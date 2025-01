Respostas às mini palavras cruzadas do NYT de hoje para 15 de janeiro

Procurando o mais recente Resposta de mini palavras cruzadas? Clique aqui para obter as mini dicas de palavras cruzadas de hoje, bem como nossas respostas e dicas diárias para os quebra-cabeças Wordle, Strands e Connections do New York Times.

As Mini Palavras Cruzadas de hoje não foram muito difíceis, mas tinham uma daquelas pistas duplas que odeio, onde dizem, por exemplo, que 7-Across é um “adjetivo emparelhado com 3-Down em uma comparação”. Isso é ótimo, criadores de quebra-cabeças do New York Times, se vocês soubessem o que é 3-Down. O QUE NÃO FAÇO. Então deixo espaços em branco, vou e volto e, eventualmente, tudo se encaixa. Precisa de algumas respostas e sugestões? Continue lendo. E se precisar de algumas dicas e orientações para resolver o dia a dia, confira nossas mini dicas de palavras cruzadas.

Mini Crossword é apenas um dos muitos jogos da coleção de jogos do Times. Se você está procurando as respostas de Wordle, Connections e Strands de hoje, pode visitar a página NYT Puzzle Tips da CNET.

Vamos às dicas e respostas das Mini palavras cruzadas.

As Mini palavras cruzadas completas do NYT para 15 de janeiro de 2025. Captura de tela do NYT/CNET

Mini através de pistas e respostas.

1Uma dica: comida que muitos turistas de Nova York comem no café da manhã

Resposta: BOLSOS

6Uma pista: saí da cama

Resposta: LEVANTADO

7Dica: Adjetivo emparelhado com 3-Down em uma comparação

Resposta: SOLTO

8Uma pista: falta de esforço

Resposta: FACILIDADE

9Uma pista: Tiranossauro ___

Resposta: REX

Mini pistas e respostas

Pista 1D: Assento improvisado em um curral, talvez

Resposta: BALA

Faixa 2D: Muito barulhenta, como a multidão de um estádio.

Resposta: ROAR

Pista 3D: pássaro cujo nome rima com 7-Across

Resposta: GANSO

Clue 4D: Faculdade fictícia de Vermont em “The Sex Lives of College Girls” da Netflix

Resposta: SEXO

Faixa 5D: Autor Harper

Resposta: LEIA

Como jogar mais Mini Palavras Cruzadas

Ele Seção de jogos do New York Times Oferece um grande número de jogos online, mas apenas alguns deles são gratuitos para todos jogarem. Você pode jogar as Mini Crossword atuais gratuitamente, mas precisará de uma assinatura da seção Times Games para jogar quebra-cabeças mais antigos dos arquivos.