Respostas às mini palavras cruzadas do NYT de hoje para 16 de janeiro

Procurando o mais recente Resposta de mini palavras cruzadas? Clique aqui para obter as mini dicas de palavras cruzadas de hoje, bem como nossas respostas e dicas diárias para os quebra-cabeças Wordle, Strands, Connections e Connections: Sports Edition do New York Times.

Às vezes isso me deixa perplexo AGORA Mini palavras cruzadas respostas que contenham mais de uma palavra. Como a grade não insere espaço, ocasionalmente olho para um bloco de letras que não forma uma palavra e levo um minuto para descobrir. No quebra-cabeça de hoje, 4-Down era assim. Minha mente continuou querendo fazer “ENSAIO” até que percebi que havia um espaço implícito entre a quarta e a quinta letras. Dã. Precisa de ajuda com as mini palavras cruzadas de hoje? Continue lendo. E se precisar de algumas dicas e orientações para resolver o dia a dia, confira nossas mini dicas de palavras cruzadas.

Mini Crossword é apenas um dos muitos jogos da coleção de jogos do Times. Se você está procurando as respostas de Wordle, Connections e Strands de hoje, pode visitar a página NYT Puzzle Tips da CNET.

Leia mais: Dicas e truques para resolver as mini palavras cruzadas do New York Times

Vamos às dicas e respostas das Mini palavras cruzadas.

As Mini palavras cruzadas completas do NYT para 16 de janeiro de 2025. Captura de tela do NYT/CNET

Mini através de pistas e respostas.

1Dica: um quadrado em um calendário de parede ou algo divertido que você possa colocar no calendário

Resposta: DATA

5Uma pista: Social ___

Resposta: MÍDIA

6Uma pista: pequenas coisas estudadas por químicos

Resposta: ÁTOMOS

7Dica: Apenas um dos Sete Anões sem barba

Resposta: TOLO

8Dica: exagerado, na gíria

Resposta: EXTRA

Mini pistas e respostas

Faixa 1D: Período de abstinência de substâncias nocivas à saúde

Resposta: DESINTOXIFICAR

Pista 2D: Assuma como seu

Resposta: ADOTAR

Trilha 3D: recurso em um aplicativo de relógio

Resposta: TIMER

Clue 4D: Aula que você poderia fazer para melhorar seu GPA

Resposta: FÁCIL

Pista 5D: Como uma cama com os lençóis bem dobrados

Resposta: FEITO

Como jogar mais Mini Palavras Cruzadas

Ele Seção de jogos do New York Times Oferece um grande número de jogos online, mas apenas alguns deles são gratuitos para todos jogarem. Você pode jogar as Mini Crossword atuais gratuitamente, mas precisará de uma assinatura da seção Times Games para jogar quebra-cabeças mais antigos dos arquivos.