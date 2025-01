Respostas às mini palavras cruzadas do NYT de hoje para 13 de janeiro

Procurando o mais recente Resposta de mini palavras cruzadas? Clique aqui para obter as mini dicas de palavras cruzadas de hoje, bem como nossas respostas e dicas diárias para os quebra-cabeças Wordle, Strands e Connections do New York Times.

Pistas muito fáceis hoje em dia, então você deve conseguir uma resposta rápida às mini palavras cruzadas do NYT de hoje. Aqui está uma grande faixa de almôndegas para 1 Across. Precisa de ajuda com as mini palavras cruzadas de hoje? Continue lendo. E se precisar de algumas dicas e orientações para resolver o dia a dia, confira nossas mini dicas de palavras cruzadas.

Mini Crossword é apenas um dos muitos jogos da coleção de jogos do Times.

Vamos às dicas e respostas das Mini palavras cruzadas.

As Mini palavras cruzadas completas do NYT para 13 de janeiro de 2025. Captura de tela do NYT/CNET

Mini através de pistas e respostas.

1Uma pista: Raygun ou Moo Deng, em 2024

Resposta: MEME

5Uma dica: evite, como impostos

Resposta: EVADE

7Uma pista: Sotomayor do Supremo Tribunal

Resposta: SÔNIA

8 Uma pista: rotinas de comédia em um show de talentos escolares

Resposta: paródias

9Uma pista: “Agora só como pão ázimo; estou no caminho da resistência ___!” (gemido)

Resposta: LEVEDURA

Mini pistas e respostas

Pista 1D: Como um colega de quarto que deixa a louça na pia e as meias no sofá.

Resposta: SUJO

Pista 2D: lembre-se

Resposta: EVOCAR

Pista 3D: Termine com ego, piro ou clepto

Resposta: MANIA

Clue 4D: Polimentos, como um artigo

Resposta: EDIÇÕES

Faixa 6D: “___ of Eden” (romance de Steinbeck)

Resposta: ISSO

Como jogar mais Mini Palavras Cruzadas

Ele Seção de jogos do New York Times Oferece um grande número de jogos online, mas apenas alguns deles são gratuitos para todos jogarem. Você pode jogar as Mini Crossword atuais gratuitamente, mas precisará de uma assinatura da seção Times Games para jogar quebra-cabeças mais antigos dos arquivos.