoje se não fosse por 1 Down. Isso era algo que eu nunca tinha ouvido falar antes, e tentei uma variação apenas como um palpite, mas tive que voltar atrás quando essas letras não funcionaram. Ufa. Precisa de ajuda com as mini palavras cruzadas de hoje? Continue lendo. E se precisar de algumas dicas e orientações para resolver o dia a dia, confira nossas mini dicas de palavras cruzadas.

Mini Crossword é apenas um dos muitos jogos da coleção de jogos do Times. Se você está procurando as respostas de Wordle, Connections e Strands de hoje, pode visitar a página NYT Puzzle Tips da CNET.

Vamos às dicas e respostas das Mini palavras cruzadas.

As Mini palavras cruzadas completas do NYT para 11 de janeiro de 2025. Captura de tela do NYT/CNET

Mini através de pistas e respostas.

1Uma pista: relâmpago

Resposta: PARAFUSO

5A dica: Flores com variedades “tigre” e “trombeta”

Resposta: LÍRIOS

7Uma pista: Superfície para alongar

Resposta: IOGAMAT

8A Pista: Condição Tratada com Terapia de Exposição e Prevenção de Resposta, para abreviar

Resposta: TOC

9Uma pista: “Rocks”, para um bartender

Resposta: GELO

19Uma pista: “Espere, sério?”

Resposta: O QUE

12Uma pista: Atriz com número recorde de indicações ao Oscar (21)

Resposta: STREEP

13Uma pista: assistências

Resposta: AIDS

Mini pistas e respostas

Trilha 1D: Conjuntos de informações usados ​​em aprendizado de máquina e análise preditiva, coletivamente

Resposta: GRANDES DADOS

Clue 2D: saudação em português

Resposta: OLA

Trilha 3D: Não infinita

Resposta: LIMITADO

Track 4D: Mostra as strings para

Resposta: ENSINAR

Pista 5D: Corpos de água escoceses

Resposta: LAGOS

Faixa 6D: Como alguns preços e quedas de montanha-russa

Resposta: ÍNGREME

Faixa 7D: “Isso Na verdade machuca!”

Resposta: YUU

Pista 11D: Prefixo com -ceratops

Resposta: TRI

Como jogar mais Mini palavras cruzadas

Ele Seção de jogos do New York Times Oferece um grande número de jogos online, mas apenas alguns deles são gratuitos para todos jogarem. Você pode jogar as Mini Crossword atuais gratuitamente, mas precisará de uma assinatura da seção Times Games para jogar quebra-cabeças mais antigos dos arquivos.