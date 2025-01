Respostas às mini palavras cruzadas do NYT de hoje para 14 de janeiro

Procurando o mais recente Resposta de mini palavras cruzadas? Clique aqui para obter as mini dicas de palavras cruzadas de hoje, bem como nossas respostas e dicas diárias para os quebra-cabeças Wordle, Strands e Connections do New York Times.

Geralmente odeio quando palavras cruzadas oferecem uma pista cuja única pista é algo como “1 companheiro transversal”. Vejam, editores, se ainda não respondi 1 Across, não há como obter a nova resposta. Mas no AGORA Mini palavras cruzadas Hoje, as duas respostas emparelhadas, 1 transversal e 1 para baixo, foram bastante fáceis. Ainda assim, se precisar de ajuda com as Mini Palavras Cruzadas de hoje, continue lendo. E se precisar de algumas dicas e orientações para resolver o dia a dia, confira nossas mini dicas de palavras cruzadas.

Mini Crossword é apenas um dos muitos jogos da coleção de jogos do Times. Se você está procurando as respostas de Wordle, Connections e Strands de hoje, pode visitar a página NYT Puzzle Tips da CNET.

Leia mais: Dicas e truques para resolver as mini palavras cruzadas do New York Times

Vamos às dicas e respostas das Mini palavras cruzadas.

As Mini palavras cruzadas completas do NYT para 14 de janeiro de 2025. Captura de tela do NYT/CNET

Mini através de pistas e respostas.

1Uma pista: “Desafiado Verticalmente”

Resposta: CURTO

6Uma pista: “Eu sou ___, ouça-me rugir!”

Resposta: MULHER

7Uma pista: vote para eleger um cargo

Resposta: ESCOLHA

8Uma dica: como um corte de cabelo ousado ou piercing

Resposta: NERVOSO

9Uma pista: Org. Isso pode fazer você tirar o laptop da mala.

Resposta: TSA

Mini pistas e respostas

Faixa 1D: Parceiro 1-Across

Resposta: DOCE

Pista 2D: Meio Nelson e Cobra Clutch, no wrestling

Resposta: SUSTENTA

Pista 3D: Membro de classificação mais baixa da matilha de lobos

Resposta: ALFA

Pista 4D: Risqué

Resposta: RACIOSO

Pista 5D: Explosivo originalmente usado como corante amarelo

Resposta: TNT

Como jogar mais Mini Palavras Cruzadas

Ele Seção de jogos do New York Times Oferece um grande número de jogos online, mas apenas alguns deles são gratuitos para todos jogarem. Você pode jogar as Mini Crossword atuais gratuitamente, mas precisará de uma assinatura da seção Times Games para jogar quebra-cabeças mais antigos dos arquivos.